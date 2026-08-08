Ak uvidíte na chorvátskej pláži tento nápis, nedajte sa oklamať. Základné pravidlo musíte poznať

V poniektorých dovolenkových destináciách je vyberanie vstupu na plážach alebo to, že sú v súkromnom vlastníctve, a len tak sa na ne nedostanete, priam samozrejmosťou. Keď sa však v obľúbenom Chorvátsku stretnete na pláži s nápisom „súkromná“ alebo „zákaz vstupu“, zbystrite pozornosť. More a pobrežie Chorvátska nie sú súkromným vlastníctvom, a preto sú určené na využívanie pre každého.
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Ak si niekto postaví dom pri pláži alebo sa tu vybuduje hotel, neznamená to, že spolu s týmito nehnuteľnosťami majitelia vlastnia aj pláž a more, ktoré k nim prislúcha. Ako vysvetľuje chorvátsky Index, more a pobrežie v Chorvátsku spadajú pod verejný pobrežný majetok, čo znamená, že na každom takomto mieste si môžete rozložiť uterák a okúpať sa v Jadranskom mori.
Samozrejme, za prenajatie ležadla alebo ďalšiu službu tu už od vás môžu byť vyberané poplatky, ale tráviť svoj čas tu môžete úplne bezplatne.
Ako to už býva, existujú výnimky, no v tomto prípade je ich skutočne minimum. Ide asi len o 15 pláží, ktoré sa riadia pravidlami starších podmienok,Ak uvidíte na chorvátskej pláži tento nápis, nedajte sa oklamať. Pravidlo musíte poznať a teda fungujú podľa iných pravidiel. Keďže je pobrežie Jadranského mora v Chorvátsku dlhé, pláží určených pre každého je tu viac než dosť.
Chorváta chceli „poslať preč“ z pláže. On sa nedal
Okrem toho, že vás nikto nemôže len tak vykázať z verejnej pláže, na nich platí aj ďalšie pravidlo, ktoré sa týka ležadiel. Nedávno sme vás informovali o nepríjemnom incidente, ktorý pocítil Chorvát na vlastnej koži.
Keď si vychutnával chvíle na miestnej pláži keď bol zrazu oslovený zamestnancom spoločnosti, ktorá tu prenajíma ležadlá. Ten mu povedal, že svojou prítomnosťou môže odrádzať potenciálnych zákazníkov a vyzval ho, aby sa presunul inam. On však vedel, že toto od neho na verejnej pláži nikto nemôže žiadať. Navyše, ležadlá mali byť na pláži rozmiestnené prakticky všade a na niektorých miestach dokonca obmedzovať prístup ostatných ľudí k moru, čo nie je v súlade s pravidlami.
Miestny zákon však hovorí, že ležadlá majú byť na pláži umiestnené na kope a rozkladané iba v prípade, že ich niekto využíva. Platí to však aj pri uterákoch – tiež by nebolo v poriadku, ak by sa večer zaplnila pláž uterákmi, ktorými by si tu ľudia poobsadzovali miesta.
Jednoducho, pláž je určená pre verejnosť, no aj z rešpektu k ostatným by sme si ju mali „obsadzovať“ len na daný čas, kedy ju aj chceme využívať.
V Taliansku je situácia iná a nebuďte prekvapení, ak sa na vytúženú pláž ani nedostanete
Diametrálne odlišná je situácia na plážach v Taliansku. To pristúpilo k obmedzovaniu počtu návštevníkov a na viacerých miestach zaviedlo rezervačný systém.
Skvelým príkladom je preslávená sardínska pláž La Pelosa, kde za vstup zaplatíte 3,50 eura a za deň sa sem dostane počet miest obmedzený na 1 500. Navyše, míňajú sa rýchlo a je možné, že vám počas dovolenky zostanú len oči v smútku. Niektoré pláže v Taliansku obmedzujú aj časový limit, ktorý tu môžete tráviť.
S vyberaním poplatkov za samotný vstup na pláž sa môžete stretnúť aj v ďalekej exotike. Napríklad si ho účtujú poniektoré pláže na Bali či Filipínach. No aj tu platí, že stále sa nájdu miesta, kam sa dostanete zadarmo. Preto nech sa už chystáte na dovolenku kamkoľvek, dopredu si zistite pravidlá, ktoré v danej destinácii platia. Pretože „iný kraj, iný mrav“ sa nehovorí len tak náhodou.
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