Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál

Investičná skupina WOOD & Company vlastní v našom hlavnom meste už dve nákupné centrá. Po Auparku získala akvizíciou aj legendárny Polus, ktorý v uplynulých mesiacoch prešiel prvými zmenami. My sme sa v rozhovore s Martinom Šmigurom, Local Partnerom WOOD & Company, rozprávali o jeho budúcnosti, ale aj o tom, aké ambície má spoločnosť s petržalským Auparkom.
Návštevníci nákupného centra blízko bratislavskej Kuchajdy si na začiatku tohto roka mohli všimnúť viacero zásadných zmien. Najprv tu skončila módna skupina LPP, následne sa rozbehla rekonštrukcia a v máji došlo aj k zmene názvu, ktorá sa dočkala pozitívneho ohlasu. Z VIVO! sa tak po niekoľkých rokoch stal definitívne opäť Polus a niekdajšia ikona má opäť ambície vrátiť sa na mapu. Tentoraz však iným štýlom.
Okrem toho pre interez priblížil, akým štýlom chce investičná skupina posúvať dopredu prémiový Aupark a podelil sa aj o svoj pohľad na aktuálny bratislavský trh s nákupnými centrami.
Ako momentálne napreduje transformácia Polusu?
Transformácia Polusu napreduje podľa plánu. Po prevzatí sme si definovali jasné smerovanie: premeniť ho na praktické lokálne centrum pre každodenný život, nákupy a služby.
Nejde však len o vizuálnu obnovu, ale o celkovú zmenu fungovania centra a jeho pozície v rámci mesta. Postupne meníme skladbu nájomcov, orientáciu v priestore aj celkový zákaznícky komfort tak, aby centrum lepšie reagovalo na potreby svojho okolia a návštevníkov. Rebranding na Polus bol najviditeľnejším symbolom tejto zmeny, no predstavuje len jednu časť oveľa širšej transformácie, ktorá v centre prebieha.
Je známe, že vás v Poluse čaká veľká obmena nájomcov. Nedávno ste potvrdili príchod Kauflandu či drogérie Muller. Máte už dohodnuté aj ďalšie značky? Ktorým smerom by ste sa chceli uberať?
Z pohľadu stratégie znižujeme podiel módy a posilňujeme segmenty, ktoré ľudia využívajú v bežnom živote – potraviny, drogériu, služby, gastronómiu, zdravie a voľný čas. Chceme, aby bol Polus miestom, kam si zákazník príde rýchlo a pohodlne vybaviť všetko, čo potrebuje.
Skladba nájomcov sa bude meniť postupne. Kľúčovými novinkami sú už spomínané prevádzky Kaufland a Müller, ďalšou je príchod Golem Clubu. A viditeľné zmeny sa dotknú aj food courtov. Súčasťou modernizácie je aj návrat k prehľadnejšiemu pôdorysu, nové navigačné prvky a efektívnejšie rozmiestnenie prevádzok.
Ďalšie značky a gastronomické koncepty budeme predstavovať priebežne v ďalších fázach transformácie. Otvorenie rekonštruovanej časti centra plánujeme na jeseň 2026.
Čo pri Poluse vnímate ako najväčšiu výzvu?
Najväčšou výzvou je dokázať, že zmena, ktorú robíme, nie je len ďalším prísľubom. Polus prešiel v minulosti za relatívne krátky čas viacerými výraznými zmenami a nájomcovia už viackrát počuli, že budúcnosť centra bude lepšia. Dnes preto nestačí iba hovoriť o plánoch. Musíme ukázať, že vieme, čo robíme, a že dokážeme priniesť viac návštevníkov, lepšie obchodné výsledky a dlhodobý rast hodnoty centra.
Naopak, kde vidíte najväčší potenciál tohto centra?
Najväčší potenciál vidím práve v lokalite, v ktorej sa Polus nachádza. Popri transformácii samotného centra sa bude v najbližších rokoch rozvíjať aj jeho okolie, kde vznikne viacero nových rezidenčných projektov. Príchod nových obyvateľov prirodzene zvýši dopyt po obchodoch, službách a voľnočasových aktivitách, čo vytvára dobré predpoklady pre ďalší rozvoj centra.
