Končí Tesco na Slovensku? Známy reťazec údajne zvažuje odchod zo strednej Európy

Predajňa Tesco

Foto: Rept0n1x, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
TASR
Obchodné reťazce
Spoločnosť sa v minulosti len zriedka vyjadrovala k budúcnosti divízie pre strednú Európu, pod ktorú patrí 561 predajní.

Tesco, najväčší britský maloobchodný predajca potravín, zvažuje predaj svojich stredoeurópskych prevádzok, ktoré sú jedinou významnou časťou jeho podnikania mimo Spojeného kráľovstva a Írska, napísal v stredu denník Financial Times.

Skupina podľa jeho zdrojov spolupracuje s bankármi na možných riešeniach týkajúcich sa jej prevádzok v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

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Aká je budúcnosť divízie pre strednú Európu?

„Nikdy sa nevyjadrujeme k fámam ani špekuláciám,“ uviedol pre Reuters hovorca skupiny.

Stredoeurópska divízia, pod ktorú patrí 561 predajní, sa v rozpočtovom roku 2025/26 na celkovom zisku skupiny podieľala približne štyrmi percentami. Tesco sa od roku 2015 zbavilo takmer všetkých svojich zahraničných aktív vrátane prevádzok v Južnej Kórei, Thajsku a Malajzii, aby sa mohlo viac zamerať na svoj domáci trh.

Spoločnosť sa v minulosti len zriedka vyjadrovala k budúcnosti divízie pre strednú Európu, generálny riaditeľ Ken Murphy ju však v roku 2023 označil za „neoddeliteľnú súčasť skupiny“.

Divízia vykázala za rok 2025/26 tržby vo výške 4,49 miliardy britských libier (5,26 miliardy eur), čo predstavuje nárast o 3,7 % pri konštantnom výmennom kurze. Upravený prevádzkový zisk klesol o 0,9 % na 115 miliónov GBP, čo predstavuje pokles o 0,9 %. Skupina Tesco ako celok dosiahla zisk 3,15 miliardy GBP pri tržbách vo výške 66,6 miliardy GBP.

Na Slovensku je viac ako 180 pobočiek

Ako sme vás už informovali, britský reťazec Tesco je vo viacerých oblastiach priekopníkom slovenského trhu. Obchodník na Slovensku od svojho vstupu v roku 1996 prevádzkuje predajne v rôznych formátoch pod označeniami Expres, Supermarket a Hypermarket. Veľmi obľúbená je napríklad módna sekcia F&F, ktorú môžu zákazníci štandardne nájsť v hypermarketoch.

Počas minulého roka sa Tescu podarilo otvoriť nové predajne v Nových Zámkoch a Leopoldove, zároveň s ohľadom na efektívnosť, udržateľnosť a väčší komfort prešlo rekonštrukciou ďalších deväť obchodov.

Britský reťazec Tesco pokračuje v domácej expanzii aj tento rok a svoju sieť kamenných prevádzok rozšíril o dve predajne. Ako informoval predajca v tlačovej správe, po otvorení predajní v Chorvátskom Grobe a Zákamennom sa Tesco dostáva na úroveň 185 slovenských pobočiek, vďaka čomu patrí medzi najrozšírenejších obchodníkov pod Tatrami.

Predajňa Tesco
Ilustračná foto: C41n assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

„Otvorením dvoch nových predajní v Chorvátskom Grobe a Zákamennom, dokončením modernizácie predajne v Turzovke, ako aj rozšírením Tesco Online Nákupov do Komárna a okolia opäť zvyšujeme našu dostupnosť v slovenských regiónoch. Teším sa, že všetky naše obchody sú pevnou súčasťou komunít a budeme pomáhať darovaním potravín pre ľudí v núdzi v ďalších lokalitách,“ uviedol na margo otvorenia Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

V posledných rokoch sa okrem vstupu Biedronky na náš trh roztrhlo vrece s novými projektmi od najväčších mien ako Lidl, Kaufland, Billa či Tesco. Zaujímavé je, že väčšina potravinových obchodných reťazcov v roku 2026 upustila od zaužívaných expanzných modelov a začínajú vyhľadávať aj lokality, o ktorých by pred pár rokmi zrejme ani neuvažovali. My vám prinášame prehľad toho, čo spoločnosti na Slovensku chystali na začiatku tohto roka.

Ďalšia pobočka britskej siete pribudla tento rok v novom bratislavskom projekte Florian. Prevádzka v rezidenčnom Floriane je realizovaná v menšom formáte Expres. Okrem novej predajne Tesco na Slovensku v tom istom čase naďalej rozširovala službu online nákupov.

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