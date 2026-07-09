Lídri dostali na summite NATO veľmi zvláštny darček: Turecký prezident všetkým daroval revolver

Včera sa v tureckej Ankare konal summit NATO a zúčastnili sa ho lídri aliancie, vrátane tých najväčších mien. Na summite sa odohralo viacero zaujímavých momentov, no jeden medzi nimi predsa len vyniká. Turecký prezident mal totiž lídrom rozdať zbrane.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan daroval revolver všetkým vedúcim predstaviteľom, ktorí sa tento týždeň zúčastnili na summite NATO v tureckej Ankare, uviedol v stredu odchádzajúci britský premiér Keir Starmer. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.
Musel ho nechať v Turecku
Starmer v rozhovore s britskými novinármi počas letu do Británie uviedol, že na pištoliach je vygravírované meno každého zo zúčastnených lídrov a bola k nim priložená aj krabička s nábojmi. Premiér však vzápätí vysvetlil, že tento dar musel nechať v Turecku, pretože jeho dovoz do Británie by bol nezákonný.
Revolver preto zostal v rukách britských predstaviteľov v Ankare. Zároveň sa predpokladá, že zbraň bude pred vrátením Starmerovi znefunkčnená, čo znamená, že už nebude schopná vystreľovať ostrú muníciu.
Summit NATO bol pravdepodobne poslednou významnou medzinárodnou udalosťou pre Starmera, ktorý 22. júna oznámil svoj odchod z funkcie. V čele britskej vlády zostane do zvolenia svojho nástupcu z Labouristickej strany, pričom za pravdepodobného kandidáta sa považuje bývalý starosta Veľkého Manchestru Andy Burnham.
A aké sú výsledky summitu? Lídri členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) v stredu v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Krajine napadnutej Ruskom zároveň sľúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliárd eur v roku 2026 a prinajmenšom rovnakú sumu aj v budúcom roku. Vyplýva to zo spoločného záverečného vyhlásenia zverejneného na webovej stránke Aliancie.
„Útok na jedného je útokom na všetkých. Naša jednota, solidarita a spoločná sila naďalej tvoria základ mieru, bezpečnosti a prosperity pre jednu miliardu občanov našej Aliancie slobodných a demokratických krajín,“ píše sa v úvode vyhlásenia s odkazom na článok 5 Washingtonskej zmluvy.
Trump tlačí na spojencov
Americký prezident Donald Trump na záver summitu vyzval spojencov, aby urýchlili svoje plány na dosiahnutie požadovaného cieľa vynakladať na obranu päť percent hrubého domáceho produktu (HDP). Niektoré krajiny NATO podľa neho už teraz robia veľký pokrok. Tohtoročný summit bol veľmi úspešný, na rokovaniach panovala jednota a láska, vyhlásil.
„Je tu veľký rozdiel. Niektorí na tú výzvu skutočne reagovali, iní zase prechádzajú veľkými zmenami a na tú výzvu ešte zareagujú. Myslím si, že môžem povedať, že vo všetkých prípadoch na tú výzvu zareagujú,“ povedal šéf Bieleho domu na tlačovej konferencii s odkazom na záväzok, ktorý po jeho tlaku prijali spojenecké krajiny na vlaňajšom summite v Haagu.
Summit zároveň potvrdil pevné ukotvenie Slovenska v spoločenstve. Myslí si to minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD). TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Šéf slovenskej diplomacie zároveň považuje za dôležité, že samit ukázal jednotu spojencov.
„Slovensko je pevnou a aktívnou súčasťou NATO a plní si svoje záväzky. Rovnako však zdôrazňujeme, že každé rozhodnutie v oblasti obrany musí byť zrozumiteľné pre občanov a musí rešpektovať národné záujmy Slovenskej republiky. Bezpečnosť nemožno stavať iba na číslach vo výdavkoch, ale najmä na reálnych spôsobilostiach, modernej armáde a silnej priemyselnej základni,“ uviedol Blanár.
Minister informoval, že počas večere ministrov zahraničných vecí diskutoval aj s ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom či najvyššími predstaviteľmi Európskej únie (EÚ). Sybiha informoval o aktuálnom stave Ruskom rozpútanej vojny na Ukrajine.
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