Čo sa týka Auparku, tam je situácia iná. Podarilo sa vám do tohto centra priniesť aj zaujímavé nové značky, čo plánujete ďalej?
Aupark je prémiovým nákupným centrom, preto je aj náš prístup k nemu odlišný v porovnaní s Polusom. Pri Auparku nejde len o nové prevádzky či nové značky. Naším cieľom je ďalej posúvať celkový zážitok z jeho návštevy – od nákupov cez gastronómiu až po to, ako ľudia v centre a jeho okolí trávia čas.
V súčasnosti je príchod nových medzinárodných značiek na slovenský trh čoraz náročnejší. Ak sa však niektorá z nich rozhodne na Slovensko vstúpiť, Aupark patrí prirodzene medzi jej prvé voľby. Potvrdzuje to aj kozmetická značka KIKO, ktorá svoju prvú predajňu na Slovensku otvorí práve v Auparku.
Veľkú pozornosť venujeme aj gastroponuke, ako aj kultivácii verejného priestoru pre mestský životný štýl. Aktuálne renovujeme zadný dvor Auparku tak, aby tam zákazníci vedeli kvalitne tráviť čas popri nákupoch. Snažíme sa pre našich návštevníkov vytvoriť prostredie, ktoré podporuje oddych, stretávanie a zážitky.
Prirodzenou súčasťou tejto vízie je aj hlbšie prepojenie so Sadom Janka Kráľa, ktorý nevnímame len ako susedný park, ale ako dôležitú súčasť celkového zážitku z návštevy Auparku. Rozvíjame tak možnosti aktívneho trávenia času, športu a komunitného života, ktoré dopĺňa aj nová food-truck zóna. Reagujeme na to, že ľudia dnes chcú na jednom mieste prirodzene prepájať nákupy, gastronómiu, pohyb a čas strávený vonku.
Čo považujete za najväčšiu prednosť Auparku, možno aj v porovnaní s hlavnou konkurenciou?
Najväčšou prednosťou Auparku je kombinácia výnimočnej polohy, silného brandu, kvalitného mixu obchodov a gastronómie, lojálnej zákazníckej základne a jedinečného prepojenia s okolím. Avšak Aupark dnes nie je len miestom na nákupy. Je destináciou, kde ľudia prirodzene trávia voľný čas, stretávajú sa s priateľmi, športujú, navštívia reštauráciu alebo si jednoducho oddýchnu. Prepája retail, gastronómiu, komunitný život aj kvalitný verejný priestor do jedného prirodzeného celku.
Pre návštevníkov to znamená možnosť stráviť čas príjemne a zmysluplne, nielen vybaviť nákupy. Pre našich nájomcov je to zároveň veľká výhoda, pretože dlhší čas, ktorý zákazníci v centre strávia, podporuje vyššiu návštevnosť prevádzok a vytvára lepšie podmienky pre ich podnikanie.
Medzi domácimi spotrebiteľmi sa často spomínajú značky typu Sephora, TJ Maxx či prémiovejšie módne domy. Ide o brandy, ktoré na Slovensku zatiaľ nemajú zastúpenie. Má práve Aupark silu dotiahnuť takéto značky? Je to vaša ambícia?
Aupark určite patrí medzi centrá, ktoré majú potenciál zaujať aj značky, ktoré zatiaľ na slovenskom trhu nepôsobia. Nejde len o veľkosť a výkonnosť centra, v jeho prospech hovorí aj kvalita klientely, poloha a dlhodobá stabilita.
Zároveň si však uvedomujeme, že vstup takýchto značiek nie je len otázkou ambície zo strany nás ako vlastníka. Ide o komplexné rozhodnutia samotných brandov, ktoré sa na nový trh pozerajú na úrovni krajiny aj regiónu, a, samozrejme, je to v neposlednom rade aj o plánovaní načasovania takéhoto vstupu.
