Kúpať sa sem radšej nechoďte: Hygienici zverejnili miesta so zlou kvalitou vody

Kam sa neísť kúpať

Foto: : SITA/Martin Havran / UVZSR (reprofoto)

Michaela Olexová
TASR
„Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie,“ upozornil Úrad verejného zdravotníctva SR po monitorovaní.

Letná sezóna je v plnom prúde, na Slovensku končia extrémne horúčavy a mnohí sa tento víkend nechajú prilákať na kúpaliská, či už prírodné, alebo umelé. Treba si však dať veľký pozor na to, aké kúpaliská navštevujeme a aká je tam kvalita vody. Úrad verejného zdravotníctva SR preto bude celé leto monitorovať vodné plochy na našom území a my o tom pravidelne informujeme.

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Povolenie na prevádzku malo k piatku 170 sezónnych umelých kúpalísk a 499 bazénov na Slovensku. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Znížená priehľadnosť vody bola zistená na jazere Izra, jazere Krpáčovo Horná Lehota, vodnej nádrži Tajch Nová Baňa a na Veľkých Uhercoch.

„Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ vysvetlil ÚVZ.

ÚVZ odhalili zhoršenú kvalitu vody na kúpanie na týchto plochách

Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom pre vodnú nádrž Duchonka, Kanianku, vodnú nádrž Lipovina-Bátovce, Kunovskú priehradu Sobotište a Tonu Šurany. Dôvodom sú zvýšené hodnoty ukazovateľa cyanobaktérie.

Dieťa sa kúpe v bazéne
Foto: Pixabay

Na Zelenej vode – Kurinec a Ružíne zaznamenali zhoršenú kvalitu vody na kúpanie, a to z dôvodu mierneho prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias, avšak bez premnoženia cyanobaktérií.

Prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na Ružíne – prítoky (Hnilecké rameno) – črevné enterokoky a Escherichia coli, v rekreačnej oblasti Gazárka ŠaštínStráže a Plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach – cyanobaktérie, chlorofyl-a, a na Štrkovisku Čaňa, Vinianskom jazere a jazere Malé Leváre – cyanobaktérie.

„Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ upozornil úrad.

Na týchto plochách došlo k nedodržaniu mikrobiologickej alebo biologickej kvality vody na kúpanie

Nedodržanie mikrobiologickej alebo biologickej kvality vody na kúpanie bolo preukázané v detskom bazéne pri Penzióne Slanický dvor v Slanickej Osade, nadzemnom vonkajšom bazéne pri Hoteli Vrchy v Bystrej, nadzemnom vonkajšom bazéne pri Penzióne Bystrina v Bystrej, vonkajšom neplaveckom bazéne na kúpalisku Wellness centrum Patince, zábavnom bazéne Mayská Pyramída v sezónnej časti kúpaliska Aquacity Poprad, detskom bazéne na kúpalisku Bazény – Pacho Veľká Čausa, bazéne č. 1 a v detskom bazéne na Letnom kúpalisku na Družstevnej ulici v Bardejove, malom bazéne na Mestskom kúpalisku Senica a veľkom plaveckom a malom neplaveckom bazéne na kúpalisku Zlatnícka dolina Skalica.

Odborník radí

Ako sme vás už informovali, na kúpanie by mali ľudia využívať kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná úradmi verejného zdravotníctva. Informácie o kvalite vody na kúpanie sú dostupné na webe Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Darko Babjak z Odboru hygieny životného prostredia a zdravia ÚVZ zároveň pripomína viaceré zásady, ktoré je vhodné pri kúpaní dodržiavať.

Záber na ľudí v jazere
Ilustračná foto: TASR

„Dodržiavajte hygienické zásady správania sa na kúpaliskách, pokyny prevádzkovateľov i výstražné upozornenia v blízkosti prírodných vodných plôch. Rešpektujte označenie o zákaze kúpania alebo odporúčaní nekúpať sa,“ zdôraznil.

Odborník radí nekúpať sa v prípade, že človek nie je zdravý alebo má porušenú pokožku. Neodporúča ani plávanie s kontaktnými šošovkami v očiach. „Pri kúpaní a potápaní v teplých vodách používajte nosné svorky alebo držte nos nad vodou. Po kúpaní si nos dôkladne vypláchnite fyziologickým roztokom alebo sterilnou vodou,“ uviedol Babjak. Apeluje aj na to, aby sa ľudia po každom kúpaní dôkladne osprchovali, vyprali plavky a prezliekli sa do suchého oblečenia.

V prípade kúpania na prírodných vodných plochách by ľudia nemali vstupovať do neznámej stojatej či tečúcej vody. Do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie osamotene. Zároveň prízvukuje, aby ľudia pri kúpaní neskákali do vody, predovšetkým tam, kde je to zakázané.

ÚVZ SR pripravil pre verejnosť interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách, ktoré sú dostupné na jeho webe.

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Možno aj vy robíte po návšteve kúpaliska veľkú chybu: „Plavky treba prať? To nemyslíte vážne…“

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