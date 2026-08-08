Zatmenie Slnka nás všetkých výrazne ovplyvní a spôsobí komplikácie. Poklesne výroba elektriny

Už o pár dní nás čaká astronomická udalosť desaťročia, kedy Európa zažije veľké zatmenie Slnka a na veľkej časti starého kontinentu bude dokonca úplné. Hoci pôjde iba o niekoľko desiatok minút dlhú záležitosť, výrazne to ovplyvní výrobu elektriny.
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Európski prevádzkovatelia energetických sietí sa pripravujú na to, že budúcotýždňové zatmenie Slnka spôsobí dočasný pokles výroby elektriny. Prijali preto opatrenia na zabezpečenie plynulých dodávok firmám aj spotrebiteľom, uviedlo v piatok Združenie európskych prevádzkovateľov elektrizačných prenosových sústav (ENTSO-E), informovala agentúra AFP, píše TASR.
Technická výzva
Aj keď 12. augusta zatmenie ponúkne verejnosti vzácne prírodné divadlo, pre prevádzkovateľov elektrických sietí je technickou výzvou. Tí musia neustále vyvažovať výrobu a spotrebu elektriny, aby zaistili bezpečné a spoľahlivé dodávky.
„Pri jasnej oblohe by výkon fotovoltických elektrární mohol v celej Európe klesnúť až o 9,7 gigawattov (GW), čo v čase od 19:15 do 21:30 SELČ spôsobí rýchlu, no predvídateľnú zmenu vo výrobe elektriny,“ uviedlo ENTSO-E. Združenie dodalo, že prevádzkovatelia sú „pripravení zaistiť bezpečnú a stabilnú prevádzku elektrizačnej sústavy počas celého zatmenia“. Najväčší pokles výroby zo slnečnej energie sa očakáva v Španielsku, kde Mesiac úplne zakryje Slnko, a v Nemecku.ľ
Európska únia mala na konci roka 2025 inštalovanú kapacitu solárnych elektrární približne 406 GW, uviedlo združenie SolarPower Europe. Keďže solárna energia v súčasnosti tvorí približne 13 percent európskeho energetického mixu, ENTSO-E uviedlo, že jeho členovia „čoraz častejšie zvládajú poveternostné a prírodné javy, ktoré môžu v krátkom čase ovplyvniť charakter výroby elektriny“.
Medzi preventívne opatrenia patrilo informovanie pracovníkov v riadiacich centrách a upozornenie účastníkov trhu na očakávaný pokles výroby zo slnečnej energie. Prevádzkovatelia zároveň „počas zatmenia zabránia plánovaným odstávkam elektrickej siete, aby maximalizovali prevádzkovú flexibilitu“.
„S cieľom pomôcť s rozhodovaním v reálnom čase dostávajú miestni prevádzkovatelia sústav od poskytovateľov meteorologických služieb dodatočné aktualizované prognózy výroby z fotovoltických zdrojov,“ dodalo združenie. Pôjde o prvé úplné zatmenie Slnka viditeľné z kontinentálnej Európy od roku 2006. Takzvaný pás totality povedie od odľahlých oblastí severného Ruska cez Grónsko, Island, severné Španielsko až po severovýchodný cíp Portugalska.
Kedy a kde pozorovať
Zatmenie sa uskutoční v stredu 12. augusta a pozorovať sa bude dať na území Slovenska, hoci len čiastočné, no stále veľmi výrazné.
„Samotné zatmenie začne o 19.19 h. Počas maximálnej fázy zatmenia, ktorá nastane o 20.05 h, bude Mesiac prekrývať až 77 percent slnečného disku. Slnko v tento deň zapadne o 20.09 h, takže maximálnu fázu zatmenia uvidíme krátko pred západom Slnka. Taktiež budeme môcť pozorovať aj tzv. dvojitý súmrak, keď sa obloha stmaví najprv pri zatmení, potom sa po západe Slnka opäť vyjasní a nakoniec nastane pravý večerný súmrak,“ informovala Renáta Macíková z popularizačného a metodického oddelenia Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci
Z hvezdárne upozornili ľudí, že Slnko nikdy nemajú pozorovať bez vhodného ochranného filtra, pretože môže dôjsť k trvalému poškodeniu zraku.
„Do pravého spodného okraja slnečného disku sa „zahryzne“ silueta tmavého Mesiaca v nove. Čím viac na východ sa budete nachádzať, tým neskôr čiastočné zatmenie začne a tým menej zo zatmenia bude aj vidieť. Maximum úkazu prebehne na území Česka aj Slovenska okolo 20:11 SELČ (presný čas závisí od polohy pozorovateľa), nie všade však bude viditeľné (na východe Česka a väčšine Slovenska prebehne najväčšie zatmenie už pod obzorom),“ informoval Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave.
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