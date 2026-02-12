Vlhová podľa Machalu rozdeľuje Slovensko: Petra teraz po prvom výkone posiela fanúšikom odkaz

Foto: TASR - Martin Baumann

Martin Cucík
Zimné olympijské hry 2026
Petra Vlhová sa nevzdáva, posiela fanúšikom pozitívny odkaz.

Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová má za sebou jeden z najsilnejších momentov svojej kariéry. Po viac než dvoch rokoch náročného obdobia sa opäť postavila na štart, a to rovno na olympijských hrách.

Aj keď jej prvý štart nevyšiel podľa predstáv, zostáva pozitívna. Emotívne sa o to podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti.

„Na tento moment som čakala viac ako dva roky. Bol to pre mňa jeden z tých dní, na ktorý budem v živote veľmi hrdá. Nie preto, ako to dopadlo, ale preto, že som sa nikdy nevzdala a verila v to, že to opäť raz dokážem,“ napísala na sociálnej sieti Vlhová.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Petra Vlhova (@petravlhova13)

Petra ďalej dodala, že sa nevzdáva a je pripravené bojovať o čo najlepšie umiestnenie. „Nebolo to jednoduché a viem, že to jednoduché ani nebude, ale som odhodlaná bojovať a vrátiť sa späť v plnej sile.“

Návrat poznačený politikou

Silný športový moment však v uplynulých dňoch sprevádzala aj politika. Ako sme informovali, podpredseda Rady STVR a generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala na sociálnych sieťach kritizoval Petru Vlhovú za jej minulé verejné postoje. Konkrétne poukázal na jej podporu očkovania počas pandémie aj na interakcie so satirickou stránkou Zomri.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová a štátny tajomník Ministerstva kultúry Lukáš Machala, Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Podľa Machalu tým lyžiarka vystupuje ako reprezentantka výlučne jedného politického prúdu, konkrétne Progresívneho Slovenska, a svojimi vyjadreniami prispieva k prehlbovaniu rozdelenia spoločnosti.

Petru budeme môcť vidieť 18. februára v slalome. Ostáva nám dúfať, že jej výkon politikou ovplyvnený nebude.

