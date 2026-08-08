Pitie studenej vody v horúčavách vám môže uškodiť. Odborník odporúča pridať do vody radšej štipku soli

Žena pije vodu

Foto: Image by nensuria on Magnific, Image by magnific

Jana Petrejová
Zdravie
Ide o bežný zvyk v lete.

Keď vonkajšie teploty atakujú tridsiatku alebo ju dokonca prekročia, potreba dopĺňať tekutiny je prirodzene vyššia. Mnohí preto vyťahujú z chladničky fľašu s vodou alebo si do pohára pridávajú niekoľko kociek ľadu. Pocit okamžitého schladenia je síce príjemný, no nejde o najvhodnejší spôsob, ako sa počas horúčav hydratovať.

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Podľa výživového poradcu Ing. Libora Javra, ktorý sa vyjadril tiež k virálnym trendom na chudnutie, totiž nie je rozhodujúce len to, koľko vody vypijeme, ale aj jej teplota. Presne to bude mať podiel na tom, ako sa budeme cítiť nielen v letných dňoch.

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Aké to môže mať následky?

Nutričný špecialista upozorňuje, že chladené nápoje môžu ľudský organizmus nepríjemne zaskočiť. Výsledkom je pocit zníženého pohodlia a dokonca niektoré zdravotné ťažkosti.

“Pitie ľadovostudenej vody počas horúčav predstavuje pre prehriaty organizmus výrazný teplotný šok. Pri náhlom vypití dochádza k stiahnutiu ciev v tráviacom trakte, čo môže spôsobiť nepríjemné žalúdočné kŕče, nevoľnosť aj podráždenie hrdla, najmä pre ľudí, ktorí nemajú zvyk piť studené nápoje, ale aj pre deti,“ vysvetľuje Ing. Libor Javor, čo môže nastať po tom, ako si doprajeme dúšky studenej vody.

Hoci väčšina zdravých ľudí po jej vypití nepocíti vážnejšie problémy, citlivejší jedinci môžu zaznamenať spomínaný diskomfort. Opatrnejší by mali byť najmä seniori, malé deti či ľudia s citlivejším tráviacim systémom.

Pocit osvieženia je len krátkodobý

Mnohí si myslia, že čím viac studeného nápoja vypijú, tým výraznejšiu úľavu pocítia počas horúčav. Podľa odborníka však ide skôr o subjektívny pocit než o skutočný prínos pre organizmus. “Osvieženie ľadovým nápojom je tak len klamlivý momentálny pocit, zatiaľ čo samotná hydratácia sa spomaľuje,“ upozorňuje výživový poradca.

Žena drží pohár s vodou
Foto: Image by magnific

Dôvodom je fakt, že telo musí studenú tekutinu najskôr zohriať na svoju prirodzenú teplotu. Aj keď nejde o dramatický proces, organizmus naň spotrebúva energiu, ktorú by inak mohol využiť efektívnejšie.

To však neznamená, že by ste sa mali studeným nápojom úplne vyhýbať. Rozhodujúce je najmä množstvo, rýchlosť pitia a celkový zdravotný stav. Oveľa vhodnejšie je piť pravidelne menšie množstvá tekutín počas celého dňa, než naraz vypiť veľký pohár ľadovej vody.

Pohár s vodou a s ľadom
Foto: Image by zirconicusso on Magnific

Čo je lepšou voľbou?

Podľa Ing. Libora Javra je lepšie dať prednosť nápojom, ktoré organizmus hydratujú šetrnejšie a bez zbytočného zaťaženia.

“Ideálnou voľbou v lete je preto vlažná voda alebo voda izbovej teploty, ktorú telo dokáže vstrebávať okamžite a bez zbytočnej námahy. Výbornou alternatívou sú aj vlažné bylinkové čaje, napríklad mätový, alebo čistá voda s kvapkou citróna a so štipkou minerálov či klasickej kuchynskej soli, pretože to v horúčavách strácame potením,“ odporúča.

Práve potenie je prirodzeným mechanizmom, ktorým sa telo ochladzuje. Spolu s tekutinami však strácame aj minerálne látky, ktoré je potrebné priebežne dopĺňať. V bežných podmienkach to väčšina ľudí zvládne pestrou stravou a dostatočným pitným režimom. Pri dlhšom pobyte na slnku alebo vyššej fyzickej záťaži však môže byť vhodné myslieť aj na doplnenie elektrolytov.

Dievča s čajom
Foto: Image by magnific

Maličkosti s veľkým významom

Počas letných horúčav je prirodzené hľadať čo najrýchlejšie osvieženie. Hoci pohár ľadovej vody môže pôsobiť ako ideálne riešenie, podľa výživového poradcu sa oplatí myslieť aj na to, ako na prudký teplotný rozdiel reaguje náš organizmus. Ani studený melón nemusí byť pre niektorých ľudí najlepšou voľbou, preto sa oplatí počúvať svoje telo.

Vlažná voda alebo voda izbovej teploty síce nemusí pôsobiť tak lákavo, no práve tá môže byť pre telo šetrnejšou voľbou. Niekedy totiž rozhodujú drobnosti, ktoré si v každodennom zhone ani neuvedomujeme.

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