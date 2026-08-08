Celebrity, ktorým sa podarilo utajiť svadbu pred celým svetom: Fanúšikovia o ich veľkom dni vôbec netušili

V čase, keď sú svadby celebrít často veľkolepými udalosťami s miliónovými rozpočtami a zábermi na titulných stránkach médií, sa nájdu aj výnimky. Niektoré známe páry sa rozhodli, že svoj veľký deň si nechajú iba pre seba a najbližších.
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A tak namiesto honosných osláv zvolili komornú atmosféru, diskrétnosť a minimum publicity. Pozrite sa na niekoľko dvojíc, ktoré podľa portálu Entertainment Weekly dokázali, že aj v Hollywoode môže byť svadba súkromnou záležitosťou.
Niektoré celebrity prekvapili svet tým, že lásku našli medzi vlastnými fanúšikmi, iné zase tým, ako veľmi si dokázali uchrániť svoje súkromie. Kým v jednom prípade sa z obdivu stal vzťah a neskôr manželstvo, v druhom sa slávne páry snažili svoj veľký deň pred verejnosťou zatajiť.
Beyoncé a Jay-Z: Luxus ukrytý pred zrakmi verejnosti
Hudobné hviezdy Beyoncé a Jay-Z patria medzi páry, ktoré si svoje súkromie prísne strážia. Keď sa v roku 2008 vzali, podarilo sa im utajiť celý obrad až do jeho skončenia. Svadba sa konala v Jay-Zho penthouse v New Yorku a zúčastnilo sa jej len niekoľko desiatok hostí.
Hoci išlo o komornú udalosť, nechýbal jej nádych luxusu. Výzdobu tvorili tisíce bielych orchideí dovezených z Thajska. Beyoncé neskôr prezradila, že nikdy neprikladala veľký význam zásnubnému prsteňu. Spolu s manželom namiesto toho nosia symbolické tetovanie s rímskou číslicou IV, ktorá odkazuje na dátumy významné pre ich život.
Jennifer Aniston a Justin Theroux: Svadbu tajili až do poslednej chvíle
Jennifer Aniston a Justin Theroux si povedali svoje “áno” v roku 2015 po niekoľkoročnom vzťahu. Obrad sa konal v ich dome v Los Angeles za účasti najbližších priateľov a rodiny. Hostia pritom spočiatku verili, že prichádzajú na oslavu Therouxových narodenín, no až na mieste zistili, že sú svedkami svadby.
Herec neskôr priznal, že udržať takú veľkú udalosť v tajnosti nebolo jednoduché. Po svadbe si však obaja mohli konečne vydýchnuť a následne odcestovali na svadobnú cestu na Bora Bora. Bohužiaľ, v roku 2018 sa ich cesty rozišli, čo vyústilo do rozvodu.
Tom Holland a Zendaya
Tom Holland a Zendaya patria medzi najobľúbenejšie páry Hollywoodu, no svoj súkromný život si starostlivo chránia. O ich svadbe sa začalo hovoriť až v tomto roku, keď ju na červenom koberci nečakane prezradil Zendayin dlhoročný stylista Law Roach. V rozhovore pre Access Hollywood na červenom koberci na udeľovaní cien 2026 Actor Awards otvorene povedal: “Svadba už bola. Zmeškali ste ju.”
Ten potvrdil, že dvojica si svoje “áno” povedala už skôr a verejnosť o tom vôbec netušila. Samotný Holland neskôr v rozhovore pre magazín Esquire nepriamo potvrdil, že správy boli pravdivé. Prezradil, že falošné svadobné fotografie vytvorené umelou inteligenciou na chvíľu oklamali jeho starú mamu, ktorá si myslela, že na obrad nebola pozvaná.
Holland však ubezpečil, že celá rodina bola pri tom. Viac detailov o svadbe odmietol prezradiť a iba stručne dodal, že našiel u herečky, ktorá je dnes jednou z najpopulárnejších hollywoodskych hviezd, „človeka svojho života“.
Blake Lively a Ryan Reynolds: Stavili na súkromie
Hoci vzťah Blake Lively a Ryana Reynoldsa nikdy nebol tajomstvom, svoju svadbu sa im podarilo utajiť. Dvojica si povedala „áno“ v roku 2012 na komornom obrade v meste Mount Pleasant v Južnej Karolíne, približne rok po tom, čo spolu začali chodiť po zoznámení na nakrúcaní filmu Green Lantern.
Na rozdiel od svadby dnes už o svojom manželstve hovoria otvorenejšie. Reynolds pri viacerých príležitostiach prezradil, že základom ich vzťahu je priateľstvo, vzájomný rešpekt a schopnosť zasmiať sa aj na sebe. Podľa neho nestačí iba zamilovať sa – rovnako dôležité je, aby sa partneri mali radi aj ako priatelia a spoločne sa posúvali vpred.
Callum Turner a Dua Lipa: Svoje „áno“ si povedali na komornom obrade
Speváčka Dua Lipa prežívala v máji jedno z najšťastnejších období svojho života, keď sa vydala za herca Calluma Turnera, ktorého médiá spájajú aj s možnou úlohou budúceho Jamesa Bonda. Dvojica tvorila pár od roku 2024 a v júli 2025 sa zasnúbila. Zásnuby speváčka neskôr potvrdila v rozhovore pre britský magazín Vogue.
V interview prezradila, že zásnubný prsteň, ktorý jej Turner dal vyrobiť na mieru, ju úplne očaril. Podľa jej slov ju vystihuje do posledného detailu a je krásnym dôkazom toho, že jej partner ju veľmi dobre pozná.
Na rozdiel od niektorých svetových hviezd sa dvojica rozhodla pre nenápadnú svadbu. Svoje „áno“ si povedali 31. mája na tichom obrade v londýnskej radnici Old Marylebone Town Hall za prítomnosti najbližšej rodiny a priateľov. Napriek skromnému priebehu pôsobili obaja elegantne a štýlovo. Išlo o prvý obrad, o ktorom neskôr dali vedieť svojim fanúšikom a na sociálnej sieti uverejnili fotografie z veľkého dňa.
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O niekoľko dní neskôr sa vybrali na Sicíliu, kde pokračovali veľkolepé oslavy. Zúčastnili sa jej desiatky hostí, pričom sa tam mali zavítať aj známe osobnosti vrátane Kylie Minogue a Eltona Johna.
Tajné svadby týchto celebrít dokazujú, že ani sláva a popularita nemenia to, že najdôležitejšie chvíle môžu zostať osobné. Pre mnohých známych ľudí je práve možnosť uchrániť si kúsok súkromia tým najväčším luxusom.
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