V obľúbenom rezorte hryzú dovolenkárov ryby: Jeden popísal, ako mu po útoku z nohy tiekla krv

Ilustračná foto pláže

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Letná dovolenka
Dovolenkári sa sťažujú na krvilačné ryby.

Dovolenkári v niektorých letoviskách na Malorke varujú ostatných pred nezvyčajným problémom. Turistov tu totiž do krvi hryzú krvilačné ryby.

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Na ľudí útočia ryby

Ako informuje Mail Online, na plážach Illetas a Cala Comtessa a v ich okolí, v obci Calvia, sa skupiny dovolenkárov sťažovali na to, že ich v mori hryzú ryby, ktoré môžu merať približne do 30 centimetrov. V posledných dňoch minimálne jeden turista hlásil, že ho ryba pohrýzla tak nepríjemne, že mu z rany na nohe tiekla krv.

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Ďalší dovolenkár popísal, ako ľudia skákali vo vode a snažili sa pred rybami uniknúť po tom, ako na nich zaútočili. Iný zas popísal, ako ho počas predchádzajúcej dovolenkovej sezóny ryby pohrýzli až trikrát. Niektorí to berú s humorom a žartujú, že ryby sú súčasťou hnutia, ktoré bojuje proti obrovským návalom turistov.

Ilustračná foto pláže
Ilustračná foto: Pexels

Podľa odborníkov sú útoky neškodné

Španielske médiá o podobných incidentoch informovali už v roku 2023. Odborníci sa domnievajú, že tieto útoky sú spôsobené kombináciou stúpajúcich teplôt mora a odvážnejšieho správania sa mladších rýb. Tie sa menej boja a ak majú pocit, že sú v ohrození, alebo im ide o potravu, zaútočia aj na človeka.

Vedci sa pritom domnievajú, že so zvyšujúcimi sa teplotami môžu ryby potrebovať potravy čoraz viac. Zvyšuje sa tak pravdepodobnosť, že sa vyskytnú aj pri brehu, ktorému by sa inak možno vyhli. Zatiaľ však neboli vykonané oficiálne štúdie, ktoré by sa problematikou zaoberali.

Experti ale dodávajú, že sa turisti nemajú čoho báť. Hoci je uhryznutie nepríjemné, človeku nemôže vážnejšie uškodiť. Minulý rok však bol v rezorte Playa de Palma nahlásený aj vážnejší incident. 85-ročná turistka z Talianska plávala v mori, keď ju niečo uhryzlo do lýtka. Z bezpečnostných dôvodov bola následne pláž dočasne uzatvorená. Pobrežná stráž sa po incidente vyjadrila, že niečo také ešte nevidela.

Ilustračný záber rýb
Ilustračná foto: Pexels

Dovolenkári sa sťažujú nielen na Malorku, ale aj na Chorvátsko

„Navštívili sme Chorvátsko a sklamanie nemôže byť väčšie,“ píše sa v príspevku, ktorý sa nedávno objavil na Reddite. Sklamaná turistka vysvetľuje, že spolu s priateľom na týždeň navštívila Dubrovník. Od letného života mali veľké očakávania. Tie sa ale nenaplnili. Dvojica vraj navštívila staré mesto, jedla v dobrých reštauráciách a absolvovala aj výlet loďou.

Podnikla vraj všetko, čo k dovolenke v Chorvátsku patrí. Príroda a pláže sú tu vraj vskutku výnimočné a autorka príspevku by im udelila 10 bodov z 10, no to je tak všetko. Čo ju najviac pobúrilo? Vysvetľuje, že sú to miestni ľudia, ktorí sú vraj neustále nepríjemní. Nikdy sa vám nepozdravia ani nepoďakujú. Takých stretávala všade, pri atrakciách, v supermarketoch, ale aj v doprave.

„Je to navyše šialene drahé a všade, kam prídete, máte pocit, že vás okrádajú. Jedlo ani nestojí za tie vysoké ceny!“ hnevá sa turistka. Dodáva, že všetko je tu extrémne nudné, okrem pláží. Nebavia ju lokálne bary a prekáža jej, že nikdy nikde nehrá hudba. Na záver dodáva, že ak by sa jej niekto opýtal na Chorvátsko, jednoznačne by ho neodporúčala.

Vlna kritiky na seba nenechala dlho čakať. Jeden z komentujúcich poukázal na to, že žena navštívila z celého Chorvátska jedno mesto a ihneď hodnotí celú krajinu ako nudnú a drahú. Navyše, všetkým je vraj jasné, že Dubrovník je predražená turistická pasca. Ďalší poukazujú na to, že problémom nie je samotné Chorvátsko. Rovnaké je to vraj všade, kde sa počas leta hrnie najviac turistov. Autorke príspevku odporúčajú dať Chorvátsku ďalšiu šancu, avšak mala by navštíviť menej vyťažené miesta.

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