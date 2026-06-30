Zostavili sme rebríček najlepších filmov v prvom polroku 2026. Prvú priečku obsadil horor Posadnutosť

Prvú polovicu tohto roka už máme za sebou. Na veľkom plátne sme mohli vidieť spaľujúcu vášeň Margot Robbie a Jacoba Elordiho, aj legendárnu Meryl Streep. Zostavili sme rebríček 10 najlepších zahraničných filmov, ktoré uzreli svetlo sveta v prvom polroku 2026. Desiate miesto však obsadili až dva filmy s rovnakým hodnotením, takže náš zoznam obsahuje celkovo až 11 filmov. Stavíme sa, že ste ich všetky určite nevideli.
Pri zostavovaní nášho rebríčka sme vychádzali z hodnotení relevantných zahraničných magazínov a aj z našich vlastných dojmov. Filmy sme zoradili na základe ich ratingu na Česko-Slovenskej filmovej databáze.
#10 Búrlivé výšiny (Wuthering Heights)
Hodnotenie na ČSFD: 63 %
V prípade Búrlivých výšin (Wuthering Heights) ide bezpochyby o jeden z najočakávanejších filmov tohto roka. Snímka vznikla podľa knižnej predlohy historického románu od slávnej spisovateľky Emily Brontëovej, v ktorom sa na pustých yorkshirských vresoviskách rodí láska Catherine Earnshaw a Heathcliffa, ktorí sú spojení pohlcujúcou vášňou. Žiarlivosť, zrada a túžba po moci ich však vťahujú do špirály nenávisti, ktorá prekračuje hranice života aj smrti.
Podľa divákov však ide skôr o „soft porno“ či o štvrtý diel série 50 odtieňov sivej než o historický ľúbostný príbeh. Filmový kritik Michal Korec ho dokonca označil za modernú verziu pre tiktokovú generáciu.
No najväčší ošiaľ spôsobili predstavitelia hlavných postáv – nádherná Margot Robbie a príťažlivý Jacob Elordi, ktorí predviedli intenzívne a horúce emocionálne výbuchy presahujúce rámec predchádzajúcich adaptácií.
Snímku si už môžete pozrieť na streamovacej platforme HBO Max.
#10 Gangy z Birminghamu: Nesmrteľný muž (Peaky Blinders: The Immortal Man)
Hodnotenie na ČSFD: 63 %
Snímka Gangy z Birminghamu: Nesmrteľný muž (Peaky Blinders: The Immortal Man) splnila fanúšikom obľúbeného seriálu Peaky Blinders sen. Tommy Shelby sa totiž po štyroch rokoch od finále slávneho britského seriálu vrátil v celovečernom filme.
Film rovnako ako seriál napísal Steven Knight a režíroval ho Tom Harper. Hlavnú postavu opäť stvárnil Cillian Murphy, ktorého môžete poznať aj z legendárneho filmu Oppenheimer, za ktorého získal Oscara. Vo vedľajších úlohách sa však predstavila aj Rebecca Ferguson, známa z filmu Duna.
Príbeh sa odohráva v Birminghame v roku 1940, uprostred druhej svetovej vojny. Tommy Shelby je donútený vrátiť sa z dobrovoľného exilu, aby čelil svojmu doposiaľ najničivejšiemu zúčtovaniu. Budúcnosť jeho rodiny aj krajiny je totiž otázna. Tommy sa tak musí postaviť svojim vlastným démonom a rozhodnúť sa, či sa stretne so svojím odkazom, alebo ho spáli na prach. Na rozkaz Peaky Blinders.
Tommy Shelby sa počas šiestich sérií ikonického seriálu, ktorý sa vysielal od roku 2013 do 2022 a získal si fanúšikov z celého sveta, ktorí ho dokonca označili za jeden z najlepších seriálov vôbec, stretol s Winstonom Churchillom, čelil IRA, londýnskemu podsvetiu z éry jazzu aj fašizmu v Británii. Vo filme sa však popasoval s nacistickým režimom druhej svetovej vojny.
Film si môžete pozrieť na Netflixe.
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