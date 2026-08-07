Slováci už nakupujú v novej predajni. Biedronka sa rozširuje, pracovníkov hľadá aj do ďalších obcí

Portugalská skupina Jerónimo Martins oficiálne spustila expanziu na slovenský trh ešte počas minulého roka. Pod značkou Biedronka vlani otvorila 15 predajní, tento rok pribudli za 7 mesiacov iba dva obchody. Začiatkom augusta sa k nim pripája aj tretí – ide o pobočku v obci Gbelce, ktorá sa tak stáva osemnástou tuzemskou predajňou.
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Na pracovných portáloch sa zároveň objavili ďalšie otvorené pozície, ktoré naznačujú budúce expanzné plány spoločnosti. Podľa nich by sa Biedronka mala pozrieť aj do Palárikova a Trhovej Hradskej.
Posilnenie siete
Predajňa v Gbelciach bola avizovaná už dlhší čas a pre zákazníkov je prístupná od 6. augusta. Na otvorení bolo už tradične koleso šťastia, sprievodný program a food influenceri. Obec v okrese Nové Zámky tak posilňuje nastavenú stratégiu reťazca a obohacuje jeho sieť na západnom a strednom Slovensku.
Biedronka má aktuálne otvorené predajne ešte v Alekšinciach, Miloslavove, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch, Myjave, Nových Zámkoch, Revúcej a dvakrát „lienka“ otvorila v Senici a vo Zvolene. Tento rok pribudli Kostolné Kračany a Nesvady.
Aj ďalšie pripravované lokality svedčia o primárnom zameraní na západné a stredné Slovensko, pričom iba nedávno Biedronka spustila jeden z najväčších náborov od svojho vstupu na náš trh.
V rámci ďalších plánov sa pripravujú obchody s logom lienky v krajských mestách ako Bratislava, Žilina a Nitra. Na základe pracovných ponúk sa tiež spomínajú napríklad Gbely, Galanta, Trstice, Sebedražie, Chorvátsky Grob, Gbelce, Bošany, Čierne, Dudince, Zemianska Olča, Veličná, Mostová, Močenok či Bánovce nad Bebravou.
V poslednej náborovej vlne pribudli Bytča, Nitrianska Blatnica, Partizánske, Diviacka Nová Ves, Oslany, Detva, Nová Dubnica, Trenčín, Jelka, Dunajská Lužná a najnovšie tiež Palárikovo a Trhová Hradská. Jerónimo Martins tu už tradične hľadá manažment predajní tvorený manažérom a jeho zástupcami. Do niektorých lokalít už pracovné ponuky lákajú aj na miesto predavačov.
Expanziu brzdí povoľovanie
Ako nedávno uviedla finančná riaditeľka spoločnosti Jerónimo Martins Ana Luisa Virginia, nasledujúce mesiace by mali byť z pohľadu rozširovania siete mimoriadne dynamické. Kompetentní na konci roka počítajú so scenárom, podľa ktorého by mohla mať Biedronka na Slovensku 35 otvorených predajní.
„V súčasnosti prevádzkujeme 17 predajní. Proces povoľovania trvá výrazne dlhšie ako v Poľsku, ale očakávame, že budeme schopní otvoriť počet predajní, s ktorým sme v našich prognózach predpokladali,“ uviedla Ana Luisa Virginia.
V posledných dňoch sa navyše čoraz intenzívnejšie hovorí aj o možnej akvizícii siete Tesco, ktorá podľa všetkého pripravuje predaj svojich stredoeurópskych aktivít. Briti túto informáciu odmietli komentovať, no viaceré odborné portály okamžite spozorovali prípadnú šancu pre Biedronku. Tá sa na Slovensku v minulosti spomínala napríklad v súvislosti s akvizíciou časti siete Coop Jednota.
To, že sa Jerónimo Martins po takejto príležitosti stále obzerá, potvrdila aj jeho finančná riaditeľka. „Budeme pozorne sledovať všetky príležitosti a, samozrejme, nevylučujeme fúzie a akvizície,“ uzatvorila.
Otázne je, akým spôsobom budú chcieť Briti svoje tunajšie podnikanie predať. Najpravdepodobnejší scenár počíta s tým, že Česká republika a Slovensko sa budú ponúkať spoločne, pričom maďarské aktivity sa predajú separátne. To by hralo do karát skupine Jerónimo Martins, ktorá by tak mohla preniknúť aj na český trh.
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