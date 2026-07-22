Video ukazuje nočnú moru na dovolenke: Ľudia sa pri hotelovom bazéne „bili“ o ležadlá

Internet obletelo video, ktoré mnohých ľudí poriadne pobúrilo. Ukazuje turistov v hoteli v Španielsku, ktorí sa rozhodli vyriešiť nedostatok ležadiel pri bazéne po svojom. Desiatky dovolenkárov odignorovali nepísané pravidlo a neváhali si obsadiť miesto uterákom.
Ako uvádza chorvátsky portál Dnevnik, na sociálnej sieti TikTok sa šíri video zo španielskeho hotela, ktoré ukazuje nevhodné správanie dovolenkárov.
Virálne video ukazuje, čo sa stane v jednom zo španielskych hotelov, keď sa ráno otvorí vstup k bazénu a dovolenkári sa rýchlo ponáhľajú rezervovať si ležadlá. Na videu je vidieť turistov, ako stoja v dlhom rade pri vstupe do bazénového areálu a čakajú na otvorenie, následne utekajú a bijú sa o ležadlá.
@sheraleeg1
Will it be as bad this year🤷🏻♀️ #spain #holidays #sunbed #fyp #foruyou
Video s popisom: „Vojna o ležadlá,“ má takmer 50-tisíc označení páči sa mi to a cez 2,5-tisíc komentárov.
„Každý hotel by mal prideľovať a rozdeľovať ležadlá podľa čísla izby“
Ľudí v komentároch takéto správanie dovolenkárov poriadne pobúrilo.
„Toto nie je dovolenka, toto je nočná mora.“
„Moja predstava pekla.“
„Dúfam, že ma tento druh „dovolenky“ obíde.“
„Predstavte si, že zaplatíte 2 000 eur a potom utekáte ako blázni k bazénu, pretože tam strávite 99 percent svojej dovolenky.“
„Keď som to prvýkrát videla na dovolenke, bola som znechutená, správala som sa namyslene a ľahostajne. O pár dní neskôr som v tom rade už stála aj ja.“
Našlo sa však aj niekoľko komentujúcich, ktorí sa podelili o svoje nápady, ako takýto problém vyriešiť nadobro.
„Každý hotel by mal prideľovať a rozdeľovať ležadlá podľa čísla izby.“
„Malo by byť dostatok ležadiel pre všetkých hostí. Zaplatili ste si za dovolenku a nemali by ste sa biť o ležadlo.“
„Nemôžem uveriť, že niektoré hotely to stále umožňujú. Mnohé hotely vám berú uterák, ak dlho nie ste na ležadle.“
Pre niekoho normálne, pre iného vrchol neslušnosti
Problém s nedostatkom ležadiel pri bazéne či málo miesta na pláži pozná snáď každý, kto už niekedy bol na letnej dovolenke. V niektorých destináciách sú pláže a bazény také preplnené, že by sa tento problém dal prirovnať aj k tomu, aké je náročné nájsť voľné parkovacie miesto v centre mesta.
Na mnohých plážach či pri bazénoch je často hlava na hlave. Preto si dovolenkári bežne nechávajú uteráky či deky na pláži už od skorého rána, aby si takto poistili svoje vysnívané miesto v tieni alebo blízko mora či bazéna. Pre niekoho je to praktické a úplne normálne, pre iných vrchol neslušnosti.
Podobné videá a fotografie obleteli internet aj minulé leto. Jeden dovolenkár v Chorvátsku vyriešil problém s preplnenými plážami veľmi originálne, miesto si obsadil uterákom s mimoriadne vtipným nápisom. Na čiernom uteráku svietil biely nápis “hrvat zauzeto”, čo v preklade znamená “chorvátska okupácia”. Ľudia však predpokladali, že uterák nepatril turistovi, ale domácemu návštevníkovi, ktorému tiež nezáleží na nepísanom pravidle správania sa na pláži a rezervácii si miesta uterákom.
Ďalší, veľmi originálny dovolenkár, si svoje miesto na chorvátskej pláži dokonca poistil nie dekou, ale koberčekmi z auta. Ľudí poriadne pobavil, viacerí sa smiali, že v prípade núdze by vytiahli aj autosedačku. „Dúfam, že ich najprv povysával,“ smial sa ďalší. Viacerí jeho vynaliezavosť chválili, no niektorí scénu označili aj za poriadne bizarnú.
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