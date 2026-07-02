Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom

Záber na reťazce Tesco a Kaufland

Ilustračná foto: No machine-readable author provided. C41n assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons / RickRichards, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
Obrátili na jednotlivé reťazce a pýtali sa na otváracie hodiny počas tohto sviatku.

Slováci si pomaly zvykajú na výrazne znížený počet voľných dní, pretože si pre nich vláda pripravila viaceré zmeny, pomocou ktorých chce naplniť štátnu pokladnicu. Jednou z nich je aj zrušenie zákazu predaja počas väčšiny štátnych sviatkov. Zmena sa dotkne aj 5. júla, teda Sviatku svätého Cyrila a Metoda.

Slováci boli pritom dlhé roky zvyknutí, že aj v tento deň boli obchody zatvorené a nákup potravín či iné záležitosti si museli vybaviť v iný deň. Teraz je však už všetko inak. Zákaz predaja sa po novom týka len 1. januára (Nový rok a vznik SR), Veľkého piatkaVeľkonočnej nedele a tiež troch vianočných dní, a teda 24. decembra (po 12. hodine), 25. a 26. decembra. Vypadáva napríklad 6. január, 1. november či dokonca aj Veľkonočný pondelok.

Otváracie hodiny obchodov

V nedeľu by teda mali byť obchody otvorené, no môže dôjsť aj k nejakým zmenám. My sa preto obrátili na jednotlivé reťazce a pýtali sa na otváracie hodiny počas tohto sviatku.

Pohľad na nákupný košík
Ilustračné foto: Freepik
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“Počas nedele 5. júla 2026 budú všetky naše predajne a čerpacie stanice otvorené v štandardnej otváracej dobe. V tento deň budú k dispozícii aj služby Tesco Online nákupy a Klikni&Vyzdvihni,” potvrdila pre interez PR manažérka Tesca Mária Zerzanová. Reťazec teda žiadne zmeny nechystá.

Rovnako na tom bude aj Lidl. “Dňa 5. júla 2026 budú predajne Lidl otvorené ako v bežnú nedeľu. Otváracie časy pre konkrétne predajne nájdu zákazníci v Lidl Plus aplikácii a aj na našom webe lidl.sk,” prezradila hovorkyňa Adriana Maštalircová. Otváracie hodiny nemení ani Billa a predajne tohto reťazca tak budú taktiež otvorené v štandardných otváracích hodinách, čo pre interez potvrdil hovorca reťazca Marek Kravjar. 

Podobne sa rozhodlo aj Metro. Svoje prevádzky tak bude mať počas Sviatku svätého Cyrila a Metoda otvorené štandardne od 8.00 do 20.00, teda ako v bežnú nedeľu.

Vyzerá to teda, že obchody tomuto sviatku už neprispôsobujú otváracie hodiny a rovnako je na tom aj Kaufland. “Predajne Kaufland na Slovensku budú v nedeľu 5. júla otvorené štandardne, a to od 8.00 do 20.00. Uvedené otváracie hodiny sa netýkajú našich prevádzok v obchodných centrách Avion a Danubiana, kde sa riadime ich otváracími hodinami,” povedala nám hovorkyňa Paulína Krajíčková.

Oslovili sme aj reťazce COOP Jednota a Biedronka, no do publikovania článku sme odpoveď nedostali. V prípade jej dodania budeme článok aktualizovať.

Problémový 8. máj

Posledným sviatkom, kedy sa štát rozhodol hnať ľudí do práce, bol 8. máj. Tu však nastali problémy a firmy či školy nevedeli, čo majú robiť. Ministerstvo práce napokon vydalo usmernenia. To, ako pracovali počas 8. mája, bolo napokon na zamestnávateľoch. Mnohí zamestnanci mali nakoniec nútené voľno, keďže firmy by museli platiť 100 % príplatok.

Záber na členov vlády SR
Foto: TASR/Jaroslav Novák

Školy mohli žiakom udeliť riaditeľské voľno, to však narážalo na limity. Riaditeľ školy totiž môže podľa zákona udeliť voľno najviac na päť dní počas školského roka a len zo závažných dôvodov. Ak by malo byť voľna viac, muselo by zasiahnuť ministerstvo, a to len v prípade mimoriadnej situácie.

Proti zmenám sa protestovalo

Posledný väčší protest proti vládnym zmenám v kalendári sa konal 17. novembra 2025, keď boli nielenže otvorené obchody, ale jeden z najvýznamnejších sviatkov v histórii Slovenska vláda zmenila na bežný pracovný deň. Aj napriek tomu voľno 17. novembra ohlásilo viac ako tristo firiem, škôl a organizácií.

Tvorcovia portálu podporujemnovember.sk sa vtedy rozhodli zverejniť zoznam firiem, organizácií a škôl, ktoré napriek zmenám, ktoré vymyslela Ficova vláda, udeľujú zamestnancom a študentom voľno. Iba prednedávnom boli pritom počas dní, ako je 17. november či Veľkonočný pondelok, otvorené len čerpacie stanice, predajne obsluhované majiteľom, niektoré služby (pohotovostné lekárne) a predajne kvetov.

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