Bez práce ostane 2 600 ľudí. Ďalšia veľká firma pripravuje hromadné prepúšťanie, investovať chce do AI

Americký spracovateľ platieb Visa plánuje prepustiť 7 % svojej pracovnej sily, čo predstavuje redukciu približne 2 600 pracovných miest. Spoločnosť sa tak snaží zvýšiť svoju efektívnosť, vyplýva z memoranda pre zamestnancov.
O novinkách informovala TASR na základe správy agentúry Reuters, ktorá cituje agentúru Bloomberg News. Informácie následne zdroj z prostredia spoločnosti potvrdil aj pre CNBC.
Spomína sa umelá inteligencia
Znižovanie počtu pracovných pozícií má ovplyvniť predovšetkým technologické a produktové tímy. Umelá inteligencia totiž pomohla zredukovať opakujúce sa úlohy a zrýchliť vývoj produktov, ale nebola jediným faktorom pre toto rozhodnutie, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na osobu oboznámenú s argumentmi firmy. Spoločnosť Visa na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie hneď nereagovala.
Ako ďalej priblížil zdroj pre portál CNBC, dotknutí zamestnanci by mali dostať relevantné informácie v týchto dňoch. Firma im chce zároveň pomôcť s presunom v ich kariérnej oblasti.
Prepúšťanie v spoločnosti Visa nie je ani zďaleka ojedinelé a k podobným krokom sa už uchýlili viaceré obrovské globálne firmy. Podnikatelia vo finančnom a v technologickom sektore čoraz viac využívajú umelú inteligenciu na automatizáciu pracovných procesov, pričom Visa v súčasnosti optimalizuje aj vysoké náklady spôsobené rýchlym náborom zamestnancov v minulosti. Firma mala na konci posledného fiškálneho roka približne 34 100 zamestnancov.
„Aby sme využili príležitosti, ktoré nás čakajú, a aby sme spoločnosť Visa čo najlepšie viedli touto transformáciou, musíme naďalej vyvíjať spôsob, akým pracujeme,“ uviedol na margo smerovania spoločnosti generálny riaditeľ Ryan McInerney.
Visa chce údajne viac investovať do oblastí, ktoré považuje za rastové – segment bonitných zákazníkov, obchodné platby, stablecoiny či cezhraničné aktivity.
Disney sa rozlúči aj s dlhoročnými zamestnancami
Ďalšou veľkou spoločnosťou, ktorá sa počas júla skloňovala s hromadným prepúšťaním, bola Disney. Firma začiatkom tohto roka začala s reštrukturalizáciou a prepúšťaním pracovníkov. Ako sa zdá, gigant ešte nepovedal posledné slovo a v zoštíhľovaní bude pokračovať. Zmeny by mali postihnúť štúdiá ESPN, Disney Entertainment Television, ale tiež Pixar a National Geographic.
Ako vyplýva z medializovaných informácií, škrty by sa mali dotknúť stoviek ďalších zamestnancov. O prácu dokonca prídu aj niektoré dlhoročné osobnosti vrátane moderátorov a analytikov, no väčšina dotknutých miest bude „zo zákulisia“. Prepúšťanie v divízii ESPN by malo súvisieť s tohtoročnou akvizíciou NFL Network.
„V dôsledku toho sme museli urobiť niekoľko ťažkých rozhodnutí s vplyvom na pracovné miesta, o ktorých budeme dnes informovať,“ povedal predseda ESPN Jimmy Pitaro zamestnancom v utorkovom rannom memorande, ktoré získala agentúra THR.
„Hoci väčšina vplyvov na pracovné miesta súvisí s uvedenou akvizíciou, dnes budeme informovať aj kolegov v iných častiach spoločnosti, ktorých pozície budú zasiahnuté. Sme odhodlaní zaobchádzať so zamestnancami s rešpektom a poskytovať im podporu pri zvládaní tohto prechodu,“ dodal.
Dokopy ide už o tretie kolo prepúšťania, ktoré súvisí s nastavenou filozofiou Disney. Výraznou zmenou prešli napríklad jednotlivé marketingové oddelenia, ktoré spoločnosť zlúčila a budú fungovať ako jednotný a efektívnejší celok s menším počtom zamestnancov.
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