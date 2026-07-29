Seriál Zelenáč takmer nedostal 9. sériu. Tvorcovia pre istotu pripravili alternatívny koniec

Na Netflixe sa nachádza viacero seriálov, ktoré sa tešia obľúbe aj na Slovensku. Napríklad momentálne je hitom španielska miniséria The Map of Longing. Popri nej je však na platforme viacero stálic s množstvom sérií, ktoré vám vyplnia čas na niekoľko dní až týždňov. Sú to napríklad Doktori alebo Zelenáč. Druhý menovaný pritom takmer skončil skôr, než diváci čakali.
Finále 8. série seriálu stanice ABC mohlo vyzerať úplne inak, prezradil Eric Winter, predstaviteľ seržanta Bradforda, pre magazín PEOPLE. Pre záver tejto série seriálu The Rookie, po slovensky Zelenáč, sa totiž natočil alternatívny koniec pre prípad, že by seriál od stanice ABC nedostal zelenú v podobe 9. série.
Finále série plné drámy
Ôsma séria sa uzavrela v máji a priniesla moment, v ktorom Tim (Eric Winter) požiadal o ruku Lucy (Melissa O’Neil), len aby boli čerstvo zasnúbení zaľúbenci v záverečných minútach epizódy unesení. Dramatické finále 8. série seriálu Zelenáč priviedlo späť jedného z najväčších záporákov tejto série. Zakaždým, keď sa Heath Everett objavil na obrazovke, pritom diváci vedeli, že to neskončí dobre, a tak vedeli, že aj toto finále nebude bez prekvapivých zvratov a napätých momentov.
Ak by však ABC neobnovila The Rookie pre 9. sériu, fanúšikovia by videli úplne iný koniec. „Keď sme minulú sériu uzavreli, nevedeli sme, či sa ešte niekedy vrátime,“ povedal herec pre PEOPLE na akcii San Diego Comic Con 25. júla. Winter tiež prezradil, že štáb a herci boli z obnovenia pre 9. sériu „nadšení“. „Kedykoľvek zistíme, že máme pred sebou ďalšiu sériu s touto skvelou partiou ľudí, je to vzrušujúce.“
Alternatívny koniec neuvidia, ale…
V zálohe však boli pripravené plány pre prípad, že by k predĺženiu nedošlo. „Dokonca sme natočili aj alternatívny koniec seriálu,“ prezradil 50-ročný Winter. „Bolo by to iné,“ povedal o alternatívnom konci herec, ktorý hrá v seriáli už od 1. série, no neponúkol žiadne ďalšie informácie, pretože prezradiť, aký bol iný koniec, by podľa neho bol „spojler“.
Z jeho slov tak vyplýva, že to, čo si tvorcovia naplánovali, diváci predsa len uvidia, len o čosi neskôr, teraz, keď na to majú priestor. Niet pritom pochýb, že šlo o intenzívnu zápletku, keďže o tie seriál nemá núdzu. Únos Lucy Chen, útek Rosalind Dyer z väzenia či smrť kapitánky Zoe Andersen – všetky tieto momenty boli mimoriadne dramatické a diváci ich sledovali takmer so zatajeným dychom, ako nevedeli predvídať, čo sa stane ďalej.
Poďakovala fanúšikom
Melissa O’Neil pre PEOPLE následne dodala, že obnovenie pre 9. sériu je zásluhou fanúšikov. „Sme nesmierne vďační fanúšikom seriálu. Pomohli nám dostať sa tam, kde sme,“ povedala a dodala: „Dôvod, prečo to stále pozerajú – a neustále sa pridávajú noví ľudia – je to, prečo sme sa dostali až k 9. sérii.“
„Dúfajme, že budeme môcť rozprávať tento príbeh ešte dlhšie,“ povedala a pokračovala: „Máme k fanúšikom veľký láskavý vzťah a sme im nesmierne vďační za ich nadšenie.“
Počas panelovej diskusie hercov na Comic Cone 38-ročná O’Neil zažartovala, že fanúšikom pošle „trochu magnézia na upokojenie“ po dramatickom finále 8. série. „Veľmi nás to mrzí. Ale zároveň vám ďakujeme, že v tom idete s nami,“ uviedla. „Moje srdce patrilo všetkým, ktorí do toho dali toľko emócií, pretože som si hovorila, že toto bude ťažké.“
Premiéra 9. série seriálu The Rookie sa na stanici ABC očakáva v januári 2027.
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