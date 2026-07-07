Travoltov nový film musíte vidieť. Postaral sa o scenár, réžiu, stvárnil aj rozprávača a jednu z postáv

Nenechajte si ujsť Travoltov režisérsky debut. Jedinečný príbeh uzrel svetlo sveta už pred takmer 30 rokmi, ale len ako poviedka. No film divákov nezaujal.
Podľa knižnej predlohy Travoltu
Nový Travoltov film s názvom Čarovný nočný let do Hollywoodu (Propeller One-Way Night Coach) si môžete pozrieť na streamovacej platforme Apple TV+. O scenár a réžiu sa postaral legendárny americký herec John Travolta, ktorého preslávila rola v muzikáli Pomáda z roku 1978 či filmy Pozri, kto to hovorí, Pulp Fiction: Historky z podsvetia a Horúčka sobotňajšej noci.
Travolta sa postaral nielen o scenár a réžiu, ale zároveň stvárnil aj rozprávača celého príbehu a pilota, ktorý sa vo filme objaví na malú chvíľu a výrazne zmení osud hlavnej postavy.
Nová rodinná dobrodružná dráma Čarovný nočný let do Hollywoodu je Travoltov režisérsky debut, ktorý je založený na jeho vlastnom rovnomennom románe z roku 1997. Vo filme si dokonca zahrala aj Travoltova dcéra Ella Bleu Travolta, ktorá stvárnila mladú letušku Doris.
Pri pozeraní filmu budete cestovať v čase
Príbeh nového filmu rozpráva, ako sa malý nadšenec do lietadiel, počas zlatej éry letectva, vydá so svojou matkou na cestu naprieč Spojenými štátmi až do Hollywoodu. Ich let sa však zmení na životné dobrodružstvo.
Celý film začína, keď muž v strednom veku menom Jeff spomína na noc, keď mal len osem rokov a so svojou matkou Helen absolvoval svoj prvý let v živote. Helen a Jeff cestujú z New Yorku do Los Angeles, pretože Helen túži uspieť v Hollywoode ako herečka. Počas tejto noci Jeff počúva Helenine historky o tom, ako utekala z nacistických koncentračných táborov. Zároveň sa zamiluje do 21-ročnej letušky Doris, spozná nového kamaráta Skippera a pilota, ktorý ho inšpiruje stať sa v dospelosti pilotom. Film končí v súčasnosti, v ktorej má Jeff už 39 rokov, pracuje ako pilot a je ženatý s Doris.
Má len priemerné hodnotenie
Aj napriek zaujímavému príbehu a slávnemu tvorcovi diváci novej snímke na filmovom portáli ČSFD udelili len priemerné hodnotenie – 51 %. Tvrdia, že filmu chýba atmosféra, že dej sa vlečie a je tam až príliš veľa nostalgie. Vraj by si oveľa radšej prečítali životopis Travoltu, než pozerali tento film.
“Ľahko naivná, štylizovaná a nostalgická retro-rozprávka o celoživotných láskach rozprávaná z perspektívy sedemdesiatročného dieťaťa, ktoré by chcelo pozerať do budúcnosti, ale pretože už má tých sedemdesiat, môže sa len obzerať dozadu. Remeselne poctivé, ale lacné. Skrátka také to gýčovité a klišovité „nenadchne, neurazí“.”
“Milý, dobový film s peknou hudbou. No napriek len hodinovej stopáži pôsobí zdĺhavo,” hodnotia diváci.
Máme pre vás aj niekoľko ďalších filmových tipov
Ak vás nový Travoltov film nezaujal a chceli by ste vidieť niečo, čo má skutočne dobré hodnotenia, nedávno sme zostavili rebríček najlepších filmov za prvý polrok 2026. Tretie miesto obsadil film Dráma (The Drama) s Robertom Pattinsonom a Zendayou v hlavných úlohách.
Na druhej priečke sa umiestnil film Posledná šanca (Project Hail Mary), ktorý vznikol na základe knižnej predlohy amerického spisovateľa Andyho Weira, ktorý má na svojom konte aj Marťana (The Martian), podľa ktorého vznikla rovnako úspešná filmová adaptácia s rovnomenným názvom.
No a prvé miesto zaujal horor Posadnutosť (Obsession), ktorý má na svedomí len 26-ročný scenárista a režisér Curry Barker, o ktorom podľa divákov budeme ešte veľa počuť.
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