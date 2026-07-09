Oblečenie tu kúpite už od jedného eura. Ďalšie mesto na Slovensku sa dočká obľúbeného reťazca

Reťazec Woolworth naďalej rozširuje svoje pôsobenie na slovenskom trhu. Už o pár dní pribudne na Svätojánskej ulici v Komárne nová pobočka, ktorá sa stane už devätnástou predajňou značky na našom trhu. Ide o ďalší krok v rámci regionálnej expanznej stratégie spoločnosti.
Nový obchod bude mať rozlohu 801 m² a ponúkne obyvateľom Komárna pestrý výber tovaru dennej spotreby za priaznivé ceny. Mesto sa tak zaraďuje medzi lokality, kde si Woolworth postupne buduje svoju sieť s cieľom priblížiť sa čo najväčšiemu množstvu zákazníkov.
V novom obchodnom centre
„Slovensko vnímame ako trh s veľkým potenciálom. Postupne budujeme sieť predajní tak, aby sme boli dostupní pre čo najširší okruh zákazníkov. Otvorenie predajne v Komárne je pre nás dôležitým krokom v ďalšom rozvoji značky na Slovensku a teší nás, že môžeme našu ponuku priniesť ďalším zákazníkom,“ vyjadril sa Petr Juliš, Managing Director Woolworth pre Českú republiku a Slovensko.
Nová predajňa Woolworth bude súčasťou pripravovaného obchodného centra OC Sedmička, ktoré v Komárne stavia spoločnosť Primum patriaca do skupiny InterCora. Ide o developera s bohatými skúsenosťami na slovenskom trhu, ktorý v minulosti stál napríklad za výstavbou predajní Kauflandu či banskobystrickým NC Terminal.
Centrum s rozlohou vyše 5 000 m² privíta okrem Woolworthu aj predajňu Billa, obchod reťazca Action a lekáreň Benu, čím ponúkne obyvateľom Komárna typickú skladbu nájomcov, aká je charakteristická pre menšie retailové parky vznikajúce v posledných rokoch na Slovensku.
Expanzia na Slovensku zapadá do širších plánov Woolworthu v strednej Európe, ktoré kombinujú rozvoj vo veľkých mestách aj v regionálnych centrách. Juliš opätovne zdôraznil, že Slovensko považuje spoločnosť za trh s veľkým potenciálom a otvorenie pobočky v Komárne vníma ako významný míľnik v ďalšom raste značky v krajine.
Už od 10 centov
Woolworth má v súčasnosti predajne v mnohých slovenských mestách. Okrem Bratislavy napríklad aj v Trnave, Nitre, Piešťanoch, Trenčíne, Ružomberku, Martine, Prievidzi, Liptovskom Mikuláši, Žiline, Revúcej, Prešove, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. S otvorením pobočky v Komárne narastie celkový počet predajní na devätnásť.
Prednedávnom sme boli na otvorení už druhej prevádzky v Nitre, prečítať si o tom môžete v samostatnom článku. Woolworth nás zaujal predovšetkým naozaj širokým sortimentom, návštevníci tu nájdu takmer všetko, od oblečenia, drogérie a potrieb pre domácnosť, cez dekorácie a hračky, až po veľké cestovné kufre či sezónny tovar.
Pozornosť si vyslúžili aj samotné cenovky, keďže niektoré produkty bolo možné kúpiť už od 10 centov, čo dokresľuje zameranie reťazca na cenovo dostupné nakupovanie. Priaznivé ceny sa týkajú viacerých kategórií tovaru. Oblečenie sa dá kúpiť už od jedného eura, rovnako ako viaceré doplnky do domácnosti, napríklad kvetináče, vázy, dekorácie alebo upratovacie pomôcky vrátane mopov.
Bežný školský či mestský batoh vyjde približne na tri eurá. V ponuke nechýba ani bytový textil, vankúše sa začínajú na 3,50 eura, zatiaľ čo posteľné obliečky a paplóny sa v závislosti od veľkosti a prevedenia pohybujú približne medzi 12 a 30 eurami.
Rok v znamení expanzie
Do polovice roka 2026 by mala spoločnosť spolu v Českej republike a na Slovensku otvoriť až 40 nových predajní, čím vytvorí vyše 300 pracovných miest. V súčasnosti Woolworth prevádzkuje viac ako 800 obchodov v Nemecku, ďalšie desiatky v Rakúsku a Poľsku, čo v rámci celej EÚ predstavuje spolu vyše tisícky predajní. Dlhodobým zámerom firmy je dosiahnuť až 5000 predajní naprieč Európou, pričom český a slovenský trh v tomto pláne zohrávajú kľúčovú rolu.
Woolworth vznikol v roku 1879 v USA, v Nemecku pôsobí od roku 1926. Po reštarte v roku 2010 patrí medzi najrýchlejšie rastúce maloobchodné reťazce v krajine a postupne expandoval aj do Rakúska, Poľska a Českej republiky.
Ponúka široký sortiment tovaru dennej potreby od dekorácií, cez elektroniku a drogériu, až po oblečenie pre celú rodinu. V Európe zamestnáva vyše 12 500 ľudí a ročne vytvára viac než 2000 nových pracovných miest.
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