4 roky som žila v krásnom českom meste za našou hranicou: Viem, ako si tu užijete dokonalý výlet

Z hraničného priechodu Makov sa sem autom dostanete približne za hodinu a pol, vďaka čomu je Olomouc ideálnym miestom na predĺžený víkend. Pozrite si výber tipov a odporúčaní z pohľadu človeka, ktorý v srdci Moravy strávil štyri roky života a spoznal nielen najznámejšie miesta, ale aj menej objavené zákutia.
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Olomouc návštevníkov často prekvapí najmä svojou pokojnou a priateľskou atmosférou. Moravania sú známi svojou srdečnosťou, so slovenčinou nemajú problém a vďaka silnej komunite zahraničných študentov pôsobí mesto otvorene a medzinárodne. A kto vie, kam sa vybrať, objaví mesto plné historických zákutí, výbornej gastronómie a atmosféry, ku ktorej sa budete chcieť vrátiť.
Olomouc je mestom parkov a študentov
Olomouc sa môže pochváliť pamiatkou zapísanou na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Je ňou monumentálny Stĺp Najsvätejšej Trojice, ktorý už stáročia dominuje Hornému námestiu v srdci mesta. Hoci je v súčasnosti ukrytý za lešením pre prebiehajúcu rekonštrukciu, práce by mali byť dokončené na konci tohtoročných letných prázdnin.
Najväčším kúzlom mesta však podľa mňa nie sú len historické pamiatky, ale predovšetkým množstvo zelene a parkov. Každý z nich má vlastnú osobnosť a oplatí sa objaviť ich postupne. Mojím favoritom boli Bezručovy sady, ktoré lemujú historické mestské hradby a ponúkajú príjemné miesto na prechádzku, oddych aj chvíľu mimo ruchu centra.
Ďalšou zastávkou je cesta do Rozária – jedného z najčarovnejších zákutí Olomouca. Vstup je bezplatný, plynulo nadväzuje na botanickú záhradu aj Bezručovy sady a návštevníkov poteší viac než 4 500 ružových krov. A nakoniec, za návštevu stojí aj romantický park Smetanovy sady.
Z historických pamiatok by ste nemali vynechať Katedrálu svätého Václava. Najmä v zimných mesiacoch, keď ju obklopí hmla alebo jemná vrstva snehu, pôsobí ako kulisa z gotického britského filmu. Aspoň pol dňa si vyhraďte na úzke uličky historického centra, v ktorých ukrývajú svoje poklady kvalitné antikvariáty, nezávislé obchodíky či útulné kaviarne. Tieto drobné miesta vytvárajú jedinečnú študentskú atmosféru mesta.
Ak vám zostane čas, vyberte sa aj na Svätý Kopeček. Dostanete sa tam pohodlne mestskou hromadnou dopravou a odmenou vám bude jeden z najkrajších výhľadov na Olomouc a jeho okolie.
Olomoucké syrečky sa dajú vychutnať aj bez typickej arómy
Olomoucké syrečky sú dobre známe dokonca aj ľuďom žijúcim stovky kilometrov od Olomouca. Keď som do mesta prišla, bola som presvedčená, že ich nikdy neochutnám. Dnes však patria medzi jedlá, ktoré mi po odchode z mesta chýbajú. Verím, že ak im dáte šancu, možno prekvapia aj vás.
Ak ste citliví na výrazné zápachy, a práve preto ste sa mu doteraz vyhýbali, siahnite po vyprážanej verzii. Pri tepelnej úprave jeho prenikavá vôňa takmer zmizne, no charakteristická, výrazná a lahodná chuť zostáva.
Ak chcete dobré pivo, na výbere podniku takmer nezáleží
Ďalším dôležitým prvkom českej kultúry je nekonečná láska k pivu. Po rokoch strávených v Olomouci si dovolím tvrdiť, že Česi si kvalitné pivo doprajú aj v tej najhoršej „tretej cenovej“.
Ak však chcete zažiť autentickú atmosféru, zamierte do menších a študentských podnikov, ktorých je v meste naozaj veľa. Neváhajte ochutnať remeselné druhy, nechajte si poradiť od obsluhy a možno objavíte chute, ktoré môžu prekvapiť aj ľudí, ktorí pivu bežne neholdujú. Atmosféra malej českej „hospody“ okrem toho patrí k zážitkom, ktoré by si pri návšteve Moravy mal dopriať každý dospelý návštevník.
Otvorenosť mesta voči novým vplyvom sa odráža aj v jeho gastronomickej scéne. Výbornú úroveň tu dosahujú podniky zamerané na americkú kuchyňu, ako napríklad Burger & Beer Brothers, no bez problémov nájdete aj kvalitné japonské, vietnamské či dokonca nepálske reštaurácie.
Ak by som mala vybrať jediné miesto, ktoré stojí za návštevu, bola by to Dobrá čajovňa. Pri každej návšteve som tu dostala dokonale pripravený čaj a chutné jedlo, a dodnes ju považujem za jeden z najlepších podnikov svojho druhu v Česku aj na Slovensku.
Na koľko dní treba prísť a ktoré obdobie je úplne najlepšie?
Ak premýšľate, kedy Olomouc navštíviť, ideálnym obdobím je podľa mňa prelom jari a leta, najmä jún. Mesto vtedy žije uvoľnenou atmosférou medzi skúškovým obdobím a začiatkom letných prázdnin. Študenti sa po týždňoch učenia vracajú do ulíc a ožíva aj ikonický „Letňák“ – kultúrny areál v srdci mesta, ktorý sa počas teplejších mesiacov stáva jedným z hlavných miest stretávania.
Ďalším zaujímavým obdobím sú Svatomartinské hody. Návštevníci vtedy môžu ochutnať tradičné husacie špeciality, mladé svätomartinské vína a užiť si špecifickú atmosféru jesenného mesta. Naopak, ak plánujete cestu počas adventu, olomoucké vianočné trhy môžete pokojne vynechať. Sú komornejšie a výraznejšiu sviatočnú atmosféru ponúka v tomto období neďaleké Brno.
Na spoznávanie Olomouca si vyhraďte aspoň jeden predĺžený víkend. Keďže ide o univerzitné mesto, pred návštevou sa oplatí pozrieť aj aktuálny program podujatí organizovaných študentmi. Koncerty, blšie trhy, filmové festivaly či divadelné predstavenia vám umožnia spoznať mesto cez každodenný život miestnych obyvateľov.
Na záver pridávam ešte jeden osobný tip. Na Dolnom námestí nájdete podnik Davida Damianidisa – svojrázneho Gréka s neuveriteľne pohostinnou povahou. Odchádza sa odtiaľ nielen s výborným gastronomickým zážitkom, ale aj s pocitom, že ste boli na návšteve u starého priateľa. A takmer určite aj nasýtení na ďalšie štyri dni.
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