Ukrajine nezostala žiadna nepoškodená tepelná elektráreň: Amerika jej dodáva systémy Patriot každý mesiac

Na Ukrajine po ruských útokoch podľa prezidenta Volodymyra Zelenského nezostala žiadna nepoškodená tepelná elektráreň. Vyjadril sa tak vo vyhlásení pre médiá v Belehrade, kde sa stretol so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Ukrinform.
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Nadchádzajúca zima bude neľahká
„Diskutovali sme o výzvach nadchádzajúcej zimy. V dôsledku ruských útokov na Ukrajine nezostala prakticky žiadna nepoškodená tepelná elektráreň, keďže nepriateľ sa snaží ľuďom znemožniť život,“ ozrejmil Zelenskyj. „Nech sa stane čokoľvek, ľuďom treba poskytnúť všetky možnosti na prežitie, a preto má naša spolupráca v oblasti energetiky veľký význam. Ďakujem pánovi prezidentovi za konštruktívny dialóg a za nový balík humanitárnej pomoci pre Ukrajinu, najmä v oblasti zdravotníctva a energetiky,“ uviedol.
Lídri tiež hovorili o spoločnej snahe stať sa súčasťou Európskej únie. „Boli by sme radi, ak by sa urýchlila cesta Srbska k členstvu v EÚ. Je dôležité, aby každý štát v Európe dostal jasný signál, že Európa ho potrebuje a že nikto nesmie zostať bokom,“ uviedol Zelenskyj.
Srbsko chce Ukrajine pomôcť
Vučič vyjadril nádej, že Kyjevu sa podarí otvoriť a uzavrieť všetky prístupové klastre. Srbsko podľa neho urobí všetko preto, aby Ukrajine na tejto ceste pomohlo. Ukrajinský prezident v piatok pricestoval do Srbska na svoju prvú návštevu tejto krajiny od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. AFP pripomína, že Srbsko má historicky blízke vzťahy s Ruskom a Vučič odmietol uvaliť sankcie na Moskvu za vojnu, ktorú rozpútala voči Ukrajine.
Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ pred touto návštevou uviedol, že ide o pokus „odtiahnuť Srbov od Ruska“. Vučič však naďalej trvá na tom, že jeho rozhodnutie neprijať sankcie voči Moskve zostáva nezmenené.
Spojené štáty americké dodávajú Ukrajine systémy Patriot každý mesiac
Zelenskyj v sobotu oznámil, že Ukrajina má s USA dohodu o mesačných dodávkach rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, avšak ich množstvo nestačí na pokrytie potrieb Kyjeva. Vyjadril sa tak počas návštevy Belehradu. TASR o tom informuje podľa portálu Ukrajinska Pravda.
Zelenskyj dlhodobo žiada spojencov Ukrajiny o pomoc v podobe protiraketových striel. Nedávno povedal, že pre Ukrajinu sú v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety. Kyjev má kritický nedostatok prostriedkov, ktorými by vedel takéto útoky odraziť. Práve Patrioty sú v jeho arzenáli jedinou zbraňou, ktorá má potvrdenú vysokú úspešnosť pri zostreľovaní ruských balistických rakiet.
Podrobnosti dodávok zverejnené neboli
„Ako je možné tento problém riešiť? V prvom rade, kto disponuje protiraketovými systémami? Výrobca, teda USA. Môžu nám pomôcť? Pracujeme na tom. Budú nám každý mesiac prideľovať rakety – áno, máme o tom dohodu,“ informoval Zelenskyj na tlačovej konferencii po boku srbského prezidenta Aleksandara Vučiča.
Zo Zelenského vyjadrenie nie je zrejmé, či ide o novú dohodu, alebo ide o už v minulosti uzavretú zmluvu o dodávkach. Ukrajina a USA sa už skôr dohodli na dodávkach protilietadlových rakiet Patriot, avšak podrobnosti týkajúce sa pravidelného mesačného harmonogramu dodávok neboli zverejnené. Napriek pravidelným pokračujúcim dodávkam sú však podľa Zelenského počty rakiet nedostatočné.
Rusko údajne zasiahlo významný podnik
Ruská armáda v sobotu vyhlásila, že pri raketových a dronových útokoch na Kyjev a jeho okolie zasiahla podnik veľkého ukrajinského výrobcu zbraní Fire Point. Podľa ruského ministerstva obrany došlo k zásahu závodu, ktorý vyrába komponenty a hlavice pre rakety Flamingo (Plameniak).
Fire Point patrí k významným dodávateľom zbraní pre ukrajinskú armádu a vyrába spomínané rakety Flamingo s dlhou a stredne dlhou dráhou doletu. Tieto zbrane spôsobili značné škody na kľúčovej infraštruktúre Ruska, pripomína DPA.
Podľa ministerstva bol zničený aj sklad paliva zásobujúci ukrajinskú armádu, no ruský rezort neposkytol dôkazy na podporu tohto tvrdenia. Podľa ukrajinských zdrojov sa útoky Moskvy zacieli na mesto Brovary, kde sa nachádza množstvo logistických centier. Ukrajinské úrady uviedli, že pri úderoch zahynuli traja ľudia, avšak nie v Brovaroch, ale v obci Pochivka, kde dron zasiahol rodinný dom.
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