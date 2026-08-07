Najznámejšia pláž v Chorvátsku sa mení: Nikto nevie vysvetliť, čo sa s ňou deje

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Pláž začala meniť svoj tvar.

V Chorvátsku nájdete mnoho nádherných pláží. V rebríčkoch najkrajších pláží sa ale pravidelne umiestňuje Zlatni Rat, ktorú nájdete na ostrove Brač. Deje sa s ňou ale niečo zvláštne. Začala meniť svoj vzhľad a zatiaľ nie je jasné, čo za tým môže byť.

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Pláž sa mení viac, ako je bežné

Ako informuje chorvátsky web Dnevnik, ostrov Brač sa aj túto sezónu teší mimoriadnej popularite. Turisti sa sem hrnú z rôznych kútov sveta. Počet prenocovaní je takmer rovnaký ako počas minulého roka, ktorý bol rekordný. Vlak sem každý deň priváža množstvo spokojných návštevníkov. Niektorí sa sem vracajú opakovane aj každý rok. Brač im učaroval natoľko, že ho uprednostnia pred akoukoľvek inou destináciou.

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Miestnym ale robí vrásky na čele jedna z najznámejších pláží v Chorvátsku, a to Zlatni Rat. Pláž je známa tým, že je tvorená výbežkom, ktorý prirodzene mení svoj tvar v dôsledku vetra, prílivu a odlivu, prúdov a vĺn. Teraz sa však mení viac, ako je bežné.

Chorvátska pláž Zlatni Rat
Ilustračná foto: Pexels

Príčina je zatiaľ neznáma

Už v minulosti sme informovali, že pláž sa mení na nepoznanie. Vrchol pláže totiž už vtedy úplne zmizol. Miestni vraj predtým nikdy nič podobné nezažili. Niektorí sa nazdávajú, že môže ísť o následky klimatickej zmeny.

Ďalšia z teórií hovorila, že by za to mohol byť zodpovedný úbytok morskej rastliny posidonia. Aj túto teóriu sa teda podarilo vylúčiť. Príčinu zmien je teda nutné hľadať inde. Starostka Katarina Marčić sa vyjadrila, že je nutné dlhodobé pozorovanie a analýza, aby sa podarilo prísť na to, čo sa s plážou deje.

Príde Brač o symbol?

Zlatni Rat je miestnym symbolom a niektorí ľudia sa obávajú, že by oň Brač mohol postupne prísť. Starostka si ale nateraz myslí, že k tomu nedôjde. Na Tripadvisore má pláž v súčasnosti 4 hviezdičky z 5, pričom ju hodnotilo 3 442 návštevníkov. Drvivá väčšina recenzií sa nesie v pozitívnom duchu.

Chorvátska pláž Zlatni Rat
Ilustračná foto: Pexels

Niektorým návštevníkom ale prekáža, že sa pláž stala takpovediac obeťou masového turizmu. Samotná pláž je vraj krásna a niet jej čo vytknúť, no všade, kam pozriete, sú ležadlá, slnečníky, plážové bary či predajcovia núkajúci turistom plavby loďou či iné zážitky.

Niektorí návštevníci už taktiež postrehli, že pláž sa postupne mení. V jednej z recenzií sa píše, že je akási zdeformovaná, niekde príliš zúžená, inde zase širšia. Iným sa nepozdáva hustá lodná premávka. Lode pohybujúce sa v blízkosti pláže vraj spôsobujú vlny. V poobedňajších hodinách zas už voda údajne nie je až taká čistá.

Ľudia chvália, ale aj kritizujú

„Ak sa chcete okúpať a urobiť si pekné fotky, príďte sem skoro ráno a potom radšej utekajte inam. Inak to za to nestojí a je to sklamanie,“ píše jedna z návštevníčok. Iní ale nešetria chválou a píšu, že sú radi, že sa na Zlatni Rat prišli pozrieť.

Ak chcete pláž vidieť na vlastné oči, dostať sa sem môžete niekoľkými spôsobmi. Nejedna slovenská rodina sem vyráža napríklad autom, no ak idete z Bratislavy, potrvať vám to môže približne 10 až 11 hodín. Ako sme vás informovali, zvoliť si môžete aj cestu lietadlom, ideálne napríklad do Splitu.

Z viedenského letiska ste tam za niečo vyše hodiny. Teraz počas sezóny nájdete letenky za približne 165 eur (cena je platná v čase publikovania článku a môže sa meniť).

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