Hrozí nám penzia až v 70 rokoch? Pokus o zavedenie dôchodkového stropu pre ťažké profesie môže naraziť

Právo na poberanie starobného dôchodku môže poistená osoba na Slovensku nadobudnúť najskôr v momente, kedy oficiálne dosiahne zákonom stanovený dôchodkový vek. Od roku 2025 však platí zmena, vďaka ktorej sa novšie ročníky neriadia tabuľkou od Sociálnej poisťovne.
Dôchodkový vek sa u nás opätovne naviazal na vývoj strednej dĺžky života v populácii, pričom toto postupné zvyšovanie vekovej hranice sa priamo dotýka všetkých poistencov narodených v roku 1967 a neskôr. V platnosti naďalej zostáva dôležité sociálne opatrenie, vďaka ktorému sa táto veková hranica znižuje o pol roka za každé jedno riadne vychované dieťa, pričom maximálne krátenie môže dosiahnuť 18 mesiacov.
Najnovší platný dôchodkový vek
Najnovšie je známy a platný dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1968. Ich dôchodkový vek je 64 rokov a dva mesiace. Tento dôchodkový vek ustanovila vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, informuje Sociálna poisťovňa.
Minulý rok bol od 1. júla 2025 známy a platný dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1967 a ich dôchodkový vek bol určený na 64 rokov a jeden mesiac. Medzi týmito dvoma ročníkmi je tak rozdiel len mesiac. Zdá sa to tak ako malé každoročné zvyšovanie, najmä ak by sa očakávalo, že to bude takto postupovať aj ďalej. Dôchodkové prognózy však naznačujú iný scenár.
Odvíja sa od strednej dĺžky života
Ako informovala televízia STVR, do konca roka 2022 sme mali ústavou zastropovaný vek odchodu do dôchodku na úrovni 64 rokov. Po novom sa riadi strednou dĺžkou života a podľa dát by mohlo dôjsť aj k takej realite, že by sa dôchodkový vek vyšplhal až na úroveň 70 rokov.
Strednú dĺžku života mužov a žien, na ktorú je po novom nadviazaný dôchodkový vek, pre jednotlivé ročníky (počnúc narodenými v roku 1967) vypočítava Štatistický úrad SR. Na základe týchto dát potom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR stanovuje presný vek odchodu do penzie pre konkrétny ročník.
„V súčasnosti je známy ten pre ročník 1968. Čiže, keď ste sa narodili v tomto roku, váš vek odchodu do dôchodku je 64 rokov a 2 mesiace. Ďalší ročník narodenia 1969 bude známy v priebehu roka 2027,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
Mechanizmus ostane zachovaný, pomôžu len deti
Je jasné, že s pribúdajúcimi rokmi sa bude hranica dôchodkového veku posúvať smerom nahor. „Vek odchodu do dôchodku sa bude predlžovať. Mechanizmus, ktorý dnes poznáme, zostane zachovaný, bude teda zohľadňovať predlžovanie života,“ vysvetlil Branislav Šprocha z Prognostického úradu SAV.
Do celkového výpočtu však stále vstupuje aj počet vychovaných detí, ktorý dokáže penzijný vek skresať. „Za každé vychované dieťa sa môže váš vek odchodu do dôchodku znížiť o šesť mesiacov, za každé vychované dieťa najviac však o 18 mesiacov,“ uzavrel Kontúr.
Riešením môže byť predčasná penzia
Ak poistenec nedokáže pracovať až do oficiálneho dôchodkového veku, riešením môže byť predčasný starobný dôchodok. Možnosť odísť do penzie skôr sa otvára buď po odkrútení 40 odpracovaných rokov, alebo najskôr dva roky pred riadnym termínom. V minulosti (do roku 1999) mali takúto výsadu automaticky aj vybrané náročné profesie.
O návrate podobného benefitu sa v odborných kruhoch opäť diskutuje. „O skoršom veku odchodu do dôchodku sa aktuálne uvažuje. Možno po vzore Českej republiky, kde je to v tzv. rizikových zamestnaniach možné. Zamestnanci, ktorí pracujú s extrémnym chladom, teplom, vibráciami, prípadne sú v karcinogénnom prostredí,“ načrtol Igor Horváth, špecialista z Dôchodkovej poradne.
Problém so zavedením dôchodkového stropu
Tento krok však naráža na prísne pravidlá Európskej únie, s ktorou Slovensko predtým vyjednalo reformy v rámci Plánu obnovy. „Musíme rokovať s Európskou komisiou, či by zavedenie dôchodkového stropu, aspoň pre niektoré kategórie povolaní, aj ťažké alebo rizikové, nebolo zvrátenie míľnika plánu obnovy. V takom prípade by hrozili Slovensku sankcie a straty veľkej časti eurofondov,“ varoval minister práce Erik Tomáš.
Demografické prognózy sú neúprosné. Ak by sme chceli v systéme udržať rovnaký podiel dôchodcov, aký máme dnes, do roku 2055 by sa musela veková hranica pre odchod do penzie posunúť až na hranicu 70 rokov.
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