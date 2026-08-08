Ak uvidíte na chorvátskej pláži tento nápis, nedajte sa oklamať. Základné pravidlo musíte poznať

Pláž Mali Bok v Chorvátsku

Ilustračná foto: Flickr (Tim Ertl)

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Rozložiť si uterák a okúpať sa v mori môžete prakticky kdekoľvek.

V poniektorých dovolenkových destináciách je vyberanie vstupu na plážach alebo to, že sú v súkromnom vlastníctve, a len tak sa na ne nedostanete, priam samozrejmosťou. Keď sa však v obľúbenom Chorvátsku stretnete na pláži s nápisom „súkromná“ alebo „zákaz vstupu“, zbystrite pozornosť. More a pobrežie Chorvátska nie sú súkromným vlastníctvom, a preto sú určené na využívanie pre každého. 

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Ak si niekto postaví dom pri pláži alebo sa tu vybuduje hotel, neznamená to, že spolu s týmito nehnuteľnosťami majitelia vlastnia aj pláž a more, ktoré k nim prislúcha. Ako vysvetľuje chorvátsky Index, more a pobrežie v Chorvátsku spadajú pod verejný pobrežný majetok, čo znamená, že na každom takomto mieste si môžete rozložiť uterák a okúpať sa v Jadranskom mori.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Najznámejšia pláž v Chorvátsku sa mení: Nikto nevie vysvetliť, čo sa s ňou deje
2.
„Bola nechutná, rýchlo sme sa okúpali a odišli.“ Dovolenkári kritizujú populárnu pláž v Chorvátsku
3.
„Boli sme v Chorvátsku a sklamanie nemôže byť väčšie“. Pozrite sa, prečo turisti kritizujú obľúbenú destináciu
Zobraziť všetky články (334)

Samozrejme, za prenajatie ležadla alebo ďalšiu službu tu už od vás môžu byť vyberané poplatky, ale tráviť svoj čas tu môžete úplne bezplatne.

Pláž na ostrove Krk v Chorvátsku
Ilustračná foto: Yacht Rent from Croatia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Ako to už býva, existujú výnimky, no v tomto prípade je ich skutočne minimum. Ide asi len o 15 pláží, ktoré sa riadia pravidlami starších podmienok,Ak uvidíte na chorvátskej pláži tento nápis, nedajte sa oklamať. Pravidlo musíte poznať a teda fungujú podľa iných pravidiel. Keďže je pobrežie Jadranského mora v Chorvátsku dlhé, pláží určených pre každého je tu viac než dosť.

Chorváta chceli „poslať preč“ z pláže. On sa nedal

Okrem toho, že vás nikto nemôže len tak vykázať z verejnej pláže, na nich platí aj ďalšie pravidlo, ktoré sa týka ležadiel. Nedávno sme vás informovali o nepríjemnom incidente, ktorý pocítil Chorvát na vlastnej koži.

Keď si vychutnával chvíle na miestnej pláži keď bol zrazu oslovený zamestnancom spoločnosti, ktorá tu prenajíma ležadlá. Ten mu povedal, že svojou prítomnosťou môže odrádzať potenciálnych zákazníkov a vyzval ho, aby sa presunul inam. On však vedel, že toto od neho na verejnej pláži nikto nemôže žiadať. Navyše, ležadlá mali byť na pláži rozmiestnené prakticky všade a na niektorých miestach dokonca obmedzovať prístup ostatných ľudí k moru, čo nie je v súlade s pravidlami.

Pláž v Chorvátsku
Ilustračná foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Miestny zákon však hovorí, že ležadlá majú byť na pláži umiestnené na kope a rozkladané iba v prípade, že ich niekto využíva. Platí to však aj pri uterákoch – tiež by nebolo v poriadku, ak by sa večer zaplnila pláž uterákmi, ktorými by si tu ľudia poobsadzovali miesta.

Jednoducho, pláž je určená pre verejnosť, no aj z rešpektu k ostatným by sme si ju mali „obsadzovať“ len na daný čas, kedy ju aj chceme využívať.

V Taliansku je situácia iná a nebuďte prekvapení, ak sa na vytúženú pláž ani nedostanete

Diametrálne odlišná je situácia na plážach v Taliansku. To pristúpilo k obmedzovaniu počtu návštevníkov a na viacerých miestach zaviedlo rezervačný systém.

Skvelým príkladom je preslávená sardínska pláž La Pelosa, kde za vstup zaplatíte 3,50 eura a za deň sa sem dostane počet miest obmedzený na 1 500. Navyše, míňajú sa rýchlo a je možné, že vám počas dovolenky zostanú len oči v smútku. Niektoré pláže v Taliansku obmedzujú aj časový limit, ktorý tu môžete tráviť.

S vyberaním poplatkov za samotný vstup na pláž sa môžete stretnúť aj v ďalekej exotike. Napríklad si ho účtujú poniektoré pláže na Bali či Filipínach. No aj tu platí, že stále sa nájdu miesta, kam sa dostanete zadarmo. Preto nech sa už chystáte na dovolenku kamkoľvek, dopredu si zistite pravidlá, ktoré v danej destinácii platia. Pretože „iný kraj, iný mrav“ sa nehovorí len tak náhodou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Slováci a Česi v zahraničí
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Tip na výlet
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
1 na 1
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Tip na výlet
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac