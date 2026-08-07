Bratislavou vraj otriasol výbuch, zo Slovnaftu stúpa čierny dym. Hasiči vyzývajú ľudí, aby zatvorili okná

V piatok popoludní vypukol v Bratislave požiar. Z diaľničného obchvatu je vidieť hustý čierny dym, podľa prvotných informácií horí v areáli spoločnosti Slovnaft.
správy od nás budete mať ako prví.
Na mieste zasahujú firemní hasiči. Čo presne horí, zatiaľ nie je jasné. Jedna z čitateliek Aktualít z Podunajských Biskupíc opísala, že počula výbuch a cítila tlakovú vlnu. Hasiči vyzývajú ľudí v okolí, aby nevychádzali von a zatvorili okná.
„Krátko popoludní došlo k narušeniu jednej z nádrží na ropné produkty v rámci areálu spoločnosti Slovnaft. To spôsobilo následné horenie uskladneného produktu. Aktuálne zasahuje pri požiari záchranný hasičský zbor spoločnosti. Počas situácie nedošlo k žiadnym zraneniam a hasiči postupne dostávajú situáciu pod kontrolu. Bezprostredné riziko okolitým mestským častiam či obyvateľom nehrozí,“ uviedla pre TASR Lucia Čorbová z rafinérie s tým, že obyvateľom nehrozí bezprostredné riziko.
Bratislavský Ružinov zatiaľ neeviduje problémy
V bratislavskom Ružinove, na území ktorého sa Slovnaft nachádza, nateraz neevidujú žiadne problémy, ktoré by súviseli s incidentom. TASR to potvrdili z tlačového oddelenia mestskej časti Bratislava-Ružinov. Situáciu monitorujú aj Podunajské Biskupice.
Hovorca Podunajských Biskupíc Ján Borčin pre TASR uviedol, že zatiaľ nedisponujú bližšími informáciami okrem tých, ktoré poskytla spoločnosť.
Obec Rovinka odporúča ľuďom zavrieť okná a obmedziť pohyb vonku
Obec Rovinka odporúča občanom, aby pre požiar v bratislavskej rafinérii Slovnaft obmedzili pobyt vonku, najmä ak je cítiť zápach alebo je viditeľný dym, a zatvorili okná. Informovala o tom na sociálnej sieti.
Odporúča tiež vypnúť vzduchotechniku, ktorá privádza vzduch zvonku. Treba tiež zvýšenú pozornosť venovať deťom, seniorom a ľuďom s ochoreniami dýchacích ciest.
Medzi ďalšie rady patrí „sledovať aktuálne informácie obce, záchranných zložiek a ďalších kompetentných orgánov, riadiť sa prípadnými ďalšími pokynmi záchranných zložiek“.
„Situáciu naďalej sledujeme a v prípade nových informácií budeme obyvateľov priebežne informovať,“ ubezpečila obec.
Aktualizácia: Požiar je pod kontrolou
Požiar v rafinérii Slovnaft je pod kontrolou. Príčina jeho vzniku bude predmetom vyšetrovania. Pre TASR to v aktualizácii potvrdil hovorca rafinérie Anton Molnár po 15.00 hod.
„Miesto prakticky už tak nedymí, nehorí a o chvíľočku by to malo byť úplne uhasené a stabilizované. Čo bolo príčinou, bude predmetom vyšetrovania,“ uviedol hovorca.
Ako priblížil, požiaru predchádzalo narušenie jednej z nádrží, kde sa skladuje ropný produkt. Následne došlo podľa jeho slov k vznieteniu produktu a ten začal horieť.
„Ide o dvojplášťovú nádrž, ktorá však zodpovedá najprísnejším bezpečnostným kritériám,“ podotkol pre TASR. Zároveň doplnil, že k rozšíreniu požiaru na ďalšie jednotky či iné nádrže nedošlo. Výroba podľa neho ohrozená nebola a nikto sa nezranil. Ako dodal, horela izolovaná nádrž, na ktorej sa nepracovalo a nebola ani aktívna, čiže požiar nemal dosah na okolie daného miesta.
Vedúca oddelenia mediálnej komunikácie Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Ľubica Vlčková Laluhová pre TASR uviedla, že príslušníci HaZZ na mieste nezasahovali. „Požiar vypukol v areáli, v ktorom pôsobí závodný hasičský útvar,“ vysvetlila.
Znepokojené matky: Požiar poukázal na riziko umiestnenia spaľovne odpadu v areáli spoločnosti
Piatkový požiar v rafinérii Slovnaft v Bratislave poukázal na riziko umiestnenia spaľovne odpadu v areáli spoločnosti. Nakladanie s 220.000 tonami odpadu ročne v areáli s vysokým množstvom horľavých látok možno považovať za zvýšené riziko. Tvrdí to združenie Znepokojené matky. TASR o tom informovali v piatok.
„Podľa environmentálneho experta Ladislava Hegyiho, havárie v spaľovniach odpadov sú pomerne bežné, resp. nie sú nijako výnimočné, každá väčšia spaľovňa v ČR a SR mala minimálne jednu haváriu, veľký požiar, bežne aj viacero,“ doplnilo združenie.
Nahlásiť chybu v článku