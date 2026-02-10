Ostrá kritika Machalu voči Vlhovej: Lyžiarka podľa neho rozdeľuje spoločnosť a nezaslúži si jeho obdiv

Podpredseda Rady STVR a generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala rozvíril hladinu verejnej diskusie svojimi vyjadreniami o úspešnej slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej. Podľa jeho názoru totiž lyžiarka svojimi postojmi reprezentuje len jednu časť politického spektra.
Ako poukázal Denník N, Machala na sociálnych sieťach vyčítal Vlhovej najmä jej minulé postoje, konkrétne podporu očkovania počas pandémie či interakciu so satirickou stránkou Zomri. Machala tvrdí, že Vlhová svojimi vyjadreniami reprezentuje výhradne Progresívne Slovensko a prispieva k rozdeľovaniu spoločnosti. Hoci jej smerom k nadchádzajúcej olympiáde formálne zaželal zdravie a športové úspechy, dodal, že ju na svahoch osobne sledovať nebude. Podľa jeho slov by sa športovci, podobne ako herci, mali vyhýbať politickým komentárom a sústrediť sa výhradne na svoje profesijné výkony.
„Šport do politiky nepatrí,“ napísal a pokračoval: „Petra Vlhová je výnimočný športovec a má právo na svoj politický názor. Má ho však tlmočiť obozretne a najmä tak, aby nerozdeľoval. Nech teda nečaká, že takýmito kostrbatými a nešťastnými vyjadreniami získa moju podporu a obdiv.“
Sťažoval sa na rozpoltenú spoločnosť
Tento kritický postoj voči svetovej lyžiarke prichádza po Machalových vystúpeniach na pôde Rady STVR. Na jej utorkovom rokovaní sa sťažoval práve na extrémnu polarizáciu slovenskej spoločnosti, pričom vyhlásil: „Obidve strany to často zbytočne špičkujú a nevieme sa niekde spoločne stretnúť. Najväčší nepriateľ Slováka je Slovák.“
