Kvíz: Rozumieš bežným cudzím slovám? 80 % Slovákov ich používa zle

Ak ťa pri čítaní úvodu do dnešného kvízu plného cudzích slov striaslo, máme pre teba dobrú správu. Možno patríš medzi ľudí, ktorí vedia, že ak nepoznajú význam nejakého slova, je lepšie ho radšej nepoužiť.
Mnohé slová, ktoré dnes bežne používame, majú pôvod v cudzích jazykoch. Nejde pritom len o výrazy ako franšíza, ale aj o slová, ktoré väčšina z nás považuje za úplne slovenské. Vedel si napríklad, že medzi ne patria aj fľaša či drôt?
V dnešnom kvíze si overíš, či sa vyznáš v cudzích slovách. Čakajú na teba otázky o význame menej známych výrazov, krajinách, z ktorých sa niektoré slová dostali do slovenčiny, aj o názvoch profesií, pri ktorých nie je na prvý pohľad jasné, čím sa ich nositelia zaoberajú. Koľko bodov sa podarí získať tebe?
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