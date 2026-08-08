Obrovský požiar na strednom Slovensku: Horelo až 10 stavieb, vrátane rodinných domov

Nočný požiar v obci Braväcovo v okrese Brezno zasiahol celkovo desať stavieb. Splodinami horenia sa intoxikoval jeden človek. Ako pre TASR uviedol Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici, na mieste zasahovalo dokopy takmer 60 profesionálnych a dobrovoľných hasičov.
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Spresnil, že požiar ohlásili na tiesňovú linku v piatok (7. 8.) krátko po 23.45 h. Podľa neho sa celkovo rozšíril na desať stavieb – z toho bolo päť rodinných domov, ktoré slúžili aj ako rekreačné chaty. Ďalších päť bolo hospodárskych budov. Internetom sa medzitým šíri video, ktoré ukazuje obrovský rozsah požiaru.
Ako ďalej uviedol, priamu materiálnu škodu predbežne určili na 400 000 eur. Pri požiari bolo nasadených 33 príslušníkov HaZZ na 17 kusoch techniky a 26 dobrovoľných hasičov s deviatimi kusmi techniky.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková priblížila, že pre požiar zhorelo päť domov a viacero priľahlých hospodárskych budov. „Podľa predbežného vyjadrenia zisťovateľa príčin vzniku požiarov, ktorý bol na mieste, došlo k úmyselnému založeniu požiaru,“ zdôraznila. Všetky bližšie okolnosti, ako aj presná príčina vzniku požiaru však budú podľa nej predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Na mieste zasahovali príslušníci z hasičských staníc Brezno, Závadka nad Hronom, Banská Bystrica, Zvolen, Revúca, Pliešovce a Liptovský Mikuláš. Pomáhali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov mesta Brezno a obcí Brusno, Beňuš, Braväcovo, Heľpa, Mýto pod Ďumbierom, Polomka a Závadka nad Hronom.
Samospráva vyhlásila mimoriadnu situáciu
Po nočnom požiari v obci Braväcovo v okrese Brezno, ktorý zasiahol celkovo desať stavieb, vyhlásila samospráva mimoriadnu situáciu. TASR o tom v sobotu informoval starosta Peter Baliak s tým, že v súčasnosti likvidujú zvyšky zhorených budov.
Spresnil, že odstraňujú časti striech a obvodových múrov a zároveň rozhrabávajú pozostatky zničených hospodárskych stavieb. Predpokladá, že tieto práce ukončia v sobotu v neskorých večerných hodinách.
Ako ďalej povedal, obec je pripravená poskytnúť poškodeným rodinám krízové ubytovanie. „Zatiaľ to však vyzerá tak, že táto vyhlásená pomoc nebude potrebná,“ podotkol. Poškodení občania našli útočisko u svojich rodín, priateľov a známych v Braväcove alebo v susedných obciach. Zdôraznil, že zasiahnuté rodiny neboli veľké. Poznamenal, že zriaďujú transparentný účet a vyhlasujú finančnú zbierku na pomoc zasiahnutým ľuďom. Zároveň sa podľa starostu bude obec podieľať na likvidácii sutín.
Požiar aj pri Trstíne
Hasiči pritom naďalej bojujú s lesným požiarom pri Trstíne v okrese Trnava. Ako informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), požiar zasiahol plochu približne 130 hektárov. Na mieste aktuálne zasahuje 17 príslušníkov HaZZ s 11 kusmi techniky, 53 dobrovoľných hasičov s 12 kusmi techniky a nasadili aj príslušníkov modulu AFFF-H Západ.
Situáciu zo vzduchu monitorujú drony. Mnohé ohniská sa však podľa slov HaZZ nachádzajú aj v ťažko dostupnom teréne. Pri hasebných prácach je preto nasadený aj vrtuľník Black Hawk UH-60, ktorý pomáha s likvidáciou požiaru zo vzduchu. Požiar lesného porastu vypukol v piatok 7. augusta. Situáciu pritom významne skomplikoval vietor.
„V súčasnosti prebieha dohášanie jednotlivých ohnísk a pilčícke práce zamerané na vytvorenie prístupu k miestam, kde sa ešte nachádzajú skryté ohniská,“ informovali hasiči.
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