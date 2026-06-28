Matt Damon pre filmovú rolu drasticky schudol. Takmer mu zlyhalo srdce, no nakoplo mu to kariéru

Americký herec a filmový producent je právom známy svojím talentom. A hoci dodnes ostáva jeho najlepšie hodnoteným filmom Dobrý Will Hunting, zahral si tiež v klasikách ako Agent bez minulosti, Interstellar či Marťan. Mnohokrát si pritom skúsil rolu vojaka a to nielen vo filme Zachráňte vojaka Ryana.
Zabúdať určite netreba na film Odvaha pod paľbou z roku 1996. Vo vojnovom trilleri si Damon zahral po boku Denzela Washingtona a Meg Ryanovej, pričom si aj tento film vyslúžil pomerne vysoké hodnotenia od kritikov. Nie div, keď preň Damon spravil obrovskú obetu a riskoval vlastné zdravie len aby svoju postavu stvárnil dôveryhodne.
Chudol potajomky, aby vyzeral podvyživený
Herec z filmu Marťan ukázal, že vie zájsť priďaleko, keď za 100 dní schudol približne 22 kíl, píše portál LADBible. Ako sa dalo očakávať, po tomto drastickom chudnutí bol tak zoslabnutý, že potreboval lekársky dohľad, takže táto úloha nemala dopad len na jeho kariéru, ale tiež zdravie.
Príbeh sa odohráva počas vojny v Perzskom zálive a Damon v ňom hrá vedľajšiu postavu, špecialistu Andrewa Ilaria – vojenského medika, ktorý trpí závislosťou od heroínu a vinou preživšieho.
Napriek tomu, že mal vo filme len niekoľko scén, mladý Damon bol svojmu remeslu nesmierne oddaný. Rozhodol sa zhodiť 22 kíl za niečo vyše tri a pol mesiaca, aby pre film vytvoril extrémne podvyživený vzhľad postavy. Aby schudol tak rýchlo, nasadil si prísnu diétu a cvičebný režim. Prežíval len na kuracom mäse, vaječných bielkach, parenej brokolici a pečených zemiakoch, pričom denne behal 12 míľ (pozn. red. takmer 20 km).
„Musel som byť chudý a nasadil som si diétu bez dozoru, ktorá ma mohla zabiť,“ povedal v roku 2022 počas vystúpenia v relácii The One Show. „Jedol som len kuracie prsia. Nebolo to tak, že by som mal šéfkuchára alebo niečo podobné, jednoducho som si to vymyslel a robil to, o čom som si myslel, že musím. Proste som si to vycucal z prsta, a to bolo nesmierne náročné,” prezradil.
Skončil pod lekárskym dohľadom
Človek nemusí byť odborník na výživu, aby pochopil, že takáto diéta musela byť pre telo obrovskou záťažou. Prísna rutina mala nevyhnutne dopad na zdravie dnes už 55-ročného herca.
Damon nakoniec potreboval lekársky dohľad a bol varovaný, že jeho konanie mohlo viesť k trvalému zmenšeniu jeho srdca. Diéta zároveň spôsobila, že herec nakoniec „nemusel vôbec nič hrať“, keďže sa z dôvodu drastického režimu cítil slabý a chorý. Táto extrémna diéta viedla k tomu, že približne 180 cm vysoký Damon schudol na váhu okolo 61 kg.
„Bol som troska,“ spomínal Matt a dodal: „Mával som závraty a návaly tepla. Nejaký čas som nikomu nič nepovedal, pretože som sa bál, že by som mohol byť naozaj vážne chorý. Zašiel som priďaleko. Ochorel som a znova by som to neurobil, pretože toho bolo proste príliš veľa. Na druhej strane to však pomohlo môjmu hereckému výkonu.“
Hoci mal tento výkon negatívny dopad na Damonovo zdravie, pomohol naštartovať jeho kariéru v Hollywoode. Jeho rola upútala pozornosť Francisa Forda Coppolu, ktorý ho následne obsadil do filmu Čarodejník (The Rainmaker, 1997). Film si všimol aj Steven Spielberg, ktorý ho neskôr obsadil do trháku Zachráňte vojaka Ryana.
Šiel do toho znova
Nie je to pritom posledná drastická premena tohto herca. Ako sme vás informovali začiatkom tohto roka, Matt Damon opäť chudol a to pre rolu vo filme Odysea, kde si zahral gréckeho boha. Režisérom je Christopher Nolan a ide o adaptáciu známeho príbehu o návrate Odysea z trójskej vojny. Pre tento film Damon schudol 18 kíl, aby dal dôraz na svoje telo a mal vyrysované svaly tak, ako sa na boha patrí. Pomáhal si pritom tak, že zo stravy vylúčil lepok.
Matt Damon “lost a ton of weight” for Christopher Nolan’s THE ODYSSEY and cut down to 167 pounds.
“[Nolan] wanted me lean but strong. Just because of this other thing that I did with my doctor, I stopped eating gluten. I used to walk around at between 185 and 200, and I did that… pic.twitter.com/0SRHkFkpKv
— Christopher Nolan Archives (@NolanAnalyst) January 8, 2026
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