Seniori si v auguste prilepšia o desiatky eur. Rodičovský dôchodok po novom dostanú v tomto termíne

Mama s dcérou a peniaze

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Seniorov čaká letné prilepšenie v podobe rodičovských dôchodkov.

Hoci leto ešte len začalo, mnohí seniori sa už tešia na jeho koniec. Nie pre zvýšenú teplotu a dusno, ale preto, že vedia, že si v auguste prilepšia o desiatky eur. Prvýkrát totiž dostanú po novom vyplatený rodičovský dôchodok. Týka sa to však len tých dôchodcov, ktorých deti vyplnili daňové priznanie v riadnom termíne.

Sociálna poisťovňa nedávno zverejnila prehľad všetkého, čo potrebujete vedieť o asignácii dane, ktorá nahradila rodičovský dôchodok. Prvé, čo zdôraznila, je, že nárok na asignáciu dane má len poberateľ riadneho starobného dôchodku, nie predčasného. V prípade poberateľov invalidného dôchodku či pozostalostného dôchodku je tiež podmienka, že musia zároveň poberať aj riadny starobný dôchodok.

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Peniaze dostanú do konca augusta

Darovať percentá z daní môžete len vlastným rodičom. Nemôžete ich venovať svokrovcom ani iným členom rodiny v prípade, že už vaši rodičia nežijú a chceli by ste pomôcť niekomu inému.

Peniaze a mama s dcérou.
Foto: Pexels

Vyplatenie asignácie dane poberateľom dôchodku závisí od termínu podania daňového priznania/vyhlásenia a oznámenia údajov (komu, v akej sume) Sociálnej poisťovni zo strany Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

Celý proces vyplatenia je viazaný na zákonné lehoty. O tom, kedy bude rodičovský dôchodok vyplatený, tak rozhodne, či dieťa podalo daňové priznanie v klasickom termíne do 31. marca, alebo požiadalo o odklad, pričom ten najbežnejší odsúva tento termín na 30. júna 2026. Predpokladá sa pritom, že vo väčšine prípadov, keď bolo daňové priznanie podané do 31. marca 2026, Sociálna poisťovňa vyplatí poberateľom dôchodku asignáciu dane najneskôr do 31. augusta 2026.

Zmeny, ktoré spravili vopred

Zatiaľ tak pôjde o úplne prvé vyplatenie podľa nového systému, no napriek tomu už teraz parlament zvažuje ďalšie zmeny v systéme asignácie daní. Veľkou zmenou je možnosť poukázať 2 percentá z dane rodičovi aj v prípadoch, keď mu bol starobný, invalidný, výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok (vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku) priznaný spätne.

V takomto prípade môže daňovník podať dodatočné vyhlásenie do šiestich kalendárnych mesiacov od vydania rozhodnutia o spätnom priznaní dôchodku. Toto vyhlásenie je možné podať najviac za tri po sebe idúce kalendárne roky spätne, pričom novinka sa dá uplatniť už za zdaňovacie obdobie 2025. Peniaze tak dostanú aj tí seniori, ktorí pôvodne počítali s tým, že ich nedostanú.

Mama seniorka a dcéra
Foto: Image by freepik

Celý proces asignácie dane by sa mal navyše výrazne zjednodušiť. Daňovník už nebude musieť vypĺňať viacero formulárov. Ak sa rozhodne poukázať podiel zaplatenej dane pre klasického prijímateľa (napríklad neziskovú organizáciu) a zároveň aj svojmu rodičovi, podá na tieto účely iba jedno komplexné vyhlásenie.

Snaha rozšíriť okruh poberateľov

Nedávno sme vás tiež informovali, že niekoľko poslankýň a poslancov v zložení Beáta Jurík, Simona Petrík, Štefan Kišš, Darina Luščíková a Lucia Plaváková predložilo do legislatívneho procesu návrh novely zákona, ktorá by opäť zmenila rodičovský dôchodok. Nie však tak, že by sa zmenil systém rátania sumy, ale rozšíril by sa okruh poberateľov.

Poslanci predložený návrh pracovne nazvali „Zákon o darovaní 2 % z daní“. Jeho cieľom bolo rozšíriť okruh osôb, ktorým môžu daňovníci priamo pomôcť zo svojich odvedených daní, a to tak, že zatiaľ čo doteraz mohli len deti finančne podporiť svojich rodičov, po novom by mohli aj vnúčatá venovať časť svojich daní svojim starým rodičom.

Babka s vnučkou
Foto: Image by prostooleh on Freepik

Iniciátori zmeny tvrdili, že terajší systém dostatočne nereaguje na skutočné rodinné vzťahy a finančnú situáciu slovenských rodín. Novinku by podľa nich privítali najmä ekonomicky aktívni vnuci a vnučky, ktorí chcú materiálne pomôcť starým rodičom, no legislatíva im v tom momentálne bráni.

Či sa táto zmena nakoniec stane realitou, je nateraz otvorené. Návrh novely úspešne prešiel úvodným prijatím v parlamente a predseda NR SR ho pridelil na posúdenie Ústavnoprávnemu výboru a Výboru pre financie a rozpočet. Legislatívny proces tak v súčasnosti pokračuje a spomínané výbory majú čas na prerokovanie návrhu do polovice septembra. O tom, či tento poslanecký návrh nakoniec získa dostatočnú podporu a prejde do ďalšieho legislatívneho konania, sa tak definitívne rozhodne až na jesennej schôdzi parlamentu.

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