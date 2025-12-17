Brutálna vražda v Los Angeles: Syn Roba Reinera je obžalovaný zo zabitia oboch rodičov, našli ich mŕtvych s bodnými ranami

Nina Malovcová
TASR
Vyšetrovanie pokračuje.

Americká prokuratúra v utorok obžalovala syna známeho hollywoodskeho režiséra Roba Reinera z dvoch vrážd prvého stupňa v súvislosti s brutálnym zabitím svojich rodičov. Tridsaťdvaročný Nick Reiner môže v prípade uznania viny čeliť doživotnému väzeniu bez možnosti podmienečného prepustenia alebo trestu smrti, uviedol okresný prokurátor Nathan Hochman s tým, že prokurátori sa ešte rozhodujú, či v tomto prípade budú žiadať o takýto trest.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, AP a Reuters. Amerického režiséra, herca a producenta Roba Reinera a jeho manželku Michele Singerovú Reinerovú našli v nedeľu mŕtvych v ich dome v Los Angeles. Obaja zomreli zrejme na následky bodných poranení.

Zásah záchranárov a postup polície

Na miesto boli privolaní okolo 15.30 h miestneho času najprv zdravotníci, o niekoľko minút neskôr tam vyslali aj policajtov. Polícia zadržala Reinerovho syna iba niekoľko hodín po tragédii. Nick mal v utorok ráno prvýkrát predstúpiť pred súd, no jeho advokát uviedol, že zo zdravotných dôvodov sa pre súd dostaví najskôr v stredu.

Rob Reiner sa narodil 6. marca 1947. Dlho bol jedným z najplodnejších režisérov v Hollywoode a nakrútil niektoré z najpamätnejších filmov 80. a 90. rokov, ako Hrá skupina Spinal Tap (1984), Princezná nevesta (1987), Keď Harry stretol Sally (1989), Misery nechce zomrieť (1990) či Zopár správnych chlapov (1992). Naposledy menovaná dráma bola nominovaná na Oscara za najlepší film.

Politické reakcie a kritika Trumpa

K nešťastnej udalosti sa vyjadril aj Trump. Šéf Bieleho domu smrť Reinerovcov bez poskytnutia dôkazov zvalil na režisérove politické postoje. Svojou kritikou voči Trumpovej vláde podľa neho režisér spôsobil hnev u mnohých ľudí. „Bolo o ňom známe, že svojou zúrivou posadnutosťou prezidentom Donaldom J. Trumpom privádzal ľudí do šialenstva, pričom jeho očividná paranoja dosahovala nové výšiny,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Tieto komentáre ostro odsúdilo viacero republikánskych kongresmanov, vrátane kongresmana Thomasa Massieho, ktorý ich nazval „nevhodnými a neúctivými“. Agentúra Reuters pripomína, že Reiner sa pravidelne vyjadroval k politickým otázkam a bol známy svojimi liberálnymi postojmi.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