Našou stratégiou je preto vytvárať čo najlepšie podmienky a systematicky budovať pozíciu Auparku ako moderného, atraktívneho a živého mestského centra. Ak sa tieto prémiové značky rozhodnú vstúpiť na slovenský trh, ambíciou Auparku je byť ich prvou a prirodzenou voľbou.
V Bratislave je aktuálne viacero silných nákupných centier a hovorí sa o možnej kanibalizácii medzi nimi. Spomína sa tiež napríklad znižujúca sa kúpyschopnosť obyvateľstva. Vnímate takéto negatívne trendy?
Vnímame, že retail v Bratislave je mimoriadne konkurenčný. To je fakt. Zároveň však neplatí, že všetky centrá bojujú o toho istého zákazníka s tou istou ponukou. Každé obchodné centrum má svoje publikum a svoju úlohu v meste.
Pri porovnávaní s inými európskymi mestami sa často zabúda na jedno špecifikum Bratislavy – chýba jej výrazná a kvalitná high street, ktorá by sústreďovala prémiový retail v centre mesta. Aj preto obchodné centrá zohrávajú širšiu úlohu a prirodzene preberajú časť funkcií, ktoré v iných metropolách plnia hlavné nákupné ulice.
Pri každej akvizícii aj pri ďalšom rozvoji preto pracujeme s dátami. Sledujeme návštevnosť, tržby, skladbu nájomcov, demografiu, vývoj lokality aj správanie zákazníkov. Z našich analýz vyplýva, že bratislavský trh nie je plošne presýtený, ale vyžaduje si jasnú diferenciáciu.
Centrá, ktoré majú zrozumiteľnú stratégiu a dokážu reagovať na meniace sa potreby ľudí, si vedia dlhodobo udržať svoju konkurencieschopnosť. Preto z Polusu nebude druhý Aupark. Aupark má charakter prémiového etablovaného centra so širokou ponukou a s výrazným mestským presahom. Polus má byť praktickým lokálnym centrom pre každodenný život. Práve rozdielnosť týchto rolí výrazne znižuje riziko priamej kanibalizácie.
Čo vás presvedčilo k akvizícii druhého nákupného centra v rámci Bratislavy? Najmä so zreteľom na spomínané negatívne prognózy. Ukázali vaše analýzy niečo diametrálne odlišné?
Presvedčil nás najmä jasný potenciál Polusu a jeho prirodzené postavenie v rámci danej lokality. Pri akvizícii sme detailne analyzovali potreby obyvateľov, správanie návštevníkov a aj to, aký typ ponuky má v tejto časti Bratislavy dlhodobý zmysel. Dáta nám ukázali, že lokalita nepotrebuje ďalšie centrum zamerané primárne na módu, ale moderné lokálne centrum pre každodenný život.
Preto pri Poluse cielene posilňujeme segmenty, ktoré ľudia využívajú na dennej báze, teda potraviny, služby, gastronómiu, voľnočasové aktivity a celkový komfort návštevníkov. Našou ambíciou je vytvoriť miesto, ktoré bude prirodzenou súčasťou každodenného života ľudí v okolí.
Veľký potenciál zároveň vidíme v rozvoji celej lokality pri Kuchajde. V jej okolí sa pripravuje alebo realizuje viacero významných rezidenčných projektov, napríklad Rezidencia Kuchajda v spolupráci s Immocapom, Lakeside Park 3 s developerom Cresco Real Estate či pripravovaná tretia veža Polusu v spolupráci s ITB. Práve prepojenie transformácie centra s rozvojom celej štvrte bolo jedným z kľúčových dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre jeho akvizíciu.
Nedávno ste zverejnili informáciu, že Aupark vstúpil do novej fázy s novým bankovým financovaním 270 miliónov eur. Čo to pre vás znamená a čo to bude znamenať pre Aupark samotný?
Nové financovanie je pre nás veľmi silným potvrdením kvality Auparku aj dôvery finančných inštitúcií v toto aktívum. Pre WOOD & Company a Tatra Asset Management to znamená stabilnejšiu a efektívnejšiu finančnú štruktúru projektu.
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