Rusko sa vyjadrilo k svojim dronom v Rumunsku: Nič sa vraj nestalo, ide o výmysel. Nezabudlo ani na vyhrážku

Bytovka v Rumunsku napadnutá dronom a Putin

Foto: TASR/AP/SITA

Roland Brožkovič
TASR
Rusko všetko odmieta.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok odmietlo tvrdenia Rumunska, podľa ktorých ruské drony opakovane narušili vzdušný priestor krajiny. Zároveň uviedlo, že na vyhostenie ruského diplomata z Bukurešti bude reagovať odvetnými krokmi. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Odmietame tieto najnovšie nepodložené tvrdenia. Zinscenované incidenty a ich propagandistická medializácia dokazujú snahu rumunského vedenia zakryť katastrofálne dôsledky svojej nezodpovednej podpory kyjevského režimu,“ uviedla hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová. Dodala, že Bukurešť dostane „náležitú odpoveď“ na svoje rozhodnutia.

Vyhostili diplomata

Rumunsko v pondelok oznámilo, že vyhostilo ruského diplomata po opakovaných narušeniach jeho vzdušného priestoru. Tento krok nasledoval po tom, ako rumunské stíhačky F-16 počas troch dní od piatka zostrelili tri drony v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky proti susednej Ukrajine. Rumunské úrady v máji uviedli, že ruský dron pri útoku na Ukrajinu dopadol na obytný dom v pohraničnej oblasti, pričom zranenia utrpeli žena a dieťa.

Záber na letiaci dron
Ilustračná foto: SITA/AP

V súvislosti s májovým incidentom, pri ktorom bezpilotné lietadlo podľa vyhlásenia rumnunskéhoo rezortu obrany narazilo do strechy bytového domu v meste Galati, v dôsledku čoho vypukol požiar a dve osoby utrpeli ľahké zranenia, sme sa vtedy na tému porozprávali s generálom Pavlom Mackom. Podobný incident je pritom podľa neho reálny aj na našom území.

„Myslím si, že v tomto okamihu už nestačí verbálna nóta, lebo doteraz sme tolerovali tie ruské prieniky alebo krátke pády tesne na hranici. Došlo k zraneniu ľudí, došlo k zničeniu bytu. Bol to útok na bytový dom. Je jasné, že to asi nebol úmyselný útok v tom zmysle, že by Rusko chcelo viesť ozbrojený konflikt s NATO, ale je to ozbrojená provokácia, ktorá nemôže zostať nepotrestaná,“ vyhlásil ešte v máji Macko.

Právo na odvetu

NATO by podľa neho malo deklarovať, že je to akt ozbrojeného prieniku. „Nie je to útok, pokiaľ nepreukážeme, že to takto plánovali, ale na druhej strane treba odkomunikovať aj verejne z úrovne NATO, že to vnímame ako úmyselné ruské konanie, ktoré má za cieľ erodovať našu obranu a že skúšajú našu trpezlivosť.“

NATO by malo podľa Macka Rusko upozorniť, že v prípade, že by sa takéto veci opakovali, tak môžeme zničiť nielen letiace objekty, ale že „si vyhradzujeme právo na odvetu aj v tom zmysle, že môžeme zničiť aj to miesto, odkiaľ sú vypúšťané.“ To by už znamenalo zasiahnuť na okupované ukrajinské územie, alebo na územie Ruskej federácie.

Na snímke generál Macko
Foto: Instagram (general_pavel.macko)

Čo sa týka momentálnej reakcie, je tu podľa Macka viacero variantov. NATO môže vyhlásiť bezletovú zónu, samozrejme, musela by súhlasiť Ukrajina, alebo identifikačnú zónu. „Úplne podľa mňa najlepšie politické gesto by bolo, a NATO by za týchto okolností malo zareagovať tak, že vzhľadom k tomu, že Rusko pokračuje v týchto provokáciách a v prienikoch do nášho vzdušného priestoru, a je to v súvislosti s jeho vojnou na Ukrajine, že jednoducho vyzbrojíme Ukrajincov takými prostriedkami, ktoré dokážu ničiť tieto ruské zdroje tejto hrozby. To znamená prostriedkami ďalekého dosahu. Toto by podľa mňa malo zaznieť,“ vyhlásil generál.

Incident na Slovensku je „vysoko pravdepodobný“

Podobný incident je pritom podľa Macka „vysoko pravdepodobný“ aj na našom území. „Ide o opakovaný incident, Rusi toto robia opakovane a nesú plnú zodpovednosť za následky. A takýto jazyk by mal ísť aj z nášho ministerstva zahraničných vecí, pretože nabudúce Rusi omylom napadnú nejaký objekt v Michalovciach.

Slovensko podľa Macka momentálne nemá na hraniciach takú hustotu pokrytia a také systémy, ktoré by podobný dron zachytili a ktoré by prerušili jeho let. „A nemáme de facto ani legislatívu, ktorá by to tak jednoducho v stave bezpečnosti umožňovala,“ uzavrel Macko.

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