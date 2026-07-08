Ukrajina dostane licenciu na veľmi žiadané rakety Patriot: Záujem o ne nemá len Kyjev

Systém protivzdušnej obrany Patriot

Foto: TASR/DPA

Michaela Olexová
TASR
Vojna na Ukrajine
„Takto sa nebudete môcť sťažovať, že vám ich nedávame dosť,“ povedal Trump Zelenskému. Potom ho pochválil za to, že „odvádza úžasnú prácu“.

Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot, oznámil americký prezident Donald Trump v stredu na stretnutí so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Ankare. Šéf Bieleho domu zároveň vyjadril presvedčenie, že ako Ukrajina, tak aj Rusko chcú vojnu ukončiť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Udelíme vám licenciu na výrobu rakiet Patriot. To je celkom fajn. Takto sa nebudete môcť sťažovať, že vám ich nedávame dosť,“ povedal Trump Zelenskému, ktorého zároveň pochválil a uviedol, že vo vojne proti Rusku „odvádza úžasnú prácu“ a pracuje „veľmi efektívne“. Lídri sa stretli popri summite Severoatlantickej aliancie (NATO).

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O dodávku rakiet Patriot žiadala Ukrajina spojencov dlho

Ukrajina dlhodobo žiada spojencov o posilnenie svojej protivzdušnej obrany, konkrétne o dodávky rakiet pre systémy Patriot. Zelenskyj výzvu zopakoval aj na zasadnutí lídrov NATO v Turecku. Pre Ukrajinu sú podľa neho v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety, ktoré v posledných dňoch opakovane zasiahli Kyjev.

Rakety Patriot, o ktoré nemá záujem len Ukrajina, sú podľa AP drahé, veľmi žiadané a ich výroba trvá dlho. Kyjev ich má v súčasnosti kritický nedostatok. Zároveň sú v jeho arzenále jedinou zbraňou, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť balistické rakety.

Zelenskyj a Trump na summite NATO
Foto: TASR/AP

Trump na stretnutí s ukrajinským prezidentom vyhlásil, že Kyjev aj Moskva by uvítali ukončenie vojny na Ukrajine, avšak Zelenskyj aj ruský prezident Vladimir Putin„nároční“. Oboch označil za „tvrdé oriešky“.

Zelenskyj už skôr povedal, že Ukrajina má potrebné znalosti na výrobu obranných striel a keby získala americkú licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot, stačilo by to „nielen na obranu Ukrajiny, ale aj na pomoc partnerom, ktorí ich potrebujú“.

Trump počas stretnutia so Zelenským uviedol, že ešte v stredu večer 8. júla plánuje telefonický rozhovor s Putinom. „Dnes sa budeme rozprávať“, citovala amerického prezidenta agentúra TASS.

Šéf Bieleho domu zároveň vyhlásil, že v procese riešenia situácie na Ukrajine bol dosiahnutý počas posledných týždňov „veľký progres“. Ukrajinské útoky hlboko v ruskom vnútrozemí sú podľa Trumpa eskaláciou, ale mohli by prispieť k ukončeniu konfliktu. „Je to eskalácia, ale taká, ktorá by mohla viesť k ukončeniu (vojny),“ povedal.

Lídri NATO potvrdili podporu Ukrajine

Ako sme vás už informovali, lídri NATO v stredu na summite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine.

Krajine napadnutej Ruskom zároveň sľúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliárd eur v roku 2026 a prinajmenšom rovnakú sumu aj v budúcom roku. Vyplýva to zo spoločného záverečného vyhlásenia zverejneného na webovej stránke Aliancie, píše TASR.

Donald Trump v Ankare
Foto: TASR/AP

„Útok na jedného je útokom na všetkých. Naša jednota, solidarita a spoločná sila naďalej tvoria základ mieru, bezpečnosti a prosperity pre jednu miliardu občanov našej Aliancie slobodných a demokratických krajín,“ píše sa v úvode vyhlásenia s odkazom na článok 5 Washingtonskej zmluvy.

Americký prezident Donald Trump na zasadnutí za zatvorenými dverami podľa zdroja agentúry AFP povedal, že USA chcú zostať v NATO, ktoré predtým opakovane kritizoval a pohrozil aj vystúpením z organizácie. Trump neskôr počas bilaterálneho stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským novinárom povedal, že na summite panovala „veľká láska“.

Hlavy štátov a vlád v Ankare uviedli, že s cieľom „odolávať dlhodobej hrozbe, ktorú Rusko predstavuje pre euroatlantickú bezpečnosť a stabilitu, ako aj hrozbe terorizmu“ zvyšujú investície do obrany. V tejto súvislosti oznámili nové zákazky v hodnote viac ako 50 miliárd dolárov.

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