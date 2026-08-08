Muža bodli až dvanásťkrát: Našli dvoch mladíkov, ktorí v Seredi brutálne dobodali taxikára

Polícia v piatok (7. 8.) vypátrala dvoch 17-ročných mladíkov, ktorí sú podozriví z útoku na taxikára v Seredi. Muž pri incidente utrpel vážne zranenia a skončil v trnavskej nemocnici. TASR o tom informovala Zlatica Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.
správy od nás budete mať ako prví.
Incident sa stal v noci zo stredy na štvrtok (6. 8.). Vzhľadom na závažnosť prípadu si vyšetrovanie prevzali krajskí kriminalisti. V rámci operatívno-pátracej činnosti sa im najskôr podarilo dve podozrivé osoby stotožniť a následne aj dohľadať.
Brutálny incident šokoval celé Slovensko a útočníci si to naplánovali. Dvojica tínedžerov, Samuel z Trnavy a Denis z Bratislavy, si do opusteného aréalu bývalého kempingu pri rieke Váh nechala zavolať odvoz. Po zastavení vozidla mali muža začať škrtiť bezpečnostným pásom a následne mu uštedriť viaceré bodné rany. Podľa neoficiálnych informácií utrpel poškodený až dvanásť bodnutí, prevažne v hornej časti tela a do chrbta, informujú weby Aktuality a Noviny.sk.
Zobrali mu peniaze a ušli
Útočníci taxikárovi následne odcudzili hotovosť a mobilný telefón, ktorý neskôr zahodili pri rieke. Ťažko zraneného muža nechali na mieste bez pomoci, pričom ho neskôr našla až policajná hliadka. Tá okamžite privolala záchranárov, ktorí ho transportovali do trnavskej nemocnice. Otec troch detí sa v súčasnosti nachádza v kritickom stave na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO).
Ako ďalej web približuje, jedna z rán mu zasiahla pľúca a poranené má aj oko. Kriminalisti začali po páchateľoch okamžite pátrať. Trnavské krajské riaditeľstvo Policajného zboru potvrdilo, že vykonáva procesné úkony na riadne objasnenie skutku. Podozrivých zachytila pred útokom priemyselná kamera na jednej z čerpacích staníc v meste.
Polícii sa podarilo oboch mladíkov vypátrať v piatok krátko pred 18.00 h v Bratislave. Po zadržaní ich predviedli na policajnú stanicu, pričom presný motív ich konania je naďalej predmetom vyšetrovania.
Nahlásiť chybu v článku