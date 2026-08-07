Slováci už nakupujú v novej predajni. Biedronka sa rozširuje, pracovníkov hľadá aj do ďalších obcí

Otvorenie Biedronky v Gbelciach

Foto: Facebook (Biedronka Slovensko)

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Diskontný reťazec otvoril na Slovensku predajňu s poradovým číslom 18. V rámci expanzných plánov zároveň odkryl ďalšie nové lokality.

Portugalská skupina Jerónimo Martins oficiálne spustila expanziu na slovenský trh ešte počas minulého roka. Pod značkou Biedronka vlani otvorila 15 predajní, tento rok pribudli za 7 mesiacov iba dva obchody. Začiatkom augusta sa k nim pripája aj tretí – ide o pobočku v obci Gbelce, ktorá sa tak stáva osemnástou tuzemskou predajňou.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Na pracovných portáloch sa zároveň objavili ďalšie otvorené pozície, ktoré naznačujú budúce expanzné plány spoločnosti. Podľa nich by sa Biedronka mala pozrieť aj do Palárikova a Trhovej Hradskej.

Viac z témy Reťazec Biedronka:
1.
Čaká nás veľké otváranie nových predajní. Biedronku u nás brzdí povoľovanie, nevylúčila kúpu konkurencie
2.
Kolotoč sa rozbieha. Na Slovensku pribudne množstvo predajní, Biedronka odkrýva ďalšie nové lokality
3.
Nová predajňa už rastie. V obci spísali aj petíciu, Biedronka tu napokon otvorí ešte tento rok
Zobraziť všetky články (128)

Posilnenie siete

Predajňa v Gbelciach bola avizovaná už dlhší čas a pre zákazníkov je prístupná od 6. augusta. Na otvorení bolo už tradične koleso šťastia, sprievodný program a food influenceri. Obec v okrese Nové Zámky tak posilňuje nastavenú stratégiu reťazca a obohacuje jeho sieť na západnom a strednom Slovensku.

Biedronka má aktuálne otvorené predajne ešte v Alekšinciach, Miloslavove, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch, Myjave, Nových Zámkoch, Revúcej a dvakrát „lienka“ otvorila v Senici a vo Zvolene. Tento rok pribudli Kostolné Kračany a Nesvady.

Aj ďalšie pripravované lokality svedčia o primárnom zameraní na západné a stredné Slovensko, pričom iba nedávno Biedronka spustila jeden z najväčších náborov od svojho vstupu na náš trh.

Biedronka v obci Malinovo
Ilustračná foto: interez.sk

V rámci ďalších plánov sa pripravujú obchody s logom lienky v krajských mestách ako Bratislava, Žilina a Nitra. Na základe pracovných ponúk sa tiež spomínajú napríklad Gbely, Galanta, Trstice, Sebedražie, Chorvátsky Grob, Gbelce, Bošany, Čierne, Dudince, Zemianska Olča, Veličná, Mostová, Močenok či Bánovce nad Bebravou.

V poslednej náborovej vlne pribudli Bytča, Nitrianska Blatnica, Partizánske, Diviacka Nová Ves, Oslany, Detva, Nová Dubnica, Trenčín, Jelka, Dunajská Lužná a najnovšie tiež Palárikovo a Trhová Hradská. Jerónimo Martins tu už tradične hľadá manažment predajní tvorený manažérom a jeho zástupcami. Do niektorých lokalít už pracovné ponuky lákajú aj na miesto predavačov.

Expanziu brzdí povoľovanie

Ako nedávno uviedla finančná riaditeľka spoločnosti Jerónimo Martins Ana Luisa Virginia, nasledujúce mesiace by mali byť z pohľadu rozširovania siete mimoriadne dynamické. Kompetentní na konci roka počítajú so scenárom, podľa ktorého by mohla mať Biedronka na Slovensku 35 otvorených predajní.

V súčasnosti prevádzkujeme 17 predajní. Proces povoľovania trvá výrazne dlhšie ako v Poľsku, ale očakávame, že budeme schopní otvoriť počet predajní, s ktorým sme v našich prognózach predpokladali,“ uviedla Ana Luisa Virginia.

V posledných dňoch sa navyše čoraz intenzívnejšie hovorí aj o možnej akvizícii siete Tesco, ktorá podľa všetkého pripravuje predaj svojich stredoeurópskych aktivít. Briti túto informáciu odmietli komentovať, no viaceré odborné portály okamžite spozorovali prípadnú šancu pre Biedronku. Tá sa na Slovensku v minulosti spomínala napríklad v súvislosti s akvizíciou časti siete Coop Jednota.

Interiér predajne Biedronka
Foto: Fb/Biedronka Slovensko

To, že sa Jerónimo Martins po takejto príležitosti stále obzerá, potvrdila aj jeho finančná riaditeľka. „Budeme pozorne sledovať všetky príležitosti a, samozrejme, nevylučujeme fúzie a akvizície,“ uzatvorila.

Otázne je, akým spôsobom budú chcieť Briti svoje tunajšie podnikanie predať. Najpravdepodobnejší scenár počíta s tým, že Česká republika a Slovensko sa budú ponúkať spoločne, pričom maďarské aktivity sa predajú separátne. To by hralo do karát skupine Jerónimo Martins, ktorá by tak mohla preniknúť aj na český trh.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovákom šetria peniaze, kľúčové sú pre Lidl či Kaufland. Privátne značky rozširujú aj ďalšie reťazce

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Slováci a Česi v zahraničí
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Tip na výlet
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
1 na 1
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Tip na výlet
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac