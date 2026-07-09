Slovákov prekvapilo mimoriadne chladné ráno: Na mnohých miestach to bolo na zimné oblečenie

Leto je na Slovensku v plnom prúde a po extrémnych horúčavách teraz zažívame zmierlivé a príjemné počasie s maximálnymi teplotami do 30 stupňov Celzia. Dnes ráno však zrejme mnohí zostali poriadne prekvapení a zvažovali aj vytiahnutie zimných kabátov zo skrine.
Dnes bude na Slovensku prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe a východe územia sa miestami vyskytnú tiež prehánky, dážď a ojedinele búrky. V najvyšších polohách Vysokých Tatier môže aj nasnežiť. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Najvyššia denná teplota bude 16 až 23 stupňov Celzia, v južnej polovici západného a stredného Slovenska miestami 24 až 28 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 8 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 metrov za sekundu (50 km/h), k večeru vietor zoslabne. Spadne do 5 milimetrov zrážok, na východe Slovenska do 15 milimetrov.
Čo však zrejme mnohých prekvapilo, bolo mimoriadne chladné ranné počasie, za ktorým stojí vplyv arktického vzduchu zo Svalbardu, píše iMeteo. Najnižšie klesla teplota dnes v noci v Oraviciach, kde teplota klesla až na +3,9 stupňa Celzia či v Skalnatom plese, kde namerali +4,0 stupne Celzia.
Nezvyčajne chladno však bolo aj na iných miestach a na mnohých z nich sa ranná pocitová teplota pohybovala okolo +10 stupňov Celzia, čo je na toto obdobie nezvyčajné. Počas víkendu by sa však malo začať opäť oteplovať a ľudia sa dočkajú poriadnych letných teplôt.
Ak sa chystáte k vode, oplatí sa skontrolovať kvalitu vody
Vysoké teploty tak budú opäť vyháňať ľudí na kúpaliská. Ak sa preto chystáte k vode, pred cestou na kúpalisko alebo k jazeru odborníci odporúčajú skontrolovať si kvalitu vody v konkrétnej lokalite. Hygienici totiž v uplynulých dňoch zaznamenali zhoršené parametre na viacerých prírodných kúpaliskách a vodných nádržiach. Na niektorých miestach evidujú zvýšené hodnoty cyanobaktérií či rias, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko najmä pre deti, tehotné ženy, alergikov a ľudí s oslabenou imunitou.
V niekoľkých prípadoch dokonca Úrad verejného zdravotníctva kúpanie neodporúča vôbec. Ak sa teda počas návratu horúčav vyberiete za osviežením k vode, oplatí sa ešte pred odchodom overiť aktuálne výsledky meraní. Nie každé jazero alebo vodná nádrž totiž ponúkajú len príjemné ochladenie, niekde môže pobyt vo vode priniesť aj zdravotné komplikácie.
Povolenie na prevádzku malo na konci 27. kalendárneho týždňa 153 umelých kúpalísk a 469 bazénov. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Znížená priehľadnosť vody bola zistená na vodných nádržiach Lipovina – Bátovce, Duchonka, Kanianka, IZRA. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ vysvetlil úrad.
Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom pre Štrkoviskové jazero Kava Komárno a Plážové kúpalisko Jazero v Košiciach z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľa cyanobaktérie. Rovnako pre Ružín (Počkaj Beach) a Kunovskú priehradu Sobotište, kde bola zaznamenaná zhoršená kvalita vody na kúpanie, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias, avšak bez výskytu cyanobaktérií.
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