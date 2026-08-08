Žena tvrdí, že sa trikrát ocitla na hranici života a smrti. Po rokoch prelomila mlčanie o nevšednom zážitku

Smrť patrí k témam, ktoré ľudí fascinujú odjakživa. Hoci sa jej nikto z nás nevyhne, stále nevieme s istotou povedať, čo sa deje po poslednom výdychu. Nie je preto prekvapením, že veľkú pozornosť pravidelne pútajú príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hranici života a smrti a tvrdia, že nahliadli na “druhú stranu”.
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Čo sa deje vo chvíli, keď človek zomiera? Zatiaľ čo jedni sú presvedčení o tom, že nastane definitívny koniec, druhí sa domnievajú, že život pokračuje aj po smrti. Zaujímavý pohľad do toho vniesla Ingrid Honkala, ktorá sa ocitla na prahu smrti hneď trikrát – a zakaždým zažila rovnakú skúsenosť, ako píše The Sun.
Paniku vystriedal pokoj
Keď si vedkyňa zaspomínala na svoje detstvo, jedna udalosť jej zostala v pamäti aj po viac než päťdesiatich rokoch. Ako dvojročné dievčatko spadla do nádrže s ľadovou vodou pri svojom dome a takmer sa utopila. “Pamätám si šok z ľadovej vody, ktorá zasiahla moje telo, aj paniku z toho, že som nemohla dýchať,“ začala s opisom nevšedného zážitku.
Potom sa však podľa jej slov odohralo niečo nečakané. “Pamätám si, ako som videla svoje malé telo bez života plávať vo vode, ale stalo sa ešte niečo,” ozrejmila Ingrid. Ako pokračovala, všetok strach zrazu zmizol. “Namiesto toho ma zaplavil pokoj. Panika zmizla a nahradil ju neuveriteľný pocit mieru a ticha,” vyšla s pravdou von.
Dokonca sa jej zdalo, ako keby sa jej vedomie oddelilo od tela. “V tej chvíli som sa už necítila ako dieťa v tele, ale ako čisté vedomie, akési pole uvedomenia a svetla. Neexistoval čas, neexistoval strach ani myšlienky. Bol tu len hlboký pocit, že všetko je navzájom prepojené. Cítila som úplné zjednotenie so samotným životom, akoby sa rozplynuli hranice, ktoré bežne určujú, kým sme,” vysvetlila Ingrid svoje pocity.
Videla svoju mamu
To však ani zďaleka nebolo všetko. Pamätá si aj na moment, keď zbadala svoju mamu, ktorá sa nachádzala niekoľko ulíc od ich domu. “Videla som ju niekoľko blokov od nášho domu. Išla do práce, bol to jej prvý deň v novom zamestnaní. Spoznala som ju a pomyslela som si, že to je moja mama,” povedala.
Podľa nej medzi nimi došlo k zvláštnej forme komunikácie. “V tej chvíli medzi nami akoby prebehla komunikácia – nie prostredníctvom slov, ale prostredníctvom samotného vedomia,” doplnila Ingrid. Keď neskôr o tom povedala svojej mame, tá jej potvrdila, že v ten deň ju ovládol zvláštny pocit a bez zjavného dôvodu sa otočila a utekala domov.
“Keď prišla, našla moje telo v nádrži s vodou. Slúžka, ktorá nás mala strážiť, bola v inej miestnosti a počúvala rádio. Netušila, čo sa stalo,” šokovala svojimi slovami Ingrid. Nakoniec ju mama zachránila.
Smrť sa jej postavila do cesty ešte dvakrát
Spomínaný dramatický zážitok však nebol posledný. Keď mala Ingrid 25 rokov, takmer sa stala obeťou vážnej nehody na motorke. O niekoľko rokov neskôr, keď mala 52, sa jej život opäť ocitol v ohrození, no tentokrát počas operácie, keď jej prudko klesol krvný tlak.
Tvrdí, že pri oboch udalostiach zažila presne ten istý stav vedomia ako počas nehody, keď mala 2 roky. Práve preto dnes hovorí, že zo smrti už nemá strach. “Táto skúsenosť mi ukázala, že to, čo nazývame posmrtným životom, nepôsobilo ako nejaké vzdialené miesto,” uviedla. Podľa nej išlo skôr o vstup do hlbšej úrovne reality, ktorá existuje za hranicami našich fyzických zmyslov.
Po zážitku sa všetko zmenilo
Hoci sa navonok jej život po nehode vrátil do bežných koľají, vo vnútri sa podľa vlastných slov veľmi zmenila. “Navonok život pokračoval ďalej. V mojom vnútri sa však niečo zmenilo. Už ako malé dieťa som niesla tiché poznanie, že tým, kým skutočne sme, nie je len naše fyzické telo,” myslí si na základe toho, čo zažila.
Neskôr sa začali diať nevysvetliteľné javy. Priznala stretnutia s takzvanými bytosťami svetla či žiarivými bytosťami, ktoré s ňou komunikovali prostredníctvom vedomia, nie slov. Aj keď niektorým to môže prísť ako niečo fascinujúce, ona tvrdí, že vyrastať s podobnými skúsenosťami nebolo jednoduché. “Často som mala pocit, že som iná ako ostatné deti. Uvedomovala som si vzájomnú prepojenosť, no väčšina ľudí okolo mňa mi nerozumela,” povedala Ingrid, ktorá si prešla vnútornou premenou.
O zážitkoch nehovorila
Práve tieto skúsenosti ju priviedli k vede. “Chcela som pochopiť podstatu reality prostredníctvom pozorovania a výskumu,” povedala Ingrid, ktorá vyštudovala morskú biológiu a oceánografiu, získala doktorát z morských vied a neskôr spolupracovala na environmentálnych výskumoch s NASA aj americkým námorníctvom.
Dlhé roky o svojich zážitkoch verejne nehovorila a sústredila sa len na svoju vedeckú kariéru. Postupne dospela k presvedčeniu, že medzi vedou a spiritualitou nemusí existovať rozpor. “Časom som si uvedomila, že veda a spiritualita nemusia stáť proti sebe. Možno len skúmajú tú istú záhadu z dvoch odlišných perspektív,” zamýšľala sa Ingrid.
Nový začiatok po smrti?
Na záver dodala myšlienku, ktorá podľa nej vystihuje podstatu všetkých troch “stretnutí” so smrťou. “Z tohto pohľadu smrť nepôsobí ako koniec existencie. Je skôr prechodom v kontinuu vedomia. Na tej najhlbšej úrovni život nikdy skutočne nekončí – vedomie pokračuje,” ukončila rozprávanie o svojich nezvyčajných zážitkoch.
Či už týmto príbehom veríme, alebo ich vysvetľujeme vedeckými teóriami, jedno sa im uprieť nedá – len máloktorá téma v nás vyvoláva toľko otázok ako smrť a to, čo môže nasledovať po nej.
Ak vás téma zážitkov na prahu smrti zaujíma, písali sme tiež o príbehu muža, ktorý tvrdí, že počas takmer 45-minútovej klinickej smrti videl svetlo, vlastné telo aj posmrtný život.
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