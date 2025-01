Vedec varuje, proces razantne zrýchlil. Ľuďom sa stráca Zem pod nohami, celý kontinent sa trhá na dva kusy

V roku 2005 svet obletela správa o 60 kilometrov dlhej praskline v etiópskej púšti. Jej podoba pripomína nejeden katastrofický film, je však len jednou z mnohých manifestácií procesu, ktorý v skutočnosti trvá už celé milióny rokov.

Niektorí z nás si možno spomenú na rok 2005, keď svetom preletela správa o „silnom zemetrasení“, o „občasných otrasoch“ a o „otváraní zeme“ v Etiópii.

„60 kilometrov dlhá trhlina meria v najširšom bode osem metrov. Nachádza sa v oblasti Afarskej panvy, na území, ktoré v septembri postihlo zemetrasenie. To spustilo nezvyčajne rýchle otváranie zeme, ktoré je len jedným z malých krôčikov pri vzniku toho, čo podľa vedcov môže byť o milión rokov dnom oceánu,“ napísala Pravda v roku 2005.

Neskôr, v roku 2018 interez informoval našich čitateľov o tom, že vedci predpokladajú razantné zrýchlenie procesu, ktorý roztrhá Afriku na dve časti.

Rovnako tak vedci v tej dobe predpovedali, že proces sa začne zrýchľovať a situácia v roku 2018 bola len slabým odvarom toho, čo má prísť.

#ICYMI: Kenya is splitting, and this rift at Suswa is just the beginning https://t.co/DYK7L2LNAM pic.twitter.com/XomWEBpPVC

— Nation Africa (@NationAfrica) March 22, 2018