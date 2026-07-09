Pri 11-ročnom chlapcovi mala vybuchnúť babeta: V obci pri Trnave došlo k nešťastiu

Iba 11-ročného chlapca mali včera záchranári previezť do nemocnice po tom, čo pri výbuchu babety utrpel popáleniny. S motorkou sa mal predtým hrať.
O prípade informuje web TNlive, k incidentu malo dôjsť včera okolo 20.00. Jedenásťročný chlapec zo Zelenča sa mal pozrieť do nádrže starej babety a tá následne z neznámych dôvodov vybuchla. Táto verzia incidentu však ešte nie je potvrdená.
Na mieste boli následne privolaní hasiči a záchranári a chlapca previezli s popáleninami do nemocnice. „Krátko po 20.00 h sme prijali volanie na tiesňovú linku 155 so žiadosťou o pomoc pre popálené dieťa. Vyslaní záchranári ho ošetrili a previezli do nemocnice. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o maloletú osobu, viac detailov nemôžeme poskytnúť,“ povedala Alena Krčová z Operačného strediska ZZS SR pre TV Markíza.
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