Prvá slovenská predajňa sa už pripravuje. Úspešná značka otvorí svoj prvý obchod, mieri do Bratislavy

Fanúšikovia zdravej výživy sa dočkajú novinky, na ktorú mnohí čakali. Česká značka Vilgain, ktorá si získala tisíce zákazníkov svojimi proteínmi, funkčnými potravinami a produktmi s dôrazom na čisté zloženie, vstupuje na slovenský trh aj mimo online priestoru. Spoločnosť pripravuje otvorenie svojej vôbec prvej kamennej predajne na Slovensku.
Nová a zároveň prvá predajňa Vilgain na Slovensku vznikne v Bratislave a pre značku ide o významný krok v ďalšom rozvoji. Doteraz mohli slovenskí zákazníci nakupovať produkty iba cez internetový obchod, no po novom si ich budú môcť pozrieť, ochutnať a zakúpiť priamo v predajni.
Manažér aj asistenti
Presnú adresu ani termín otvorenia novej prevádzky spoločnosť zatiaľ neoznámila. Nový tím bude mať na starosti kompletné fungovanie obchodu od organizácie skladu a dopĺňania produktov cez vizuálnu prezentáciu tovaru až po každodennú komunikáciu so zákazníkmi.
Zástupca vedúceho predajne bude podľa pracovnej ponuky dohliadať na chod tímu, plánovanie zmien, zaškoľovanie nových zamestnancov, starostlivosť o skladové zásoby, predaj aj odborné poradenstvo pri výbere produktov. Ponúkanú mzdu reťazec neuviedol. Vilgain zároveň hľadá ľudí, ktorí majú skúsenosti z maloobchodu a zároveň sa stotožňujú so zdravým životným štýlom.
Súčasťou ponuky sú aj rôzne benefity, napríklad kredity na nákup produktov značky. Firma hľadá do bratislavskej prevádzky nielen vedúce pozície, ale aj predajný tím. Svedčí o tom ďalší inzerát, tentoraz však na pracovnom portáli Profesia. Na pozíciu Sales Assistant ponúka prácu na plný úväzok s nástupnou mzdou od 1 350 eur mesačne, pričom súčasťou odmeňovania má byť aj mesačný bonus do výšky 200 eur.
Značka, ktorá vyrástla z Aktinu
Vilgain vznikol ako pokračovanie známej českej značky Aktin, ktorá si v priebehu rokov vybudovala silnú komunitu najmä medzi športovcami a ľuďmi so záujmom o zdravý životný štýl. Firma sa od začiatku snaží odlíšiť od konkurencie dôrazom na jednoduché a kvalitné zloženie.
V ponuke má napríklad proteíny, proteínové tyčinky, orechové maslá, kolagény, vitamíny, funkčné nápoje či rôzne zdravšie alternatívy bežných potravín. Popularitu značky potvrdzuje aj množstvo zákazníckych hodnotení. Vilgain uvádza viac ako 270 000 overených recenzií a priemerné hodnotenie približne 4,5 hviezdičky, vďaka čomu patrí medzi najvýraznejších hráčov v segmente športovej a funkčnej výživy v Česku a na Slovensku.
Slovenské zastúpenie má značka od marca 2026, kedy si oficiálne zaregistrovala spoločnosť Vilgain SK.
Záujem o zdravú výživu rastie
Príchod Vilgainu do kamenného predaja odráža širší trend. Slováci čoraz viac sledujú zloženie potravín, obmedzujú nadbytočný cukor, umelé prísady či nekvalitné suroviny. Rastie záujem o proteíny, vitamíny, funkčné potraviny či zdravšie alternatívy klasických “maškŕt”. K tomuto trendu prispel aj väčší záujem o cvičenie, domáce tréningy a celkovú prevenciu zdravia.
Potvrdzuje to aj slovenský vedecký výskum zameraný na slovenských spotrebiteľov, podľa ktorého ľudia čoraz viac vnímajú potraviny s pridanou hodnotou ako súčasť modernejšieho životného štýlu. Výskumníci skúmali správanie 1 138 slovenských respondentov a zistili, že pri rozhodovaní o kúpe zohráva úlohu najmä vnímaný zdravotný prínos, dôvera v produkt a informovanosť o jeho zložení.
V roku 2024 dosiahla spoločnosť Vilgain obrat 859 miliónov českých korún (približne 35,5 milióna eur) a čistý zisk 13,6 milióna českých korún (približne 560 000 eur). Medziročne tak narástla o 82 percent a tvorí viac ako 80 % celkových tržieb materskej skupiny Aktin.
Za celý rok spracovala 758 000 objednávok, v ktorých bolo vyše 8,3 milióna produktov. Firma sa v priebehu niekoľkých rokov z menšieho e-shopu vypracovala na jedného z najvýznamnejších hráčov na trhu funkčnej výživy a suplementov v strednej Európe.
Vilgain sa v tomto segmente snaží zaujať najmä transparentnosťou. Zákazníkom chce ponúkať produkty, pri ktorých presne vedia, čo obsahujú a prečo boli vytvorené.
Rastúci dopyt po zdravšom životnom štýle otvára dvere aj dynamickému rozvoju značiek, ktoré spájajú kvalitnú výživu, šport a moderný online predaj. Dobrým príkladom je slovenský GymBeam, ktorý sa z nenápadného e-shopu vypracoval na jedného z popredných hráčov na trhu športovej výživy a doplnkov v strednej Európe.
Firma dnes pôsobí vo vyše 16 krajinách a jej úspešný rast potvrdzuje, že spotrebitelia čoraz častejšie siahajú po produktoch podporujúcich aktívny životný štýl, prevenciu zdravotných problémov a celkovú optimalizáciu kondície.
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