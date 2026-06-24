Ani po 20 rokoch si scénu nedokáže pozrieť. Tom Hanks prehovoril o filme, v ktorom spravil chybu

Sú hollywoodski herci, ktorých netreba predstavovať. Patria k nim napríklad Brad Pitt, Leonardo DiCaprio či Tom Hanks. Posledný spomínaný má na konte desiatky filmov, pričom hneď niekoľko by sa dalo označiť za legendárne počiny, ktoré pozná každý bez ohľadu na vek.
Dnes už 69-ročný Tom Hanks, ktorý je nielen herec, ale tiež filmový režisér, zahviezdil vo filmoch ako Forrest Gump, Zachráňte vojaka Ryana, či Zelená míľa a ľudia v zahraničí ho tiež poznajú ako hlas Woodyho z Príbehu hračiek. Prvýkrát mu prepožičal hlas v roku 1995 a znova sa k tejto role vrátil aj v najnovšom Toy Story 5.
Scénu zo Stroskotanca nedokáže pozerať
O talente tohto herca sa tak nedá pochybovať, no napriek tomu existuje jeden film, o ktorom priznal, že je pre neho až bolestivé sledovať a pri jednej scéne opúšťa miestnosť. V relácii The Rest Is Entertainment podcast Hanks priznal, že svoje filmy po premiére vo všeobecnosti znova nepozerá, pretože sa „nikdy nemenia“. Pokračoval však s tým, že existuje jedna konkrétna scéna, ktorú „nemôže vidieť“, a pochádza z klasiky z roku 2000 Stroskotanec.
Hanks pre úlohu Chucka, zamestnanca spoločnosti FedEx, ktorý uviazol na celé roky na opustenom ostrove, schudol neuveriteľný počet kíl a vo filme je ho tak vidieť o 23 kíl ľahšieho. Ešte predtým, ako však skončil na ostrove, mu jeho partnerka Kelly (ktorú hrala Helen Hunt) – s ktorou plánoval svadbu – darovala hodinky svojho starého otca, v ktorých bola jej fotografia.
Skôr než sa stihli zosobášiť, Chuck stroskotal a na ostrove mu robila spoločnosť iba volejbalová lopta menom Wilson. Chucka napokon zachránili a znova sa stretol s Kelly, no dozvedel sa, že tá sa medzitým vydala za niekoho iného. A práve jednu z týchto neskorších scén Hanks dodnes nedokáže sledovať.
Chyba, ktorú videl len on
“V Stroskotancovi je moment, ktorý je pre mňa bolestivý,“ povedal herec a pokračoval: “Chuck je späť v Kellyinom dome, vracia jej tie hodinky a v tej chvíli si hovorím: ‚Nie som tam‘ … Urobím tam gesto, o ktorom si myslím, že je umelé, že som to ja (Tom) a nie Chuck. Ak ten film beží v televízii, vstanem a odídem z izby predtým, než táto scéna príde.“
Nejde tak o scénu, ktorá by bola príliš dojímavá alebo mu pripomínala niečo z reálneho života, čím by sa stala citlivou. Nie, hercovi sa jednoducho nepáčilo, ako zahral danú scénu, a zistil to príliš neskoro, ako ďalej priznal. Na otázku, či si už počas natáčania uvedomoval, že tú scénu kazí, odpovedal: „Uvedomil som si to, až keď som to reálne videl hotové. Pomyslel som si: ‚Och, vtedy sme sa proste len posúvali ďalej v natáčaní a ja som tam nebol duchom prítomný.‘“
Napriek tomu, že Hanks nie je s finálnym strihom úplne spokojný, Stroskotanec mal obrovský úspech – v kinách zarobil 429 miliónov dolárov a stal sa tretím najzárobkovejším filmom roka. Hanks bol za rolu Chucka nominovaný aj na Oscara za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe, takže sa zdá, že je len perfekcionista a chybu, ktorú postrehol on, si nikto iný nevšimol.
Stroskotanec pritom nie je najúspešnejším filmom Toma Hanksa. Ako sme vás totiž informovali v článku, s výnimkou animovaného Toy Story má byť najzárobkovejším hraným filmom, v ktorom sa Tom Hanks objavil, Da Vinciho kód so 760 miliónmi dolárov v kasách. Na porovnanie, Toy Story 4: Príbeh hračiek zarobil celosvetovo viac ako 1 miliardu dolárov.
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