Kaufland prichádza s veľkou zmenou, dotkne sa väčšiny zákazníkov. Sľubuje aj produkty zadarmo

Predajňa Kauflandu

Foto: TS Kaufland

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Obľúbený reťazec zavádza na slovenskom trhu novinku, ktorá by mala potešiť mnohých ľudí.

Inovovať, transformovať a prispôsobovať sa musia aj tie najväčšie obchodné reťazce pôsobiace na domácom trhu. Najnovšie sa chce zákazníkom ešte viac priblížiť nemecký Kaufland, ktorý predstavuje upgrade svojej vernostnej aplikácie Kaufland Card. Novinku postupne implementuje do všetkých krajín, kde pôsobí.

Ako reťazec informoval v tlačovej správe, nová verzia ponesie názov Kaufland Card XTRA a vernostných účtov má priniesť prehľadnejší model, nové výhody a jednoduchší prístup k zľavám.

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Produkty zadarmo

Časy, keď vernostná karta znamenala len ďalšiu kartičku v peňaženke či telefóne, sú dávno preč. Spotrebitelia dnes od vernostného programu očakávajú viac než len zbieranie bodov či informácie o novej ponuke zliav. Moderný spotrebiteľ očakáva jednoduchý, prehľadný a efektívny systém benefitov, čo tlačí obchodné reťazce do neustálej modernizácie.

Novinka v Kauflande prichádza s možnosťou vymeniť si nazbierané body za vybrané produkty bez doplatku, čo bude pravdepodobne najväčším lákadlom vernostnej aplikácie.

Z ponuky si tak stačí zvoliť výrobok podľa vlastného výberu, aktivovať ho za body a pri pokladnici naskenovať, následne sa tak jeho hodnota automaticky odpočíta z nákupu. Zaujímavé je, že vernostné body nazbierané v Kaufland Card XTRA sa dajú uplatniť nielen v obchodnej sieti reťazca na Slovensku, ale aj pri objednávkach na Kaufland online trhovisku. To je aj pod Tatrami čoraz populárnejšie a jeho mesačná návštevnosť kontinuálne rastie.

Kaufland Card XTRA posúva vernostný program na vyššiu úroveň aj vďaka novému pravidlu, že zákazníci si nazbierané body môžu jednoducho vymeniť za vybrané produkty bez doplatku. Výhody vernostného programu tak dokážu uplatniť ešte pohodlnejšie než doteraz,“ uvádza Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Okrem toho reťazec sľubuje aj prehľadnejší dizajn mobilnej aplikácie, v ktorom používatelia nájdu aktuálny počet bodov, ich využitie, ale tiež možnosť služby Kaufland Pay, ktorá umožňuje platiť za nákup prostredníctvom aplikácie.

Pre slovenský Kaufland tak ide o ďalšiu zmenu, pričom nedávno spoločnosť oznámila výrazný rebranding svojich privátnych produktov. Okrem modernizácie vizuálov došlo tiež k úprave názvov vybraných produktových radov. Dotknúť by sa to malo až 2 500 produktov a základom redizajnu bude charakteristický biely roh s červeným logom „K“.

Ilustračná foto: TS Kaufland

Čo sa týka názvov produktov, tie sa zmenili nasledovne: Prémiová línia K-Favourites sa zmenila na K-Gold Edition, produktový rad K-Take It Veggie ponesie názov K-Plant Based, ktorý je medzinárodne uznaným označením pre výrobky rastlinného pôvodu, zatiaľ čo značka K-Bio sa rozšíri na pomenovanie K-Bio Organic.

S podobným krokom prišiel aj Fresh

Nebolo to tak dávno, čo sme vás informovali, že s podobnou novinkou prišiel aj známy reťazec Fresh.

Ako obchodník vysvetlil vo zverejnenej správe, do mobilnej aplikácie implementoval systém digitálnych kupónov na produkty zadarmo. “Na rozdiel od väčšiny retailových vernostných aplikácií, ktoré fungujú primárne na princípe percentuálnych zliav, sme sa rozhodli odmeňovať vás produktmi zadarmo,” uviedol Fresh.

Ako ďalej spoločnosť špecifikovala, ponuka kupónov sa pravidelne mení a zahŕňa aj produktové novinky či rôzne sezónne produkty.

Potraviny na studenom pulte v predajni
Ilustračná foto: TS Fresh

Okrem toho, že takéto vernostné výhody by mali byť pre zákazníkov atraktívnejšie, chce touto cestou Fresh ľuďom priblížiť novinky vo svojom sortimente či privátne značky. “Významnú časť kupónov totižto tvoria práve novinky od dodávateľov, ktoré si budete môcť vyskúšať bez strachu, že miniete financie na produkt, s ktorým by ste mohli byť nespokojní,” dodáva reťazec.

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