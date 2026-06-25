Diabol nosí Pradu 2 bude online. Streamovacia služba pridá film už čoskoro do svojej ponuky

Krátko po svojej premiére v kinách film Diabol nosí Pradu 2 mieri na streamovaciu platformu. Disney+ ho do svojej ponuky pridá na konci júla. Druhá časť komédie, na ktorej vyrástli celé generácie, zožala v kinách úspech. Diváci jej však udelili len priemerné hodnotenie – 64 %. Ak ste ju ešte nevideli, o pár týždňov tak budete môcť urobiť aj z vášho gauča.
Pred pár týždňami, 30. apríla 2026, do slovenských kín vstúpilo pokračovanie legendárnej komédie Diabol nosí Pradu 2, na ktoré sme čakali dlhých 20 rokov.
Komédia oživila obľúbené postavy – Mirandu Priestly a Andy Sachs, ktoré stvárnili herecké ikony Meryl Streep a Anne Hathaway. Do svojich pôvodných úloh sa vrátili aj scenáristka Aline Brosh McKenna a režisér David Frankel, ale aj herečka Emily Blunt v úlohe namotivovanej Andrey a Stanley Tucci ako vždy láskavý Nigel.
Pôvodná snímka Diabol nosí Pradu z roku 2006, ktorá vznikla ako adaptácia úspešného románu od Lauren Weisberger s rovnomenným názvom, sa stala kultovým filmom, na ktorom vyrástli viaceré generácie. Druhá časť bola údajne napísaná pár rokov po premiére prvého dielu, no kým sme sa dočkali jej filmového spracovania, mnohí fanúšikovia buď stihli dospieť, alebo zostarnúť.
„Smialo sa celé kino“
My sme snímku stihli vidieť ešte v kinách. Pred návštevou kina sme síce mali obavy, či nebudeme sklamaní, keďže veľakrát sa stáva, že pokračovania obľúbených filmov či seriálov po rokoch sú prepadákmi, no toto za nás určite nebol krok vedľa. Práve naopak. Druhú časť hodnotíme rovnako na výbornú ako tú prvú.
Treba však priznať, že snímka je určená skôr ženskému publiku, čo sme pocítili aj priamo v kine – toľko žien na jednom mieste sme hádam ešte ani nezažili. Atmosféra bola skvelá, diváčky v sále neskrývali svoje nadšenie z filmu, vtipné scény nahlas komentovali a niekoľkokrát sa smialo celé kino, a to teda poriadne.
Nebudeme zachádzať do detailov ani vám prezrádzať žiadne spoilery, aby sme vám nepokazili zážitok z filmu, no druhá časť ponúka sarkastické zrkadlo dnešnej doby, pričom nechýba množstvo inteligentných a výstižných vtipov, na ktorých sme sa schuti zasmiali a opakovali sme si ich aj po odchode z kina.
Samozrejme, herecké výkony sú skvelé, najmä trio Meryl Streep, Anne Hathaway a Emily Blunt, ktoré si svoje postavy očividne opäť užili, no tiež Stanley Tucci v úlohe Nigela. Miranda je rovnako diabolská, Andrea rovnako namotivovaná, Emily rovnako bláznivá a Nigel rovnako sympatický. Oceniť by sme však chceli aj Justina Therouxa, ktorému sa rola bláznivého milionára a milenca Emily veľmi hodila a zvládol ju na jednotku.
Tržbami predbehla prvú časť, v hodnotení zaostáva
Druhá časť kultovej komédie v kinách získala obrovský úspech, podľa BoxOfficeMojo dosiahla tržby až 677 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 597 miliónov eur. Je tak až o 351 miliónov eur úspešnejšia ako jej prvá časť. Treba však podotknúť, že pred 20 rokmi boli ceny lístkov v kinách oveľa lacnejšie, ako sú dnes.
Lepšie hodnotenie na filmovom portáli ČSFD však získala prvá časť, ktorej svieti 69 % a druhej časti 64 %, čo sa ale ešte môže zmeniť, keď snímka pribudne na streamovaciu službu a uvidí ju viac ľudí.
Diabol nosí Pradu 2 si budete môcť pozrieť z pohodlia vašej obývačky už 29. júla na streamovacej platforme Disney+.
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