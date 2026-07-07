Roky miliónové zisky, teraz strata. Výrobca Horaliek pod zahraničným vedením vlani prerobil

Výroba Horaliek v Seredi

Foto: I.D.C. Holding

Jakub Baláž
Ikonický slovenský výrobca prešiel v druhej polovici roka 2024 do rúk zahraničnej spoločnosti. Napriek vlaňajšej strate je však domáca ikona stále stabilná.

Bolo to v septembri 2024, keď sme vás prvý raz informovali o tom, že populárny slovenský výrobca sladkostí ako Horalky či Mila mení majiteľa. Najväčší slovenský výrobca trvanlivého pečiva I.D.C. Holding, a. s. sa stal súčasťou írskej Valeo Foods. Spoločnosť už môže bilancovať svoj prvý rok, ktorý zakončila v strate.

Roky predtým sa pritom domácej firme darilo a dokázala generovať zisky v miliónoch eur. Prvý rok pod zahraničným vedením však prišla pol miliónová strata. Upozornil na to Denník E.

Vplyv mali viaceré faktory

Keď sa pozrieme na hospodárske výsledky akciovky I.D.C. Holding, ktorú ešte do roku 2024 vlastnil Slovák Pavol Jakubec, pozorovať môžeme stabilne rastúce tržby a vysoké zisky. Napríklad, v roku 2022 pri tržbách 134 miliónov eur zarobil ikonický výrobca rekordných 26 miliónov eur, o rok neskôr bol zisk viac ako 16 miliónov eur, pričom predvlani narástol na 17,5 milióna eur.

Produkty ako Horalky, Mila či cukríky Verbena patria na domácom trhu medzi legendy a sú pravidelnou súčasťou nákupu mnohých Slovákov. Ako z najnovších zverejnených výsledkov vyplýva, tento trend pokračuje a spoločnosti rástli tržby aj vlani – zastavili sa na úrovni 170 miliónov eur. Prekvapujúci je preto pohľad na bilanciu ziskov/strát. Z predvlaňajšieho zisku vyše 17 miliónov eur je za minulý rok strata zhruba 500-tisíc eur.

Vo všeobecnosti stoja za negatívnym hospodárením zvýšené prevádzkové náklady – odpisy, výrobné materiály či ďalšie externé služby. Ako ďalej Denník E uviedol, firme sa výrazne zvýšili náklady na úroky a, naopak, klesli jej výnosy z podielov v iných firmách. Podobný trend má pokračovať aj v súčasnom roku, pričom kompetentní už mali začať s konkrétnymi krokmi s cieľom zefektívniť fungovanie.

Horalky v obchode
Foto: interez.sk

K takýmto krokom patrí aj znižovanie zamestnaneckých stavov. V seredskom závode sa minulý rok mal znížiť počet pracovníkov približne o 40 ľudí. Dobrou správou je, že výrobca je stále v stabilnej pozícii vďaka svojmu modernému závodu a silnej európskej produkcii.

V portfóliu seredského výrobcu sú viaceré ikonické produkty. Tradičné slovenské výrobky ako Horalky, Mila, Kávenky, Lina a iné sú dlhodobo lídrami na trhu oblátok nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Poľsku a Maďarsku.

Viac o zahraničných majiteľoch

Spoločnosť Valeo Foods má svoje korene v írskom Dubline a v súčasnosti ide o významného medzinárodného hráča na trhu s potravinovými značkami. V jej portfóliu je zhruba 80 značiek, vrátane Rowse Honey, Kettle, Balconi alebo Jacob’s, a pôsobí na 106 rôznych trhoch. Vlastníkom írskej firmy je americký investor Bain Capital.

Prevzatím tradičných značiek, výrobných kapacít a celej stredoeurópskej distribučnej siete I.D.C. Holdingu, si chce skupina Valeo Foods vybudovať pevnú pozíciu na rýchlo rastúcom východoeurópskom trhu a posilniť segment sladkostí vo svojom portfóliu. Spoločnosť I.D.C. Holding bude tvoriť základný kameň jej pôsobenia v tomto regióne,” uviedla firma I.D.C. Holding pri prevzazí v roku 2024.

I.D.C. Holding koncentruje svoju výrobu najmä do závodu v Seredi, kde za posledné roky preinvestoval takmer 100 miliónov eur do modernizácie výroby. S ročnou produkciou 35 000 ton si zabezpečuje pevné postavenie medzi najsilnejšími hráčmi v strednej Európe.
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