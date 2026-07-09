Nakupujú tu mnohí Slováci, teraz ich čaká veľká zmena. Obrovský nákupný areál definitívne mení pravidlá

Ilustračná foto: TASR - Michal Svítok

Jakub Baláž
Rozhodnutie spoplatniť parkovacie plochy malo vstúpiť do platnosti už počas apríla, napokon sa tak stane až v auguste.

Bolo to ešte v januári, keď sme vás informovali o tom, že parkovanie pri nákupnom centre Avion a obchodnom dome Ikea už nebude zadarmo. Táto téma vyvolala na sociálnych sieťach pomerne búrlivé diskusie a rozhodne nepotešila všetkých. Kompetentní však argumentujú zvýšením komfortu pre zákazníkov, ktorí často doplácali na odstavené vozidlá od ľudí, ktorí v skutočnosti neboli zákazníkmi obchodného areálu.

Prevádzkujúca spoločnosť potvrdila nový termín v tlačovej správe.

Roky zaužívané pravidlá sa menia

Nákupné centrum Avion patrí spolu so susediacou Ikeou medzi najnavštevovanejšie obchodné areály v hlavnom meste. Denne sa tu premelie množstvo domácich, ale aj cezpoľných zákazníkov, ktorí boli dlhé roky zvyknutí na to, že priľahlé parkovacie plochy vrátane parkovacieho domu sú zadarmo. To je v rámci Bratislavy pomerne nevídané, nakoľko prakticky všetky shopping centrá majú zavedený platobný systém a rampy.

To bude oficiálne od 1. augusta platiť aj pre Avion, ktorý tieto zmeny avizoval už začiatkom tohto roka a od 15. do 31. júla bude prebiehať skúšobná prevádzka. Systém bude bezlístkový, čo by malo umožniť efektívny a plynulý proces vybavovania áut.

Cieľom novej úpravy je zabezpečiť, aby bolo parkovanie dostupnejšie pre ľudí, ktorí prichádzajú nakupovať a tráviť čas v Ikea či v Avion Shopping Park. V posledných rokoch totiž časť parkovacích miest dlhodobo využívali vodiči ako záchytné parkovisko, čím sa znižovala dostupnosť parkovania pre návštevníkov.

Obchodný dom Ikea
Ilustračná foto: Ikea

Nový systém parkovania podporuje efektívnejšie využívanie parkovacích kapacít a zabezpečuje ich lepšiu dostupnosť pre návštevníkov obchodného domu Ikea a nákupného centra Avion. Jeho cieľom je zvýšiť komfort našich zákazníkov,“ uviedla v minulosti Ikea.

Nešlo pritom iba o odstavené vozidlá ľudí, ktorí do Bratislavy prichádzali za prácou z okolitých miest či obcí. Parkovacie plochy pri Avione často využívali napríklad aj cestujúci odlietajúci z neďalekého bratislavského letiska, pracovníci z okolitých firiem a podobne. Takéto, takpovediac, záchytné parkovanie, spôsobovalo počas rušnejších dní problémy nájsť miesto pre skutočných zákazníkov.

Cez týždeň 3 hodiny zadarmo

Podľa nových pravidiel budú mať návštevníci Avionu a obchodného domu Ikea k dispozícii štandardné bezplatné parkovanie na obmedzenú dobu. Počas týždňa budú zadarmo 3 hodiny, počas víkendu 5 hodín. Ide o relatívne klasické časové obmedzenia, ktoré v súčasnosti využíva aj konkurencia. Po uplynutí bezplatného času bude každá začatá hodina parkovania spoplatnená sumou 3,50 eura.

„Rozhodovanie nebolo jednoduché, ale podľa prieskumov prevažná väčšina našich návštevníkov využíva na návštevu Ikea a Avion Shopping Park len niekoľko hodín, počas ktorých stihnú nákupy, využiť rôzne služby aj občerstviť sa v gastro prevádzkach. Práve túto majoritnú skupinu nové pravidlá parkovania neobmedzia,“ vysvetľuje Lucia Klečková, market manager OD Ikea v Bratislave.

Parkovisko pri obchodnom dome
Ilustračná foto: Unsplash

„Aj preto sme zvolili tzv. kombinované parkovanie – zadarmo 3 hodiny pre našich návštevníkov počas pracovného týždňa a 5 hodín zdarma počas víkendu a sviatkov. Platené parkovanie bude až v prípade dlhších návštev. Veríme, že vďaka tejto zmene bude parkovanie pohodlnejšie a dostupnejšie pre všetkých,“  dodala Klečková.

Prevádzková doba parkoviska bude od 7:00 do 22:00, pričom v nočných hodinách tu parkovanie nebude povolené.

Na Slovensku sa k spoplatňovaniu parkovísk pri predajniach a nákupných centrách postupne uchyľujú viacerí prevádzkovatelia. Platí to dokonca aj pre menšie mestá. Ako sme vás v minulosti informovali, stalo sa tak napríklad v Ružomberku či v Dolnom Kubíne.

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