Zákazníci v Kauflande neverili vlastným očiam: Po pečive behala myš, reťazec okamžite reagoval

Záber na vchod do Kauflandu a na myš medzi pečivom

Foto: interez.sk (Roland Brožkovič) - ilustračná / Facebook - Michal Žitňanský

Roland Brožkovič
Spoločnosť uviedla, že kvalita a bezpečnosť potravín sú pre ňu prioritou.

Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, ktoré zachytávajú hlodavca priamo pri nebalených pekárenských výrobkoch v novomestskom Kauflande. Obchodný reťazec v reakcii na zverejnené video zrealizoval mimoriadne opatrenia a ubezpečil verejnosť, že išlo iba o ojedinelý prípad.

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Na prítomnosť zvieraťa upozornil jeden zo zákazníkov, ktorý k videu pripojil ironický popis o čerstvosti tovaru. Príspevok sa začal rýchlo šíriť a vyvolal stovky reakcií od diskutujúcich. Kým niektorí neskrývali šok a kritizovali úroveň hygieny, iní upozorňovali, že podobné situácie je potrebné okamžite hlásiť personálu predajne.

Mimoriadna kontrola a čistenie

Spoločnosť pre web tnlive.sk uviedla, že kvalita a bezpečnosť potravín sú pre ňu prioritou. Ako spresnila hovorkyňa reťazca Paulína Krajíčková, obchod 2. augusta 2026 okamžite zabezpečil mimoriadnu kontrolu, na ktorej sa zúčastnila certifikovaná deratizačná služba. Predajňa zároveň prešla hĺbkovou dezinfekciou a dôkladným vyčistením.

Myš medzi pečivom v Kauflande
Foto: Facebook – Michal Žitňanský

Následná kontrola nepotvrdila, že by sa v priestoroch nachádzali ďalší škodcovia. Spoločnosť informovala, že na základe zistených skutočností išlo o ojedinelú udalosť, pričom z preventívnych dôvodov vyradili všetky nebalené produkty a nahradili ich novým tovarom.

„Podľa dostupných informácií išlo o ojedinelý incident. Všetok nezabalený sortiment bol preventívne zlikvidovaný a nahradený novým tovarom. Náš sortiment spĺňa požadované normy kvality a zdravotnej bezpečnosti a zákazníci môžu v predajni nakupovať bez obáv. Za vzniknuté nepríjemnosti sa našim zákazníkom ospravedlňujeme,“ uviedla Krajíčková pre portál.

Hrozí štrajk

Iba prednedávnom sme vás pritom informovali, že v Kauflande hrozí štrajk. V spoločnosti sa vyostruje spor medzi odborovou organizáciou a zamestnávateľom. Odbory v júli oznámili vyhlásenie štrajkovej pohotovosti po tom, ako sa skončilo konanie pred sprostredkovateľom bez dosiahnutia dohody o novej kolektívnej zmluve.

Predajňa Kaufland
Ilustračná foto: interez.sk (Roland Brožkovič)

Podľa odborárov sa ani po rokovaniach nepodarilo nájsť spoločnú reč v kľúčových otázkach. Tvrdia, že ich hlavnými požiadavkami zostávajú uzatvorenie dôstojnej kolektívnej zmluvy, spravodlivé finančné ohodnotenie zamestnancov a zmena súčasného systému rozvrhovania pracovného času.

Sme presvedčení, že zamestnanci si zaslúžia spravodlivý podiel na úspechu spoločnosti, ktorý vytvárajú – nielen prostredníctvom mzdy za svoju prácu, ale aj primeraným finančným plnením,“ uviedla odborová organizácia vo svojom stanovisku na sociálnej sieti.

Problémom sú odmeny aj preťaženosť

Firme sa veľmi darí, má vynikajúce ekonomické výsledky, a pritom pozorujeme a vnímame taký zvyšujúci sa tlak na zamestnancov, na pracovný výkon. Zamestnancov je na pracoviskách stále menej a musia zvládať stále ten objem práce. Nie sme s týmto zmierení, pretože prichádza k preťaženiu zamestnancov a veľa z nich odchádza zo zdravotných dôvodov, lebo už jednoducho nevládzu,“ vyjadrili sa pre portál interez zástupcovia odborovej organizácie ZO OZ KOVO KAUFLAND.

Odborárom sa nepozdáva ani zrušenie koncoročných odmien. Spoločnosť im vraj ponúkla iba zľavy v samotnom reťazci, čím si podľa ich slov iba zvyšuje tržby.„Našou hlavnou požiadavkou bolo aj to, že zamestnávateľ nechcel a odmieta, aby sme ako odborová organizácia vstupovali do systému hodnotenia a mzdových nárokov. Celý systém odmeňovania s nami nechce riešiť. Preto sme namiesto zásadných zmien navrhovali aspoň benefit alebo jednorazové finančné plnenie pre zamestnancov,“ vyjadrili sa ďalej odborári.

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