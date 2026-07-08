Neďaleko festivalu Pohoda vypukol požiar poľa: Z miesta stúpal hustý dym

Požiar vypukol v stredu pri Trenčíne neďaleko areálu, kde sa začal 30. ročník festivalu Pohoda. Na miesto dorazili hasiči s viacerými kusmi techniky, z miesta požiaru stúpal hustý dym.
Podľa doterajších informácií sa malo rozhorieť pole v blízkosti vstupných brán festivalu. O incidente informovali Noviny s doplnením, že miesto konania festivalu „ohrozené nie je“.
K požiaru v blízkosti festivalu malo dôjsť práve v deň začiatku podujatia. Parkovisko pre návštevníkov otvorili v stredu o 10.00 h, festivalové brány sa sprístupnili o 12.00 h. Areál má zostať otvorený nepretržite až do nedele 12. júla do 12.00 h.
Oheň sa podarilo rýchlo zlikvidovať
Zásah hasičov si v stredu podvečer vyžiadal požiar na poli v Trenčianskych Stankovciach v okrese Trenčín.
Oheň zasiahol plochu o veľkosti približne jeden štvorcový kilometer. Hasiči požiar zlikvidovali ešte pred 18.00 h. Pre TASR to potvrdil Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.
„Išlo o požiar obilia na koreni na poli v obci Trenčianske Stankovce,“ spresnil Petrík. Požiar vznikol blízko trenčianskeho letiska, kde v stredu odštartoval festival Pohoda.
Všetko, čo potrebujete vedieť o 30. ročníku
Ako sme vás už informovali, Pohoda je zrejme najznámejším festivalom na Slovensku a na trenčianske letisko vždy priláka desiatky tisíc fanúšikov. Organizátor festivalu pritom ešte v júni ohlásil, že je vypredané. Ročník s prívlastkom 2026 začína práve dnes a ľudia sa majú rozhodne na čo tešiť.
Ľudia sa pritom tento rok môžu tešiť na legendárne hudobné mená ako The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Denzel Curry, Lykke Li, IDLES a množstvo ďalších. Zo slovenských interpretov na Pohode vystúpia Para, Hex, Jana Kirschner, Adonxs, Gleb či Ultrazvuk. Predstaví sa aj Lúčnica a Komorný orchester mesta Trenčín.
Návštevníkov čaká aj mnoho sprievodných aktivít. Zúčastniť sa môžu diskusií zo sveta politiky či vedy, tanečných predstavení, literárnych posedení, divadelných predstavení, stand-upov či workshopov.Prvýkrát sa na festivale zúčastní Slovenská akadémia vied. Počas troch dní predstaví svojich 19 pracovísk z celého Slovenska. Ľudí čakajú experimenty, interaktívne aktivity, vedecké ukážky, diskusie, Science Slam SAV aj živé nahrávanie Vedeckého podcastu SAV.
Nový rekord
Organizátor festivalu pritom ešte v júni ohlásil, že je vypredané. Podarilo sa predať všetkých 33 000 festivalových permanentiek necelé tri týždne pred festivalom, čo je nový rekord. Takto skoro sa to ešte nikdy nepodarilo.
Tento rok navyše prídu aj český prezident Petr Pavel a bývalá prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. V spoločnej diskusii s názvom „Identita v srdci Európy“ sa budú venovať otázkam identity, demokracie a spoločenskej súdržnosti v období rastúcej polarizácie a meniaceho sa geopolitického prostredia.
Diskusiu bude moderovať šéfredaktor českého týždenníka Respekt Erik Tabery. Debata ponúkne pohľad na demokratické hodnoty, občiansku spoločnosť, európsku identitu i výzvy, ktorým v súčasnosti čelia krajiny strednej Európy. Uskutoční sa v sobotu 11. júla v stane Európa Stage, ktorý pripravuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
Rok 2027
Organizátori navyše prednedávnom priniesli dobré správy aj ohľadom budúceho ročníka. Pohoda bude na trenčianskom letisku pokračovať aj v roku 2027, informoval začiatkom júla riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
„Intenzívne sme rokovali s Leteckými opravovňami Trenčín. V utorok (30. 6.) sme dostali rozhodnutie, že festival bude pokračovať aj v roku 2027. Bolo tam niekoľko bodov, na ktorých sme sa nevedeli dohodnúť, Myslím si, že sme pristúpili k takej podobe, ktorá garantuje Pohode to, aby mohla zostať slobodným festivalom, ktorý je slobodný nielen tým, kto na Pohode hrá, účinkuje, ale aby si zachovala aj svoju umeleckú slobodu a slobodu vyjadrovať sa k spoločenským témam,“ doplnil Kaščák.
Ako dodal, ešte nemajú podpísanú s Leteckými opravovňami zmluvu, ale informácie, ktoré dostali od riaditeľa Leteckých opravovní Trenčín, sú podľa neho v podstate schválením, že o tom môžu organizátori informovať.
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