Nová komédia je absolútnym hitom na streamovacej platforme. Jedným z jej tvorcov je legendárny Ben Stiller

Jake Johnson a Ben Stiller vo filme The Dink

Jake Johnson a Ben Stiller vo filme The Dink, foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Má hodnotenie 55 %.

Máte chuť na poriadne bláznivú komédiu plnú absurdných situácií, športových rivalít a poriadnej dávky uleteného humoru? Nenechajte si ujsť nový film The Dink, ktorý je aktuálne najsledovanejší prakticky na celom svete, vrátane Slovenska. Jedna skupina divákov ho chváli, no druhá kritizuje. Ak však máte radi komédie s Benom Stillerom, pravdepodobne sa vám bude páčiť aj táto, pretože je producentom filmu a diváci ju nazvali „typickou stillerovkou“.

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Nová komédia prevalcovala streamovaciu platformu

The Dink je nová americká komédia zo sveta športu, ktorá si okamžite získala milióny divákov. Aktuálne je číslom jeden na streamovacej platforme Apple TV+.

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Na režisérsku stoličku si sadol Josh Greenbaum, o scenár sa postaral Sean Clements a o produkciu Jake Johnson, ktorý stvárňuje hlavnú postavu a Ben Stiller, ktorého môžete poznať skôr ako úspešného amerického herca, známeho z filmov Noc v múzeu či Jeho foter, to je lotor. Ben Stiller v novej komédii navyše stvárnil aj jednu z vedľajších postáv, doktora Stonea.

Ako sme už spomenuli, hlavnú postavu stvárnil Jake Johnson a po jeho boku sa predstavila Mary Steenburgen, ktorú môžete poznať z úspešného filmu určeného pre ženské publikum – Dámsky klub. V komédii si zahrali aj bývalé profesionálne tenisové hviezdy Andy Roddick John McEnroe.

Hlavnou postavou príbehu je tenista Dustin „Kladivo“ Boyd, ktorého od detstva trénuje jeho dominantný otec Chuck. Ako tínedžer si však počas zápasu s mladým Andym Roddickom zlomí zápästie a stratí možnosť stať sa profesionálom. O desaťročia neskôr Dustin pracuje v Chuckovom tenisovom klube ako inštruktor po boku svojho oddaného asistenta PJ a stále zúfalo túži po profesionálnom úspechu a otcovom uznaní, preto začne hrať pickleball, vďaka ktorému sa stretne s Candace, do ktorej sa neskôr zamiluje.

Andy Roddick vo filme The Dink
Andy Roddick vo filme The Dink, foto: MovieStillsDB

Má hodnotenie len 55 %

Aj napriek tomu, že je aktuálne najsledovanejším filmom na streamovacej platforme, diváci na filmovom portáli ČSFD udelili novej komédii len priemerné hodnotenie – 55 %. Niektorí diváci však tvrdia, že sa poriadne nasmiali a vraj snímka skvelo zachytila pravú podstatu hry pickleball. Zároveň chvália aj herecké výkony hlavných postáv.

No druhá skupina divákov nešetrí kritikou, podľa nich komédii chýba humor, dej je klišé a má slabé tempo. Film nazvali „typickou stillerovkou“, keďže producentom je Ben Stiller, ktorý má na svojom konte niekoľko strelených komédií, v ktorých však prevažne stvárnil hlavnú postavu.

Aj Netflix má pre vás pripravenú novú strelenú komédiu

Nedávno však aj streamovací gigant Netflix pridal do svojej ponuky novú strelenú komédiu – 72 hours, v ktorej si hlavnú postavu zahral známy americký herec a komik Kevin Hart, ktorá je tiež aktuálne číslom jeden na streamovacej platforme.

Kevin Hart vo filme 72 hodín
Záber z filmu 72 hodín, foto: Netflix

Táto komédia vás však neprenesie na tenisový kurt, ale na poriadne bláznivú rozlúčku so slobodou. Film 72 hours rozpráva o 40-ročnom manažérovi, ktorý si chce udržať svoje teplé miestečko v reklamnej agentúre, aby však dokázal vytvoriť kampaň, ktorá cieli na generáciu Z, musí najprv zistiť, ako táto generácia premýšľa. Preto vyrazí s partiou mladých ľudí na trojdňovú rozlúčku so slobodou. Problém je, že pozvánku na túto akciu dostal len omylom. Niekoľkokrát sa ocitne v poriadne bláznivých až absurdných situáciách, dokonca po ňom pôjde aj podsvetie.

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