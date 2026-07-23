Muž navštívil 43 hlavných európskych miest, odporúča málo prebádanú destináciu. Na deň vám tu stačí 47 eur

Mnohí by si mohli myslieť, že najkrajším európskym hlavným mestom sú Paríž, Rím, Kodaň, Amsterdam či Viedeň. Ale podľa skúseného cestovateľa je ním prekvapivo mesto Skopje v Severnom Macedónsku. Najlepšie na tom je to, že je to lacná destinácia, ktorú nemáme zo Slovenska vôbec ďaleko.
Ako píše portál Metro, muž menom Konrad Warzecha je cestovateľ na plný úväzok, Európu má schodenú skrz-naskrz. Navštívil až 43 hlavných európskych miest a prezradil, ktoré si ho získalo najviac.
Skopje mu učarovalo
Konrad tvrdí, že na vrchole jeho zoznamu je bezpochyby hlavné mesto Severného Macedónska – Skopje. Tvrdí, že je presvedčený, že o pár rokov bude Skopje jednou z najnavštevovanejších európskych destinácií, preto je podľa neho najideálnejší čas navštíviť toto mesto práve teraz, kým tu ešte nie je hlava na hlave a môžete si tak jeho krásy vychutnať plnými dúškami bez návalu turistov.
Prezradil, že pred svojou prvou návštevou mesta Skopje nemal žiadne veľké očakávania, dokonca vraj predmestia mesta jeho názor ani nezmenili. Ale v centre, obklopenom hlavnými atrakciami, ako sú Macedónske námestie, Kamenný most a Starý bazár, bol skutočne ohromený. „Všade je biely mramor, nádherné, aj keď dosť bizarné sochy a elegantné mosty, všetky veľmi dobre udržiavané a krásne spôsobom, na ktorý som nebol pripravený,“ prezradil.
Verejná doprava je komicky lacná
Skopje je navyše podľa skúseného cestovateľa mimoriadne vhodné na pešiu turistiku, celé mesto vraj prejdete len za pol hodiny a verejná doprava je podľa neho až komicky lacná. Tiež vyzdvihol aj bezpečnosť mesta, tvrdí, že prechádzky nočným mestom neboli žiadny problém.
Páčilo sa mu aj to, že tu zažíval jedinečné dobrodružstvo, keď sa napríklad o cestu na diaľnici musel deliť s kravami. Navyše okolitá krajina je podľa neho úchvatná, mesto je totiž obklopené nádhernými horami. Okrem mesta navštívil aj národný park Kaňon Matka, ktorý označil za najkrajší, v akom kedy bol. Tiež navštívil aj Ochridské jazero s oslnivou vodou, ktoré je dobre prístupné autom.
Na záver dodal, že Severné Macedónsko má aj výbornú lokalitu, pretože susedí s krajinami ako Grécko, Albánsko, Kosovo a Srbsko, čiže výlet sem môžete spojiť aj s návštevou ďalších málo prebádaných krajín.
Na deň vám stačí len 47 eur
Navyše Severné Macedónsko sa považuje za lacnú destináciu, takže je ideálne, ak chcete vyraziť na lacný výlet. Údaje webu Budget Your Trip, ktorý vychádza z reálnych výdavkov cestovateľov, ukazujú, že ak cestujete nízkonákladovo, na deň vám tu stačí 47 eur, vrátane ubytovania a jedla, čo nie je vôbec zlé. Zaujať môže napríklad ľudí, ktorých omrzeli „klasické“ destinácie a túžia spoznať niečo menej tradičné.
Okrem toho Skopje máme zo Slovenska len na skok. Dostanete sa sem letecky z Bratislavy za 1 hodinu a 30 minút, čo z tohto miesta robí aj ideálnu destináciu na predĺžený víkend.
Cestovateľ Konrad Warzecha však okrem Skopje, z tých 43 hlavných európskych miest, ktoré navštívil, vyzdvihol aj Rím, ktorý podľa neho žije spôsobom, akým väčšina miest nie, a tiež aj Varšavu, kde ocenil neuveriteľnú gastronomickú scénu. Skvelú gastronómiu podľa iného cestovateľa zažijete aj v talianskom meste Boloňa, kde je vraj to najlepšie jedlo na svete, čo potvrdzuje aj to, že toto mesto sa prezýva La Grassa, v preklade tučná, práve pre jej výnimočnú kuchyňu.
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