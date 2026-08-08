V tesnej blízkosti Vojenského technického a skúšobného ústavu vypukol požiar: Na miesto smerujú aj dobrovoľní hasiči

V tesnej blízkosti Vojenského technického a skúšobného ústavu (VTSÚ) Záhorie vypukol v sobotu popoludní lesný požiar. TASR to potvrdili z Ministerstva obrany (MO) SR.
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Prebieha intenzívny zásah
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová TASR uviedla, že požiar likvidujú profesionálni hasiči zo Senice. Na miesto smerujú aj dobrovoľní hasiči.
Po skončení sobotného programu podujatia Sahara Slovakia 2026 bol vo Vojenskom obvode (VO) Záhorie neďaleko Senice zaznamenaný požiar porastu. Na mieste prebieha intenzívny zásah s cieľom dostať požiar čo najskôr pod kontrolu a zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu. Aktuálne zasahujú na mieste desiatky hasičov, ako aj vrtuľník. Ministerstvo obrany (MO) SR nasadzuje ďalšie dostupné kapacity, do oblasti smerujú vrtuľníky Black Hawk. TASR o tom informoval hovorca MO SR Michal Bachratý.
Pomáha aj vrtuľník
„Do zásahu je aktuálne nasadených 21 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s ôsmimi kusmi techniky a 72 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí s 21 kusmi techniky. Zo vzduchu zasahujúcim zložkám pomáha vrtuľník spoločnosti Heli Company a na monitorovanie požiariska je nasadený aj dron z Trenčína,“ priblížil hovorca.
MO SR poskytuje podľa jeho slov zasahujúcim zložkám maximálnu súčinnosť. „Absolútnou prioritou je v tejto chvíli dostať požiar pod kontrolu, zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu a ochrániť životy, zdravie a majetok,“ dodal s tým, že príčinu vzniku požiaru v tejto chvíli nie je možné predčasne určovať. Okolnosti jeho vzniku budú predmetom ďalšieho zisťovania.
Požiar lesného porastu vo Vojenskom obvode Záhorie neďaleko Senice sa v sobotu podvečer podarilo dostať pod kontrolu.
Hasiči bojovali s požiarmi aj v v obci Braväcovo
Nočný požiar v obci Braväcovo v okrese Brezno zasiahol celkovo desať stavieb. Splodinami horenia sa intoxikoval jeden človek. Ako pre TASR uviedol Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici, na mieste zasahovalo dokopy takmer 60 profesionálnych a dobrovoľných hasičov.
Spresnil, že požiar ohlásili na tiesňovú linku v piatok (7. 8.) krátko po 23.45 h. Podľa neho sa celkovo rozšíril na desať stavieb – z toho bolo päť rodinných domov, ktoré slúžili aj ako rekreačné chaty. Ďalších päť bolo hospodárskych budov. Internetom sa medzitým šíri video, ktoré ukazuje obrovský rozsah požiaru.
Ako ďalej uviedol, priamu materiálnu škodu predbežne určili na 400 000 eur. Pri požiari bolo nasadených 33 príslušníkov HaZZ na 17 kusoch techniky a 26 dobrovoľných hasičov s deviatimi kusmi techniky.
Samospráva vyhlásila mimoriadnu situáciu
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková priblížila, že pre požiar zhorelo päť domov a viacero priľahlých hospodárskych budov. „Podľa predbežného vyjadrenia zisťovateľa príčin vzniku požiarov, ktorý bol na mieste, došlo k úmyselnému založeniu požiaru,“ zdôraznila. Všetky bližšie okolnosti, ako aj presná príčina vzniku požiaru však budú podľa nej predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Samospráva vyhlásila po požiari mimoriadnu situáciu. V sobotu informoval starosta Peter Baliak s tým, že v súčasnosti likvidujú zvyšky zhorených budov. Spresnil, že odstraňujú časti striech a obvodových múrov a zároveň rozhrabávajú pozostatky zničených hospodárskych stavieb. Predpokladá, že tieto práce ukončia v sobotu v neskorých večerných hodinách.
Ako ďalej povedal, obec je pripravená poskytnúť poškodeným rodinám krízové ubytovanie. „Zatiaľ to však vyzerá tak, že táto vyhlásená pomoc nebude potrebná,“ podotkol. Poškodení občania našli útočisko u svojich rodín, priateľov a známych v Braväcove alebo v susedných obciach. Zdôraznil, že zasiahnuté rodiny neboli veľké. Poznamenal, že zriaďujú transparentný účet a vyhlasujú finančnú zbierku na pomoc zasiahnutým ľuďom. Zároveň sa podľa starostu bude obec podieľať na likvidácii sutín.
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