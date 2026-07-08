IĽP zverejnil výsledky anticeny Homofób roka: Tento rok nevyhral jeden človek, „víťazov“ je 90

Ako je už každoročným zvykom, opäť tu máme anticenu Homofób roka. Vyhlasujú ju mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko n.z. Cena má tento rok nie jedného, ale hneď 90 „víťazov“.
Víťazmi 13. ročníka ankety o anti-cenu Homofób roka sa stalo 90 poslancov a poslankýň NR SR hlasujúcich za novelu Ústavy, ktorá obmedzila adopcie na heterosexuálne manželské páry a „výnimočne osamelé osoby“. Poslanci odhlasovali, že „Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa.“
Druhý, no s výrazným odstupom, skončil minister športu Rudolf Huliak a tretí bol Milan Uhrík. Do hlasovania sa na webe mohol zapojiť ktokoľvek.
„Homofóbia sa stáva štátnou politikou“
„Nie je to prekvapenie. Poslanci a poslankyne, ktorí hlasovali za takéto pošpinenie Ústavy SR, s veľkým náskokom viedli už vo verejných nomináciách na zaradenie do hlasovania. Homofóbia sa, žiaľ, stáva štátnou politikou. Za povzbudivé však považujeme, že tento krok vyvolal taký silný odpor verejnosti. Uvidíme, ako sa to premietne do výsledkov blížiacich sa parlamentných volieb,“ povedal riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.
„Povedzme si to otvorene: Ústava po novelizácii klame, diskriminuje a porušuje ľudské práva. Klamstvo spočíva v tom, že predstiera, akoby existovali iba dve biologické pohlavia, hoci intersex ľudia sú realitou. Diskriminuje aj tým, že umožňuje spoločnú adopciu len manželským párom. Jediným praktickým dôsledkom bude, že v detských domovoch ostane viac detí,“ dodala koordinátorka n. z. Dúhové Slovensko Zuzana Slamená.
Víťaznou trofejou je štylizovaný piktogram – zdeformovaná tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis 4 %, teda tradične chápaný podiel neheterosexuálnych osôb v populácii.
Víťazmi ankety sa v minulosti stali napríklad Martina Šimkovičová, Igor Matovič, Štefan Kuffa, Jaroslav Naď alebo biskup Ján Orosch. Cenu si ako prvý a zatiaľ jediný prevzal vtedajší predseda NR SR Andrej Danko, ktorý po stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácií zmiernil svoje vyjadrenia voči LGBTI menšine.
Medzi nomináciami sa pritom tento rok nachádzali aj mená ako Branislav Gröhling či hokejista Martin Fehérváry.
Tohtoročné nominácie vyzerali nasledovne:
90 poslancov/kýň NR SR, hlasujúcich za schválenie novely Ústavy, ktorá m.i. obmedzila adopcie na heterosexuálne manželské páry a „výnimočne osamelé osoby“
„Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa.“
Branislav Gröhling
„Registrované partnerstvá, tri pohlavia či vatikánske zmluvy sú témy, ktoré nerozdeľujú len opozíciu, ale aj spoločnosť a pomáhajú naďalej vládnuť Robertovi Ficovi. Aj preto opakovane hovorím, aby sme tieto hodnotové témy odložili nabok.“
Martin Fehérváry
Odmietol participovať na oficiálnom večere na podporu LGBTI ľudí, ktorý organizoval jeho klub Washington Capitals.
Milan Uhrík
Počas rozpravy o Správe Európskeho parlamentu o základných právach požadoval úplné vyradenie zmienok o LGBTI právach.
Rudolf Huliak
„Zakladajú teplárne a podobné podniky, v ktorých sa kumuluje teplo, ktoré vzniká z CO2. A to nechcem ešte vidieť tie sexuálne praktiky dvoch mužov, pri ktorých CO2, siričitany a ostatné záležitosti vznikajú ako vedľajší produkt pri používaní telesných otvorov, ktoré na tieto veci nie sú vôbec určené.“
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