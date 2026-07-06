Na pláž v Austrálii vyplavilo záhadné gule: Odborníci vysvetľujú, čo by to mohlo byť. Je lepšie sa ich nedotýkať

Na austrálskej pláži sa v priebehu posledných dní objavilo niekoľko záhadných objektov v tvare gule. Už na prvý pohľad bolo jasné, že sú vyrobené ľudskou rukou. Ľudia však nevedeli, čo presne by to mohlo byť. Experti museli predmety preskúmať a vysvetliť ich pôvod.
Ľudia našli záhadné gule
Ako informuje The Guardian, Austrálska vesmírna agentúra uviedla, že šesť záhadných gulí, ktoré boli nájdené na pláži v severnom Queenslande, pravdepodobne pochádza z časti rakety, ktorá sa nedávno vrátila do atmosféry z obežnej dráhy. Šesť objektov našli ľudia vyplavených na pobreží v oblasti Forrest Beach v piatok, v sobotu a v nedeľu.
Predpokladalo sa, že môžu obsahovať nebezpečné chemikálie. Jeden z expertov uviedol, že tieto predmety boli s najväčšou pravdepodobnosťou gule naplnené palivom. Patria medzi najbežnejšie druhy vesmírneho odpadu padajúceho na Zem po štarte rakety. Polícia a hasiči po náleze predmety preskúmali a v ich okolí vyznačili 50-metrové bezpečnostné zóny.
Vesmírna agentúra sa vyjadrila, že nájdené gule „vyzerajú ako tlakové nádoby z vesmírnej nosnej rakety“. „Agentúra identifikovala pravdepodobný zdroj. Poloha a vlastnosti týchto objektov zodpovedajú troskám z rakety, ktorá nedávno vstúpila z obežnej dráhy späť do atmosféry,“ informovala vesmírna agentúra. Dodala, že naďalej spolupracuje s medzinárodnými orgánmi v snahe aj formálne potvrdiť identitu nájdených objektov.
Aj na vesmírny odpad sa vzťahujú pravidlá
Alice Gorman, vesmírna archeologička a expertka na vesmírny odpad, uviedla, že na vesmírny odpad, ktorý padá späť na Zem, sa môže vzťahovať Dohovor Organizácie Spojených národov o vesmíre z roku 1967, ktorého je Austrália signatárom.
„Ide o najširšie akceptovaný vesmírny dohovor, podľa ktorého si štát, ktorý objekt vypustil, zachováva vlastníctvo k materiálu. To znamená, že štát, ktorý vypustil raketu, je vlastníkom nájdených nádob,“ vysvetlila. Austrália teda bude musieť zistiť, komu patril objekt vypustený do vesmíru, a následne sa so štátom dohodnúť, či vesmírne gule chce späť alebo nie. K podobnému incidentu došlo už napríklad aj v roku 2023. Vtedy na jednu z austrálskych pláží vyplavilo zvyšky z indickej vesmírnej rakety. India sa však rozhodla, že ich späť žiadať nebude.
Gorman k nájdeným guliam dodala, že slúžia na skladovanie paliva predtým, ako je vtlačené do samotného raketového motora. Sú vyrobené zo zliatiny titánu a sú schopné odolať aj veľmi vysokým teplotám. To, že z obežnej dráhy dopadli do vody či na pláž, nemusí teda znamenať, že raketa mala nejaký problém. Štát, ktorý je majiteľom rakety, však môže úlomky žiadať späť v prípade, ak let nešiel podľa plánu, aby ich mohol analyzovať a pokúsiť sa zistiť, kde nastala chyba.
Ak nájdete podobný predmet, nedotýkajte sa ho
Prvé úlomky z rakety NASA dopadli na územie Austrálie ešte v roku 1979. Pri vstupe do atmosféry spôsobili na zemi počuteľné sonické rázové vlny. Palivové nádrže aj vtedy prežili. Austrálska vesmírna agentúra ale ľudí varuje, že ak natrafia na podobný predmet, nemajú sa ho dotýkať a približovať sa k nemu. Nemajú ho ani nikam presúvať.
Ideálne je predpokladať, že kontakt s predmetom môže byť nebezpečný, kým príslušné orgány nezískajú viac informácií a nestanovia inak. Najlepšie je preto pri náleze podozrivého predmetu privolať bezpečnostné zložky.
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