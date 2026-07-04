Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť

Katka o sebe na Instagrame píše ako o slovenskej Maročanke. V Maroku žije už niekoľko rokov, vydala sa a po krajine sprevádza ľudí, ktorí ho túžia objavovať. Vytvára zážitky na mieru, a my vieme, čo by ste jednoznačne nemali vynechať. Okrem iného nám prezradila aj to, ako sa do Maroka vôbec dostala, čo ju na krajine najviac baví a čo by odporúčala niekomu, kto chce Maroko zažiť na vlastnej koži.
Čím si vás krajina získala a čo vás do Maroka priviedlo? Žijete tu natrvalo?
Maroko si ma získalo v čase, keď v arabskom svete zúrili revolúcie. To bolo okolo roku 2011 a mňa jedna cestovka poslala ako sprievodkyňu na zájazd do Maroka. Do tej doby som mala skúsenosť s arabskými krajinami ako je Jordánsko a Egypt, kde som sprevádzala klientov, takže Maroko bolo pre mňa novinkou. V Maroku som sa potom v roku 2014 usadila.
Ako by ste popísali život v Maroku? Čím vás najviac prekvapil?
Prekvapilo ma, že Maroko sa od zvyšku arabského sveta veľmi líši. Jedlom, dialektom, obliekaním, tradíciami. Pre cestovateľov je veľmi zaujímavé svojou farebnosťou a rozmanitosťou.
V čom sú Maročania najviac odlišní od Slovákov? Zažili ste nejaký kultúrny šok?
Vo všetkom. Nedá sa to vôbec porovnať. Sú omnoho dostupnejší, nie sú takí negatívni. Na ulici môžete kohokoľvek osloviť s prosbou o pomoc. Kultúrny šok som vyslovene nezažila, pretože som už dosť dobre poznala život v iných arabských krajinách. Skôr ma prekvapilo, aké je Maroko liberálne v porovnaní s inými moslimskými krajinami.
Na Instagrame sa venujete aj téme vzťahov s Arabmi. Aké najvýraznejšie kultúrne rozdiely vnímate v tomto smere?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako vyzerá život v tradičnej marockej rodine;
- ako Katkina rodina prijala, že sa vydala za Maročana;
- aké je to v Maroku po cenovej stránke;
- prečo Katka neodporúča ísť do najlacnejšieho ubytovania a hľadať lacné jedlo “na ulici”.
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